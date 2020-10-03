Минуло десять місяців із часу призначення Олега СИНЄГУБОВА на посаду голови Полтавської облдержадміністрації. Про підсумки роботи, плани на цей рік та перспективу очільник області розповів «Урядовому кур’єру».

Де дороги, там життя

— Олеже Васильовичу, які виклики перед вами стояли торік у листопаді?

— Їх було багато. Треба було налагодити роботу адміністрації, яка працювала неефективно. Наприклад, департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства торік освоїв лише половину коштів державного фонду регіонального розвитку. Тобто соціальні об’єкти області недоотримали 80 мільйонів гривень із 160 мільйонів. Вирішили це питання.

Потім разом з депутатами обласної ради розробили семирічну стратегію розвитку області — дорожню карту, згідно з якою рухатимемося далі. Уперше ухвалили бюджет, у якому на розвиток закладено 30% коштів, а не 12—15, як зазвичай. Це дало нам змогу добудувати найважливіші об’єкти з бородою: школу в місті Заводське Лохвицького району, яку до нас зводили 10 років, кардіоцентр, ЦНАП, біля якого так люблять фотографуватися містяни. Скоро його відкриємо. Персонал центру підготовлений, залишилося придбати нове сучасне обладнання й меблі. Сподіваюся, ЦНАП буде не тільки найкрасивішим, а й найефективнішим в області. Ми його збудували за дев’ять місяців за трохи більш ніж 75 мільйонів гривень.

У межах президентської програми «Велике будівництво» будуємо вісім нових приймальних відділень у лікарнях, одне в обласній клінічній лікарні імені М. Скліфосовського вже відкрили.

Готуємося, щоб навесні наступного року розпочати добудову полтавського аеропорту, який нині в занедбаному стані. Вартість ремонтно-відновлювальних робіт становитиме, згідно з розрахунками спеціалістів, більш як 600 мільйонів гривень.

— Які ще об’єкти плануєте збудувати наступного року?

— Новий корпус онкодиспансеру, для якого закупимо новий лінійний прискорювач. Нині його область не має. А ще новий обласний палац спорту, басейн на вулиці Петра Юрченка в Полтаві — його також внесено у програму «Велике будівництво». На цей об’єкт із держбюджету має надійти 60—90 мільйонів гривень. А також обласну філармонію, в яку держава інвестує 50—70 мільйонів гривень, та інші соціально значущі об’єкти.

Продовжуючи розмову про інвестиції держави в нашу область, нагадаю про значні капіталовкладення на розвиток дорожньої інфраструктури. На Полтавщину за перше півріччя цього року надійшло 150 мільйонів доларів прямих іноземних інвестицій. Це на 50 мільйонів доларів більше, ніж за відповідний період 2019 року.

— Як на Полтавщині розпочався новий навчальний рік? Чи забезпечені школи, особливо сільські, всім необхідним для здобуття освіти?

— Він у нас розпочався без лінійок, але діти навчаються очно. Станом на 30 вересня в 11 закладах освіти були спалахи коронавірусної хвороби, тому їх закрили на карантин. Решта працюють за планом із дотриманням відповідних санітарно-епідеміологічних та інших вимог.

Щоб дітям було легше здобувати освіту, створили їм належні умови, забезпечили шкільним приладдям, новими STEM-лабораторіями, комп’ютерною технікою. Придбали для підвезення дітей на навчання 15 нових комфортабельних автобусів. Наші школи на 96% забезпечені новими підручниками. Це найкращий показник в Україні.

— В області триває велике дорожнє будівництво. Що вже зроблено й що залишилося добудувати до кінця сезону? Чи є кошти на проведення цих робіт?

— Так, є. Цього року на будівництво місцевих доріг для Полтавщини з держбюджету надано 1 мільярд 300 мільйонів гривень, більше не надали жодній іншій області. 75% цієї суми вже освоїли.

Ми додатково залучили 515 мільйонів гривень на ремонт автотраси Лубни — Чорнухи. До завершення сезону капітально відремонтуємо 130—140 кілометрів місцевих доріг.

Щодо ремонту доріг загальнодержавного значення, які перебувають на балансі Укравтодору, то тут Полтава також лідер, за рік держава інвестувала в них більш як 15 мільярдів гривень.

Ми завершили будівництво першої черги об’їзної дороги навколо Полтави. Її другу чергу добудуємо до кінця 2022 року. На території області триває будівництво експериментального бетонного автошляху H-31 Решетилівка — Дніпро.

Цього року області додатково прямою субвенцією надано 95 мільйонів гривень на ремонт автотраси Київ — Харків — Довжанський у межах Полтави. Завдяки цьому полтавці отримали сучасну трасу першої категорії на ділянці, яку роками підтоплював аварійний колектор.

Будемо з вагонами і газом

— Якими трудовими успіхами можуть похвалитися цього року аграрії Полтавщини?

— Вони, як завжди, вагомі. У нас найбільше в Україні поголів’я ВРХ і корів на сільгосппідприємствах, найбільше надоєно коров’ячого молока. Попри несприятливі погодні умови аграрії Полтавщини другий рік поспіль збирають 6 мільйонів тонн зерна. Очікуємо трохи менший урожай зерна кукурудзи й соняшнику. Наскільки саме, поки що сказати не можу. Тому що жнива на Полтавщині ще тривають.

Намагаємося в усьому підтримувати аграріїв, фермерів, щоб вони працювали й забезпечували надходження у бюджети всіх рівнів.

— Чи підтримуєте машинобудівників Полтавщини?

— Так. Адже машинобудування — це невід’ємна складова промисловості краю. Підтримуємо колектив ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Не випадково до нього приїжджали Президент і Прем’єр-міністр. Як і обіцяв глава держави, за 30 поставлених Укрзалізниці вагонів з ним уже розрахувалися, розробляють п’ятирічний план державних закупівель у цього заводу дизельних та інших потягів і вагонів усіх типів.

Тісна співпраця у нас склалася з Кременчуцьким заводом дорожніх машин, який днями відсвяткував 150-річний ювілей, і багатьма іншими підприємствами галузі.

На жаль, не вдається поки що налагодити конструктивний діалог із керівництвом КрАЗу, який переживає не найкращі часи. Там значна заборгованість із заробітної плати, проблема з реалізацією продукції. Загалом наша промисловість працює продуктивно, і підтвердження цього — понад 20 мільярдів гривень податків, які вона сплатила 2019 року.

— Як на Полтавщині проходить другий етап адміністративно-територіальної реформи?

— У нас сформовано 60 ОТГ, утворено чотири субрегіональні райони замість 25: Полтавський, Миргородський, Кременчуцький і Лубенський. Найближчим часом проведемо реорганізацію райдержадміністрацій. Їх має бути теж чотири. Стільки само має бути й районних рад, вибори до яких пройдуть 25 жовтня.

Після цього буде фінальна стадія децентралізації, під час якої остаточно визначимося з органами місцевого самоврядування та їхніми повноваженнями.

Відповідний законопроєкт уже розроблено, його публічно обговорюють.

— Що влада Полтавщини зробила, аби вивести з тіні обіг землі?

— Коли ми призначали голів райдержадміністрацій, одним з їхніх першочергових завдань було провести аудит земель у районах. У нас нині, за різними даними, від 15 до 20 тисяч гектарів землі обробляють без належно оформлених відповідних документів. Виявлені порушення ми передавали на реагування правоохоронним органам, Держгеокадастру, Екологічній інспекції. Нині проведення цієї роботи ускладнилося через реформування Держгеокадастру. У майбутньому всі земельні питання вирішуватимуть новоутворені ОТГ.

— Наскільки комунальний комплекс Полтавщини готовий до роботи в осінньо-зимовий період?

— Більш ніж на 97%. Підготовка до опалювального сезону йде за планом. Нині формують тарифи, і принципова позиція Президента України, щоб ціни на газ були справедливими. Щоб не повторилася торішня історія, коли газ подешевшав на 40%, а тарифи залишилися старі.

Керівники теплопостачальних підприємств запевняють, що в області опалювальний сезон розпочнеться без збоїв. Постійно тримаємо це питання на контролі, вживаємо всіх можливих заходів, щоб підприємства системи теплокомуненерго повноцінно функціонували, попри борги за тепло, які в них утворилися ще з 2015 року.

— Щоб газ був дешевший, треба збільшувати його видобуток.

— Так. І на Полтавщині є що видобувати, у її родовищах міститься 85% усіх українських запасів газу. Ми обговорили це питання із представниками НАК «Нафтогаз», і вони сказали, що збільшуватимуть тут видобуток вуглеводнів. Певну кількість нових свердловин вони вже розробляють.

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Олег СИНЄГУБОВ. Народився 10 серпня 1983 року в Харкові.

2004 року закінчив з відзнакою Національний університет внутрішніх справ, здобувши кваліфікацію юриста.

Займався адвокатською діяльністю, працював деканом факультету №6 ХНУВС.

Доктор юридичних наук, доцент. Член експертної ради Міністерства освіти і науки України. Автор більш як 70 наукових праць.

Із 11 листопада 2019 року — голова Полтавської ОДА.