Рівнянка Олена Хомич — голова правління ОСББ на Дубенській, 44 і Макарова, 2 в мікрорайоні Боярка. У розв’язанні проблем багатоквартирних будинків почувається як риба у воді. Вона переконана, що кращої форми управління житлом для містян просто не існує.

Кореспондент «Урядового кур’єра» на власні очі побачила, як тут усе охайно, впорядковано й модернізовано. Здається, тут і проблем немає. Дуже нагадує затишний кондомініум. Про нове життя старої Боярки розпитала голову правління ОСББ Олену ХОМИЧ.

— Як ви створили ОСББ у своєму будинку?

— Сама не вірила, що це можливо, адже Дубенська, 44 — це великий будинок на десять поверхів і десять під’їздів, у якому 391 квартира. Тут півтори тисячі мешканців — чималеньке село. Але наприкінці 2016-го ми зареєстрували тут ОСББ. Мене обрали головою, хоч дехто й закидав: мовляв, що ця дівчина розуміє у трубах, каналізації та підвалах? Тому 2017-го я вступила в магістратуру Національного університету водного господарства та природокористування на спеціальність «управління багатоквартирним будинком».

— За що взялися насамперед?

— За освітлення в під’їздах, бо це допікало найбільше. Тоді, пригадую, люди сказали: «Уперше за 30 років ми побачили світло на сходових клітках». Мені це надихнуло, і ми поміняли всі труби на холодну й гарячу воду та каналізаційні, а ще оновили 5 тисяч квадратних метрів покрівлі. Завдяки сприянню депутата Рівнеради Романа Яворського ми долучилися до інвестиційної програми Рівнегазу. Тобто коштом підприємства нам встановили 293 квартирні лічильники — всім, у кого їх не було. Так уникли застосування загальнобудинкового лічильника й неефективних втрат газу. Як і тепла, бо згодом обладнали будинок індивідуальним тепловим пунктом.

Що відбулося внаслідок цих дій? Результат відчули фінансовий: комунпослуги здешевшали, люди відчули зміни у своїх гаманцях. А це, погодьтеся, найвагоміший аргумент.

Загалом ми вже взяли участь у семи програмах енергоефективності, залучили кошти на модернізацію, але зупинятися не збираємося.

— А як на це дивилися сусіди? Адже в нас часто буває так: одні працюють, інші заздрять.

— 2018 року в будинку на Макарова, 2 створили ОСББ й запросили мене очолити його. За рік ми разом зробили освітлення, замінили ліфти, всі мережі, облаштували прибудинкову територію. Паралельно працювала моя колега Інна Коломієць, голова правління ОСББ на Дубенській, 40 і Макарова, 4. Там зміни теж відбувалися.

Не приховуватиму, що нам допомагав здоровий лобізм Романа Яворського. Він знаходив шляхи виходу з аварійних ситуацій, вирішував проблемні питання, якщо нам не вистачало компетенції. Одне слово, нам було на кого опертися і з ким порадитися, а це багато означає. Поряд кілька будинків, які не обрали депутата, але Роман і їм радо допомагав стати учасниками всіх доступних програм. У громадському бюджеті вигравали й проєкти їхніх жителів.

— Унікальний досвід! Тобто ви поширюєте рух ОСББ та ідеологію змін?

— За ці роки я стала прихильницею ОСББ, входжу до складу громадської організації, яка готова проконсультувати кожного, хто хоче змінити своє життя. Діапазон широкий — від підготовчого етапу до питань ведення обліку та написання конкурсних проєктів. Готові поділитися й ідеями — звертайтеся. Мені дуже допомагають наші мешканці, з якими стали єдиною великою родиною — оновленою Бояркою. На Дубенській, 44 вже навіть миють під’їзди. А діти з усіх наших будинків залюбки проводять час на спортивних майданчиках, які утворюють цілісний сучасний спортивний комплекс.

— Досконалості, кажуть, немає меж.

— Це справді так. У найближчих планах — термомодернізація панельних будинків, які мають перетворитися на привабливі різнокольорові, як у Польщі. Адже тепер весь наш мікрорайон уже має ОСББ. Існує теорія розбитих вікон: якщо люди живуть у такому будинку, вони б’ють їх далі. А коли, приміром, з’явилося перше світло, яке дарує надію на зміни, то й настрій, і ставлення у всіх кардинально змінюється.

Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»

ОФІЦІЙНО

Олександр ТРЕТЯК,

Рівненський міський голова:

— Днями зустрівся за круглим столом з головами ОСББ міста. Обговорили продовження міських програм системної підтримки житлового сектору. До речі, Рівне утримує першість в Україні за кількістю ОСББ: їх 649, на утриманні 662 будинки. Ще 463 обслуговують 12 управлінських компаній. У місті чинні три муніципальних програми, доступні на умовах співфінансування: сталого розвитку, термомодернізації багатоквартирних будинків та «Енергодім-Рівне».

Нині, коли формуємо бюджет розвитку міста, важливо почути думку самих містян і в цей непростий час, можливо, збільшити відсоток фінансування програм у пропорції 70 на 30, нині це 60 на 40%. Надійшли пропозиції збільшити відшкодування на один проєкт до мільйона гривень, а виконавців послуг обирати тільки через електронний майданчик «Прозоро».

Підсумки роботи ОСББ на Боярці в Рівному

Зниження рівня оплати за комунальні послуги. Капіталізація, здавалося б, неперспективних панельок: вартість квартир уже зросла на 20%, але їх тут не продають. Відбулися кардинальні зміни в найслабшій ланці будь-яких перетворень — психології мешканців. Тепер вони самі продукують ідеї для розвитку перспективного мікрорайону.