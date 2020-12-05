Міністерство оборони і надалі зосереджує основні зусилля на тому, щоб максимально забезпечити потреби, визначені керівництвом ЗС України та Генеральним штабом ЗСУ, максимально ефективно використати бюджетний фінансовий ресурс на розвиток війська. Насамперед закупівлю техніки, озброєння, боєприпасів відповідно до програм державного оборонного замовлення. Такий основний пріоритет у діяльності вітчизняного оборонного відомства виокремив перший заступник міністра оборони України Іван Руснак під час підбиття підсумків діяльності Збройних сил України у 2020 році.

«Фінансування потреб війська впродовж останніх років зростає. Технічно підсилюються Військово-Морські сили, у війська надходять новітні системи бронетанкового озброєння, артилерійські системи, системи розвідки і спостереження. Тривають ремонт і модернізація авіаційної техніки. Працюємо над підсиленням систем протиповітряної оборони, системи автоматизованого управління військами», — конкретизував Іван Руснак.

Є підстави сподіватися, що у бюджеті на наступний рік усі потреби на фінансування ЗС України буде враховано. На переконання першого заступника міністра оборони, військовий бюджет 2021 року буде не меншим за цьогорічний.

Виконувати поставлені завдання цього року довелося, висловлюючись військовою термінологією, в умовах, максимально наближених до бойових. Адже через вплив пандемії коронавірусної хвороби, яка на кілька місяців загальмувала процеси у відносинах Міноборони з державними та приватними виконавцями ДОЗ, довелося відтерміновувати виконання окремих контрактів про постачання необхідної Збройним силам номенклатури.

За 11 місяців цього року на озброєння (постачання) ЗС України прийнято 28 й допущено до експлуатації 19 зразків озброєння і військової техніки. А загалом відповідно до основних показників державного оборонного замовлення на 2020 рік до вітчизняного війська надійшло понад 3,6 тисячі зразків озброєння і військової (спеціальної) техніки, понад тисяча керованих засобів ураження та понад 3 мільйони штук боєприпасів різного призначення.

Цього року організовано проведення 22 дослідно-конструкторських робіт зі створення нового й модернізації наявного ОВТ війська в частині створення бронетанкової техніки, артилерійських систем, авіаційної техніки. Якщо ракетний комплекс «Нептун» вже прийнято на озброєння і його закуповують як серійний зразок, то державні випробування високоточної системи «Вільха-М» з дальністю пуску до 120 кілометрів тривають. Їх передбачають завершити з подальшим прийняттям комплексу на озброєння у першому кварталі 2021 року.

Фахівці КБ «Південне» працюють над створенням нових реактивних снарядів калібру 122 мм «Тайфун-1» для РСЗВ типу «Град» та більшого калібру 220 мм «Тайфун-2» для РСЗВ «Ураган». Нові снаряди матимуть значно збільшену дальність дії порівняно з радянськими зразками: для «Тайфун-1» це 40 кілометрів проти 20 зі збереженням потенціалу бойової частини.

Що ще важливо: 2020 року на потреби переозброєння Збройних сил надано найбільший за всю історію України фінансовий ресурс — понад 21 мільярд гривень. На потреби розвитку озброєння та військової техніки передбачили понад 70% загальної суми витрат.

За словами заступника міністра оборони Олександра Миронюка, з огляду на загальний фінансовий ресурс і терміни постачання зразків, передбачені закритою частиною державного оборонного замовлення, очікують, що 2020 року військо отримає більшу кількість зразків нової та модернізованої техніки, ніж торік.

Триває робота над масштабними контрактами, які передбачають виконання значного обсягу робіт. ДП «АНТОНОВ» має виготовити три літаки Ан-178 з різною специфікацією для потреб армії. Загальна сума держгарантій під це замовлення становитиме 4,5 мільярда гривень.

Сергій ВОРОНКОВ

для «Урядового кур’єра»

Підготовлено за сприяння інформаційного агентства АрміяInform

