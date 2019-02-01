Останніми роками значно збільшилася кількість громадян, які використовують в Україні транспортні засоби з іноземною реєстрацією. Наявна система оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів потребувала осучаснення та запровадження нових моделей.

Для створення правових та економічних умов для реєстрації раніше ввезених на митну територію України автомобілів з іноземною реєстрацією, зокрема зменшення вартості нових транспортних засобів, Верховна Рада ухвалила Закон № 2612-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» та Закон № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів», які набули чинності 25 листопада 2018 року.

За інформацією Державної фіскальної служби, з цієї дати по 2 січня 2019 року громадяни здійснили митне оформлення 16,5 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які було ввезено на митну територію України з 1 січня 2015-го до набрання чинності новими правилами ввезення таких авто та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, у 2018 році на урядову «гарячу лінію» 1545 та через веб-сайт центру надходило чимало звернень з питань переміщення транспортних засобів через кордон. Громадяни зверталися із проханнями повідомити перелік документів, необхідних для розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією відповідно до Тимчасового порядку виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 12 грудня 2018 року №1077. Також надходили скарги від заявників, які не погоджувалися із нарахованими співробітниками ДФС (найчастіше Одеською, Львівською, Волинською та Кіровоградською митницями ДФС) обсягами митних платежів.

Ось деякі приклади звернень. Киянин звернувся на урядову «гарячу лінію» із проханням надати роз’яснення, чи у 2019 році змінюватиметься сума мита, тобто акцизний податок, в’їзне мито, ПДВ на електромобілі та автомобілі-гібриди, придбані на аукціоні чи у вільному продажу на території США.

За підсумками розгляду звернення Державна фіскальна служба України повідомила, що Законом №2611-VІІІ встановлено таке: ставка акцизного податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи кількома), встановлюється в розмірі євро за кіловат-годину ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів; ставка акцизного податку для транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8703 10 18 00 (для транспортних засобів, що приводяться в рух тільки електричним двигуном, одним або кількома), 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, встановлюється в розмірі 100 євро за штуку.

Жителька Харкова розповіла, що після набрання чинності закону №2611-VІІІ сім’я придбала електромобіль у США, у зв’язку з чим просила допомогти в безперешкодному проходженні розмитнення авто в Автохабі Одеського морського торговельного порту.

В Одеській митниці ДФС поінформували, що 2017 року в межах пункту пропуску «Одеський морський торговельний порт» на території ТОВ «Євротермінал» створено проект «Автомобільний хаб». Для здійснення митного оформлення автомобіля, що був у використанні, необхідно мати сертифікат відповідності автомобіля нормам Євро 5. Нині в Автохабі можна отримати документ, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, а саме сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України.

Заявниця з Вінниці просила роз’яснення з приводу розмитнення автомобіля, ввезеного в Україну з Литви, а саме: чи правдива інформація про те, що якщо особа встигне легалізувати машину протягом пільгових 90 днів, то отримає 50% знижки на акциз.

У відповіді Вінницької митниці ДФС за підсумками розгляду звернення зазначено, що питання стосовно «50% знижки на акциз» визначено пунктом 20 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України: «Тимчасово, протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» ставки податку для транспортних засобів, зазначених у підпункті 215.3.51 пункту 215.3 статті 215 цього кодексу (крім транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8703 10 18 00, 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД ), визначаються із застосуванням коефіцієнта 0,5.

Встановлений цим пунктом коефіцієнт застосовують для легкових транспортних засобів, що були у вжитку, які ввозить на митну територію України фізична особа для власного використання кількістю один на особу.

Під час зворотного зв’язку з фахівцем урядової «гарячої лінії» заявниця повідомила, що отримала зрозуміле роз’яснення стану вирішення питання розмитнення автомобіля з єврономерами.

Пропонуємо скористатися інформацією про найбільш актуальні запитання і відповіді щодо правил розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, розміщеною на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за посиланням:

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/359530.html

За період з 23 по 28 січня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 20 397 звернень, з них телефоном — 18 962, через інтернет — 1435.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

► Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

► Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

► Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

► Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044)284-19-15.

► Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua