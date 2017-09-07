Цього разу Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виніс на розгляд чотири теми: підготовку до опалювального сезону, ситуацію в газовидобувній галузі, подальшу децентралізацію та визначення пріоритетних завдань місцевої влади. Він заявив, що в 2017 році на підготовку до нового опалювального сезону уряд уже спрямував 9 мільярдів гривень. Кошти передано на місця. Глава уряду подякував народним депутатам України за результативний початок нової сесії та ухвалення Закону «Про освіту». Він переконаний, що тепер країна має шанс запровадити нові стандарти навчання й підвищити соціальний захист учителів. Наступні голоси народні депутати мають віддати за зміни в системі охорони здоров’я та позитивні зрушення в системі пенсійного забезпечення.

Очікується, що наша держава гідно розпочне і пройде опалювальний період 2017—2018 років. Володимир Гройсман вважає, що країна накопичила достатні запаси природного газу й здатна забезпечити потребу споживачів у тепловій та електричній енергії.

«Я хочу ще раз підкреслити, можливо, для панікерів або тих, хто хоче, щоб в Україні був перманентний хаос: ми гідно розпочнемо й пройдемо черговий опалювальний період. Маємо достатньо запасів газу, у нас усе буде нормально з електроенергією, усе має бути нормально з теплом в оселях українців», — резюмував він.

До речі, КМУ в межах підготовки до опалювального сезону повністю забезпечив усі умови для створення паливних запасів та матеріально-технічних засобів. Що стосується питань тарифоутворення та створення запасів палива, то це компетенція місцевої влади.

На 15 вересня Прем’єр анонсував проведення всеукраїнської селекторної наради, під час якої керівники областей представлятимуть дані щодо підготовки регіонів до зими. «Прошу дружити із синоптичними службами, аби перший сніг не впав на голови зненацька», — влучно додав Володимир Гройсман.

Газу можна видобувати більше

Окрім цього, глава уряду ініціював проведення повного аналізу ситуації в газовидобувній галузі — від адміністративних питань до відносин із обласними радами, передусім у питаннях блокування роботи держкомпаній. «Дамо доручення — щодо Держгеослужби, ліцензій, за іншими питаннями — протягом місяця опрацювати й створити нормальні умови, аби Україна стала державою, яка не імпортує, а експортує газ. Я зацікавлений, щоб Україна видобувала 20 мільярдів кубометрів і навіть більше», — сказав Прем’єр.

Згідно з даними державної компанії «Укргазвидобування», запаси газу в Україні перевищують 900 мільярдів кубометрів, а приріст обсягу видобутку за підсумками цього року має перевищити 600 мільйонів кубометрів. В уряді запевняють, що обраний курс на збільшення власного видобутку газу дасть змогу щороку забезпечувати приріст його видобутку, а в 2020 році — вийти на повну енергетичну незалежність України й змінити цінову політику на ринку палива.

«Торік я оголосив курс на заміщення імпортного газу українським. Ми поставили завдання державній компанії «Укргазвидобування» збільшувати видобуток газу. Ми зупинили падіння видобутку і перейшли до його нарощення», — нагадав глава уряду.

Одне слово, ціни на природний газ знизяться після збільшення Україною видобутку блакитного палива до рівня самозабезпечення. Орієнтовний часовий показник — 2020 рік. У цьому розрізі глава уряду заявив: «Коли ми станемо країною, яка зможе сама забезпечити свої потреби, тоді зможемо перейти до зовсім іншого формування ціни на український газ. Він стане значно дешевшим, ніж зараз. Він стане дешевшим не на місяць і не на два, а раз і назавжди. Україна зможе до 2020 року вийти на такий рівень видобутку газу, який дасть змогу покрити потреби комунальної теплоенергетики і населення. Це дасть змогу врегулювати цінову політику й зробити ціни нижчими. Це вже буде системно, на десятиліття вперед. Ми будемо повністю незалежними в питанні забезпечення газом комунальної теплоенергетики та населення».

А ще в Кабміні затвердили проект закону про управління землями поза межами населених пунктів («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління земельними ресурсами в межах території ОТГ»). Документ, який розширює права об’єднаних територіальних громад, мав надійти до парламенту вчора. Наступного пленарного тижня передбачають його розгляд.

Южний прийматиме вугілля марки «А»

Загальний стан підготовки до опалювального сезону на 2017—2018 роки сягає рівня 95,6%. Підготовлено 97,3% шкіл, 96,7% дитячих садків, 91,5% лікарень, 85,2% котелень комунальної теплоенергетики. Про це главі уряду й українцям повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Він запевнив Прем’єра, що до 15 вересня в регіонах буде 100-відсоткова готовність об’єктів до зими. «18 вересня в області виїжджає комісія Мінрегіону, яка спільно з територіальними органами перевірить стан готовності житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери та інфраструктури до осінньо-зимового періоду 2017/2018 року», — попередив Геннадій Зубко.

За його даними, з початку року на 22% — до 21 мільярда гривень — скоротилася загальна заборгованість регіональних теплопостачальних компаній (теплокомуненерго) за спожитий газ. «За цей опалювальний сезон компанії теплокомуненерго спожили на 19 мільярдів гривень газу, а заплатили за опалювальний період 25 мільярдів гривень. Це означає, що, заплативши і за той газ, який спожили в цьому році, компанії розраховуються за борги минулих років», — додав Геннадій Зубко.

А віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон розповів, що Україна планує до початку опалювального сезону закачати до підземних газосховищ не менш ніж 17 мільярдів кубометрів газу. Уже закачано майже 15 мільярдів кубометрів вуглеводню. З 8 по 12 вересня в Україну (до порту Южний) мають прибути три кораблі з вугіллям енергетичної марки «А». За даними урядовця, нині на складах теплової генерації накопичено 1,9 мільйона тонн вугілля.

Насамкінець Міністерство фінансів отримало завдання прорахувати компенсатори балансування бюджету для можливого зниження ренти на газ: новим родовищам із 29% для приватних компаній та з 50% для державної компанії «Укргазвидобування» до єдиної ставки 12%. Потім ухвалювали рішення про зниження ставок портових зборів з 1 січня 2018 року до 20% та розроблений Держенергоефективності порядок розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію з газу, її транспортування та постачання для потреб населення і бюджетних установ.