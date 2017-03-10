У день народження Великого Кобзаря Президент Петро Порошенко традиційно вручив митцям Національні премії імені Тараса Шевченка 2017 року. Згідно з указом, премії отримали поет Іван Малкович — за книжку поезій «Подорожник з новими віршами», режисер анімаційного кіно Степан Коваль — за мультиплікаційний цикл «Моя країна — Україна»; художник Микола Малишко — за проект «Лінія» (скульптура); композитор Богдана Фроляк — за музику на твори Тараса Шевченка (симфонія-реквієм «Праведная душе…», хорова кантата «Цвіт», музичний твір «Присниться сон мені»).

«Кожна книжка Івана Малковича знаходить вдячних читачів, вона цікава насправді і для літературних критиків. Представлена на здобуття премії збірка «Подорожник з новими віршами» заслуговує високої оцінки», — сказав Петро Порошенко на церемонії вручення премії. За його словами, багатосерійний мультиплікаційний фільм Степана Коваля «Моя країна — Україна» викликає сильне почуття любові до України. Він також назвав дерев’яну скульптуру художника Миколи Малишка унікальною, яка «доводить, що мистецтво і є тим дзеркалом самопізнання, котрого потребує людина». Щодо творчості львівської композиторки Богдани Фроляк, то Петро Порошенко переконаний, що вона збагатила музичну шевченкіану. «Ваші твори — нове глибоке осмислення поезії Великого Кобзаря, вони справжнє явище в сучасній музиці», — звернувся до лауреата Президент.

Виступаючи на церемонії вручення премії імені Тараса Шевченка, Петро Порошенко привітав українців із 203-ю річницею із дня народження Кобзаря, наголосивши, що це та постать, яка об’єднує українців і створює Україну. За його словами, культура за всіх часів гуртувала українство, об’єднує нас і тепер. Саме Шевченка з любов’ю і пошаною вже не одна генерація називає батьком української нації. «Сила й велич Шевченка не лише в його поезії. Він повернув українцям історичну пам’ять, розбудив національну свідомість і примусив згадати про гідність, надихнув на боротьбу», — переконаний Президент.

На думку Петра Порошенка, Україна нині переживає найдраматичніший період новітньої історії. «Нашому поколінню, говорячи словами самого Тараса, «довелось запить з московської чаші московську отруту», — зауважив Президент і запевнив, що сьогодні в українців з’явилося чітке усвідомлення «свого шляху широкого». «Є наше відважне українське військо, є українська церква, є українська державна мова, є сама держава і сучасна українська політична нація. В утвердженні незалежності й суверенітету нас підтримує увесь світ», — додав Президент.

«Заповіт» Тараса Шевченка підняв національно-визвольну хвилю Української революції 1917—1920 років, і нині українці мають засвоїти її головний урок — урок єдності. За словами Петра Порошенка, «Заповіт» Шевченка надихає воїнів на захист України від російської агресії. «Перед російською окупацією Сімферополя й Донецька свідомі українці збиралися саме біля пам’ятників Тарасові Шевченку, а промосковські й московські найманці та агенти — біля пам’ятників Леніну. Різні світи, різні цивілізації — Шевченко й Ленін», — констатував Президент. Він переконаний, що й нині в день народження Тараса «знайдуться сміливці-патріоти» на окупованих територіях, які прийдуть, щоб уклонитися пам’ятнику Кобзареві.

Президент висловився на підтримку ухвалення закону про збільшення частки української мови на телебаченні. «Нам обов’язково треба продовжити роботу з розширення простору національного культурного продукту, але й зараз вже є чим прозвітувати», — цитує УНІАН слова глави держави. За його інформацією, за останній рік завдяки ухваленому закону про радіоквоти на українські пісні вдалося «досягти суттєвих результатів у поширенні української пісні й української мови у радіоефірі». «Незабаром таку саму технологію я запропоную застосувати і до телебачення, де присутність української мови неприпустимо мала», — запевнив Петро Порошенко. Він повідомив, що торік улітку звертався до телевізійної індустрії із закликом самоорганізуватися в цьому питанні. «На жаль, не всі мене тоді почули, отже, своє слово має сказати законодавець», — наполягає Президент.

Як повідомив глава держави, торік у прокат вийшло понад 30 українських фільмів, що доводить конкурентоспроможність вітчизняного кінематографа і є рекордом за часів незалежності. «Разом із фахівцями шукаємо дієву формулу сприяння національному кіно, але головне, що його оцінив і підтримав український і міжнародний глядач», — наголосив Петро Порошенко.