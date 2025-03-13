Відбудована гімназія на Київщині стане зразком для відновлення українських шкіл за принципами безбар’єрності та енергоефективності

Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні спільно з Іспанським агентством міжнародного співробітництва для розвитку (AECID) та урядом України відбудує Мирчанську гімназію в Київській області за моделлю Нової української школи. Для 76 учнів і 18 вчителів буде створено безпечне сучасне інклюзивне місце для навчання та розвитку.

Гімназія у селі Мирча, яку серйозно пошкоджено внаслідок бойових дій у березні 2022 року, потребувала комплексного відновлення. За підтримки Іспанії цей заклад буде перетворено на модель стійкості, інклюзивності та енергоефективності. Проєкт «Оновлення навчальних закладів в Україні: відновлення соціальної інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни» модернізує школу та створить в ній адаптоване до викликів майбутнього навчальне середовище. Гімназія важлива не лише для жителів Мирчі, до неї також ходять діти із семи навколишніх сіл, що робить її важливим освітнім осередком для всього регіону. Її відбудова — крок до забезпечення якісної освіти навіть у складних умовах воєнного часу.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив на важливості цього пілотного проєкту як нового орієнтира для відбудови закладів загальної середньої освіти України.

«Повномасштабне вторгнення завдало значних втрат освітній системі України, але наш пріоритет — створити для кожної дитини доступ до безпечного та сучасного навчального середовища — залишається незмінним. Ми розуміємо, що дітям слід надати доступ до якісних знань, і завдяки підтримці партнерів робимо важливі кроки в забезпечення доступу до якісної освіти», — зауважив Оксен Лісовий.

Модернізація передбачає підвищення енергоефективності, зокрема утеплення фасаду, підлоги та даху, а також оновлення систем опалення, вентиляції, кондиціювання та електропостачання для забезпечення сталості та енергоощадності. Навчальний простір буде адаптованим до потреб учнів: встановлять нові ергономічні меблі, прозорі двері для створення атмосфери відкритості, а також використають спеціальні колірні рішення відповідно до вікових груп. Школа стане безбар’єрною завдяки облаштуванню пандусів та інклюзивних санітарних приміщень. Також передбачено поліпшення на території закладу — оновлення баскетбольного майданчика, укладання нового покриття та облаштування зелених зон.

Посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу наголосив на непохитній підтримці відбудови України від Іспанії, зокрема в галузі освіти: «Модернізація освітньої інфраструктури України — це інвестиція в її майбутнє. Використовуючи підхід «відбудувати краще, ніж було», ми не просто ремонтуємо школи, а створюємо безпечні простори, які надихатимуть, і де зможуть розвиватися молоді таланти».

Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє зазначив, що цей проєкт відіграє важливу роль у зміцненні стійкості громад і сприятиме соціальній згуртованості: «Школи — це серце спільнот, вони об’єднують людей і формують відчуття належності. Відбудова Мирчанської гімназії — не просто реконструкція будівлі, а відновлення громади, створення сучасного підтримувального середовища для дітей, освітян і їхніх родин».

На наступному етапі проєкту ПРООН разом з партнерами організує публічні консультації з учнями, учителями та батьками, щоб узгодити деталі ремонту з їхніми потребами та очікуваннями. Будівельні роботи заплановано розпочати в першій половині 2025 року, а завершити — на початку 2026-го.

Проєкт «Оновлення навчальних закладів в Україні», що реалізує ПРООН у партнерстві з AECID та Міністерством освіти і науки України, спрямовано на відновлення восьми шкіл, які постраждали від війни. Загальний бюджет ініціативи становить 4 мільйони євро, а ремонтні роботи передбачають упровадження енергоефективних рішень, створення сучасного навчального середовища та забезпечення безбар’єрності. Відбудова Мирчанської гімназії як першої пілотної школи свідчить про прагнення України сформувати інноваційну систему освіти, що відповідає принципам ЄС.

Джерело: Міністерство освіти

Краще, ніж було

За прогнозами Швидкої оцінки шкоди та потреб на відновлення України (RDNA3), 13 % усієї освітньої інфраструктури України пошкоджено внаслідок бойових дій.

Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, торік у грудні в селищі Бабинці, що в Бучанському районі, завершили капітальний ремонт школи №13.

Під час окупації регіону школу було пошкоджено. Відновлювальні роботи розпочалися в листопаді 2023 року коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

У будівлі утеплили фасади, покрівлю, замінили дерев’яні вікна, щоб поліпшити теплоізоляцію та енергоефективність. Також облаштували водостічну систему, відновили вхідні групи та зробили пандуси для маломобільних груп населення.