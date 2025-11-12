До 15 листопада приймають заяви за програмою, яку вже профінансовано майже на мільярд гривень

Українські родини можуть оформити «Пакунок школяра» до 15 листопада цього року — саме до цього часу триває приймання заяв на отримання допомоги. Цією нагодою вже скористалися 246 тисяч сімей — серед них погоджено 202 тисячі заяв, ще 4 тисячі на етапі верифікації.

На сьогодні програму профінансовано на 82% запланованого обсягу — майже мільярд гривень уже надійшов на рахунки понад 196 тисяч родин першокласників. В останній хвилі виплат допомогу отримали понад 8,5 тисячі сімей на суму 43,5 мільйона гривень.

У межах програми українці вже використали понад 695 мільйонів гривень — найбільше коштів традиційно витрачають на дитячий одяг.

Загалом допомога 5000 гривень покриває витрати на канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття, а також книжки. Сім’ї можуть скористатись онлайн-платформою, яка показує понад 27 тисяч магазинів, де діє «Пакунок школяра», але не є вичерпним переліком торгових точок.

Оформити «Пакунок школяра» можна онлайн через застосунок «Дія» або письмово в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Онлайн залишається найпопулярнішим способом — через «Дію» подали заяви майже 208 тисяч родин, ще 38 тисяч звернулися до сервісних центрів фонду. Щоб скористатися послугою онлайн, слід переконатися, що застосунок оновлений, є біометричний документ (ID-картка або закордонний паспорт) і верифікований податковий номер (РНОКПП). Далі відкрити розділ «Сервіси» «Допомога від держави» «Пакунок школяра». Обрати дитину, на яку оформлюють заяву, вибрати або відкрити «Дія.Картку» для виплат, перевірити дані й підписати заяву «Дія.Підписом».

Щоб подати письмову заяву до сервісного центру фонду, слід пред’явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу; податковий номер РНОКПП (якщо є); документи, що підтверджують повноваження законного представника (за потреби).

Виплату зарахують на «Дія.Картку» або картку, оформлену за заявою до фонду, протягом 14 днів після подання заяви. Батьки або інші законні представники першокласників можуть витрачати кошти в офлайн- та онлайн-магазинах безготівково. Використати їх можна протягом 180 днів.

Проєкт реалізовано з ініціативи Президента України, розробило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством цифрової трансформації та «Дією», Міністерством освіти і науки, Пенсійним фондом України та Державною службою України у справах дітей за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в межах «Проєкту підтримки Дія», що реалізують за фінансування Швеції, Швейцарсько-українського проєкту DECIDE «Децентралізація для розвитку демократичної освіти», що впроваджує в Україні консорціум у складі ГО DOCCU та Цюрихського педагогічного університету за підтримки Швейцарії.

Джерело:

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності