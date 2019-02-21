У відповідь на виклики змінимо країну на краще, зробимо її лідером і дамо громадянам нову якість життя

Збереження історичної пам’яті, спогадів про непрості й страшні для нашої країни часи — це справа життя для кожного з нас. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду. Тож розпочалося воно хвилиною мовчання на вшанування пам’яті подвигу Героїв Небесної Сотні.

«Ми згадуємо та шануємо людей, які віддали найцінніше — власні життя за те, щоб Україна відбулася, а українці отримали право на розбудову своєї держави. Важко втрачати людей. І сьогодні хотів би розділити з родинами загиблих біль втрати, який вони проносять крізь роки», — зазначив глава уряду.

Володимир Гройсман наголосив, що боротьба за Україну триває й досі: «Нас намагаються знищити, заволодіти нашими територіями, але неможливо перемогти правду й дух, які мають українці — об’єднані та згуртовані. Наша відповідь на агресію має бути чіткою: змінити країну, зробити її лідером, дати нову якість життя громадянам».

Реформи, армія та єдність

Перший віце-прем’єр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів наголосив, що подальше зростання реального валового внутрішнього продукту у середньостроковій перспективі в умовах збереження курсу реформ становитиме 3,8% у 2020 році і 4,1% — у 2021-му. Але це, на його переконання, неможливо без збереження чинного курсу реформ, підтримки макроекономічної стабільності, зміцнення єдності у спільних діях Президента, уряду і Верховної Ради.

Він зазначив, що в найближчому майбутньому Україна повинна провести корпоратизацію стратегічних підприємств оборонної промисловості. «Ми повинні змінити застарілу систему державних закупівель озброєння і військової техніки й провести корпоратизацію стратегічних підприємств оборонної промисловості. Такий підхід дасть змогу значно зміцнити Збройні сили України», — сказав перший віце-прем’єр. Він додав, що в держбюджеті-2019 передбачено 2,4 мільярда гривень на розвиток та модернізацію оборонних підприємств.

Прем’єр-міністр зауважив, що нині уряд запроваджує децентралізацію, оновлює інфраструктуру, допомагає промисловцям виходити на нові ринки.

«Ми пройшли непростий період. І наш шлях надалі має бути насичений правильними рішеннями. Так ми досягнемо мети, — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — Нас багато років змушували забути нашу історію. Тепер цього неможливо допустити, і тому надаємо особливу увагу питанням, які нагадують про важкі часи. Наша пам’ять має бути фундаментальною. Збереження пам’яті має стати справою життя кожної людини. Голодомор, Голокост — це події, які мали місце на території нашої країни і про які не можна забувати».

Повертаємо історичну правду

Тож однією з тем засідання стала презентація розбудови та модернізації пам’яток історії України і проектів нових меморіалів. Як зазначив міністр культури Євген Нищук, такі меморіали сприяють усвідомленню уроків історії, а без знання минулого немає майбутнього.

Уряд усвідомлює свою велику відповідальність і зосереджує увагу на музейних інституціях, які відтворюють найболючіші та найвразливіші сторінки нашої історії: Голодомору-геноциду українського народу 1932—1933 років, Бабиного Яру — увічнення історії багатьох трагедій в одному місці, героїчних подій Революції гідності та самовідданого подвигу Небесної Сотні.

«Усіх нас сьогодні цікавить питання реалізації Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Уже створено відділ будівництва на виконання функції замовника, тендерний комітет з питань проектування та будівництва, зібрано всі необхідні технічні умови та вихідні дані на проектування. Проведено відкриті торги на генеральну підрядну будівельну організацію та укладено договір з генпідрядником на виконання будівельних робіт», — повідомив урядовець.

Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції гідності на алеї Героїв Небесної Сотні в постійне користування відведено чотири земельні ділянки для будівництва музейної споруди й створення пішохідної зони з меморіалізацією території.

«Сподіваюся, що до чергової річниці Незалежності, 24 серпня цього року, в центрі столиці постане Меморіал Героїв Небесної Сотні», — підсумував міністр.

Соцзахист — не від дати до дати

А міністр соціальної політики Андрій Рева поінформував, що уряд і надалі підтримуватиме героїв Майдану та родини загиблих. У 2018 році всі виплати їм було здійснено навіть із випередженням раніше запланованого.

Цього року, за його словами, Кабінет Міністрів надає 25 мільйонів гривень на квартири для родин загиблих героїв. Сім’ї зможуть самостійно обрати собі житло й визначать, де і за якою ціною його краще купувати.

«Для нас це важливо, і будемо у постійному діалозі — не під дати. У цьому полягає людське ставлення до подвигу героїв», — резюмував із цього приводу Прем’єр-міністр.

Уряд схвалив черговий пакет рішень, спрямованих на підтримку й соціальну допомогу родинам Героїв Небесної Сотні. Вони стосуються серед іншого заходів психологічної реабілітації, соціальної підтримки й забезпечення житлом родин героїв. Ухвалено рішення про спрямування 17,5 мільйона гривень одноразової допомоги сім’ям загиблих в АТО та воїнам, що отримали інвалідність унаслідок бойових дій.

Наприкінці засідання урядовці затвердили план заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії подолання бідності та Національний план управління відходами до 2030 року, а також схвалили стратегію розвитку національної системи крові на період до 2022 року та рішення про призначення стипендії уряду видатним тренерам, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських іграх.