Чергове засідання уряду було присвячене переважно вирішенню кадрових питань. Звільнено велику кількість заступників міністрів, які працювали в минулому уряді. Вони написали заяви за власним бажанням. Тут не було нічого особистого або політичного. Попередня команда Кабміну пішла, прийшла нова. Отже, логічно, що у цих міністрів буде своя команда заступників. Про це й розповів Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду.
Він підтвердив інформацію про звільнення Уляни Супрун з посади першого заступника міністра охорони здоров’я та призначення народної депутатки (за деякими джерелами — Ірини Верещук) постійним представником Кабінету Міністрів у Верховній Раді.
«Це людина дуже професійна й відповідальна.
Тож я впевнений, що її робота на посаді буде плідною. Зараз ми під неї створимо команду, яка опікуватиметься взаємодією уряду й парламенту. Нині у нас із депутатами дуже хороші стосунки. І надалі ми маємо працювати як одна команда для поліпшення життя людей. У мене вже цього тижня відбулася зустріч з Головою ВР Дмитром Разумковим, де ми погодили основні принципи плідної взаємодії, отже, я переконаний, що ця співпраця насправді буде ефективною», — зазначив очільник Кабміну.
Олексій Гончарук повідомив, що уряд зробив подання до Офісу Президента про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. «Особисто я дуже поважаю пана Кличка, він видатний спортсмен і людина, яка багато зробила для країни. Але в мене є переконання, що в Києві не припинилася корупційна практика, а також є певні групи впливу на діяльність міської адміністрації. Тож ми поки ще не знаємо, яке рішення з цього приводу ухвалить Президент, та на рівні Кабміну вважаємо, що підсилення пана Кличка фаховим і порядним менеджером — це хороша ідея», — сказав він.
Також на засіданні уряду ухвалили рішення, яке допоможе протидіяти рейдерству в державній реєстрації. «Ми перетворюємо комісію з розгляду скарг у сфері реєстрації на ефективний інструмент боротьби з рейдерством. По-перше, скаргу до комісії можна буде подати онлайн — це простіше і зменшить кількість помилок. По-друге, всі висновки комісії будуть публікувати онлайн негайно після підписання такого висновку — це забезпечить єдину практику розгляду для всіх і прозорість. По-третє, ще головніше: змінюємо принципи роботи, щоб до діяльності комісії змогли долучитися не чиновники, а висококваліфіковані й високооплачувані юристи з приватного сектору», — прокоментував це рішення міністр юстиції Денис Малюська.
Наступне засідання уряду заплановано на 6 вересня.