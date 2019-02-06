Учора розпочала роботу десята сесія Верховної Ради восьмого скликання, яку відкрив Голова Верховної Ради Андрій Парубій. Крім депутатів у сесійній залі були присутні Прем’єр-міністр Володимир Гройсман та члени уряду, керівники центральних органів виконавчої влади, керівники судової гілки влади, представники громадських організацій та дипломатичні представники іноземних держав. Після оголошення спікером про відкриття сесії в залі прозвучав Гімн України, а далі Голова ВР оголосив про відкриття ранкового засідання парламенту, взявши слово для короткого виступу з трибуни.

Він зазначив, що апарат ВР підготував проект порядку денного десятої сесії на базі пропозицій, поданих комітетами парламенту, і в ньому перелік з понад 2,8 тисячі питань, які, разом з альтернативними законопроектами, містять понад три тисячі законопроектів, кодексів, законів і постанов.

«На жаль, і досі шість комітетів Верховної Ради ще не затвердили на своїх засіданнях пропозиції до порядку денного. Вони попросили дати їм можливість в середу на плановому засіданні комітетів затвердити свої пропозиції», — констатував Андрій Парубій.

Цього року в Україні пройдуть одразу дві виборчі кампанії — президентська та парламентська, але ці процеси не мають впливати на роботу органів влади і здатність ухвалювати важливі рішення. На цьому, своєю чергою, наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він подякував парламентаріям за плідну співпрацю на минулих сесіях і ухвалення важливих для країни рішень. «Але вибори виборами, а життя потребує конкретних рішень і консолідованої позиції влади», — наполягає Прем’єр.

Він наголосив, що визначено низку спільних пріоритетів уряду і парламенту, які окреслив голова Верховної Ради Андрій Парубій у своєму виступі після відкриття сесії. «Це питання безпеки й оборони, а також розвитку національної економіки. Нам потрібно закріпити й продовжити процес децентралізації країни. Я вірю в те, що в 2019 році ми зможемо поставити інтереси держави вище за будь-які політичні інтереси. Переконаний у тому, що ми зможемо зробити важливі кроки й спростувати твердження про те, що у виборчий рік парламент не працює. Насправді цей парламент у важкі моменти ухвалював відповідальні і важливі рішення», — наголосив Прем’єр.

Володимир Гройсман звернув увагу на те, що саме такі рішення стоять на порядку денному вже цього тижня, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. «Впевнений, що парламент докладе потрібних зусиль, щоб їх було ухвалено. А уряд і я як Прем’єр-міністр будемо докладати зусиль, щоб 2019 рік став роком зростання, стабільності та успіхів у тих галузях, які є важливими для життя наших громадян. Ми вийшли з прірви і нікому не можемо дати право повернути нас туди та втратити можливості, які відкриваються перед Україною. А отже, ми маємо використати цю можливість для подальшого зростання», — поставив завдання глава уряду.

Він висловив переконання, що Верховна Рада 7 лютого підтримає внесення змін до Конституції щодо курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. «Наше майбутнє і сьогоднішній день — у Європейському Союзі і великій євроатлантичній сім’ї. Я глибоко переконаний, що в четвер парламент консолідується, щоб ухвалити зміни до Конституції, які будуть історичними і визначальними для нашої держави», — наголосив глава уряду.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»