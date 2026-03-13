Глава держави подякував ФРН, федеральному канцлеру Фрідріху Мерцу та особисто Юлії Кльокнер за підтримку України. Володимир Зеленський відзначив ухвалену Бундестагом резолюцію з нагоди четвертих роковин початку повномасштабного російського вторгнення.

Особливий фокус — європейські питання

«Ми вдячні також і за енергетичну підтримку впродовж цієї довгої, складної зими із сотнями викликів у ці місяці. І ми вдячні, що були не наодинці, свій внесок зробила й Німеччина. Вдячні від усіх українців. І скажу відверто: розслаблятися — немає в нас просто часу на це. І ми вже підготували плани енергетичної стійкості на наступний рік», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський та Юлія Кльокнер обговорили продовження військової допомоги Україні, яка цього року становитиме рекордні 11,5 млрд євро. Особлива увага — посиленню протиповітряної оборони, подальшому розвитку програми PURL і потребі в додаткових внесках.

Крім того, йшлося про нарощування спільного виробництва дронів. Це зміцнить не лише Україну й Німеччину, а Європу загалом. Президент України зазначив, що в лютому був на першому спільному українсько­німецькому підприємстві, що виробляє дрони, і назвав це прикладом реального взаємного посилення.

Сторони говорили і про ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Президент Бундестагу запевнила, що ці події не вплинуть на допомогу Україні від Німеччини.

«У той час як світ дивиться в напрямку ірану, ми, німці, дивимося в бік України, ми вас не забуваємо. Я поїхала сюди цього разу для того, щоб чітко сказати, що на п’ятому році загарбницької війни, в якій ви перебуваєте, ми не втомлюємося. І ми знаємо, що це не лише боротьба України. Ідеться про більше — територіальну цілісність, самовизначення, демократію. І ми також знаємо: і Німеччина, й інші європейські країни теж на прицілі в росії», — сказала Юлія Кльокнер.

У розмові обговорили підготовку до наступної зустрічі делегацій України, США та росії, яку довелося відкласти через події навколо ірану.

Особливий фокус — на європейських питаннях. Зокрема йшлося про вступ України до Євросоюзу, розблокування 20­го пакета санкцій і реалізацію домовленості про надання Україні 90 млрд євро на найближчі два роки.

«Німеччина зробила, гадаю, один з найсильніших внесків у політичне рішення наприкінці минулого року щодо надання 90 мільярдів на посилення України в боротьбі за незалежність. Дякуємо», — наголосив Володимир Зеленський.

Перспективи співпраці та взаємодії

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко під час зустрічі із Президентом Бундестагу Німеччини подякувала співрозмовниці за послідовну підтримку нашої держави, передусім за оборонну допомогу, що є критично важливою для безпеки України й усієї Європи. Сторони обговорили посилення співпраці в галузі спільного оборонного виробництва дронів і перехоплювачів та виробів подвійного призначення.

«Також бачимо перспективи взаємодії в галузі військового навчання: німецькі інструктори вже зараз готують наших військових. Сили оборони мають унікальний досвід, який готові передавати європейським партнерам для посилення нашої спільної безпеки», — наголосила Прем’єр­міністр.

Юлія Свириденко поінформувала пані Президента про плани енергетичної стійкості регіонів, які український уряд реалізує разом з областями та громадами.

«Німеччина може відігравати провідну роль у цій роботі. Пакети допомоги, які Німеччина продовжує надавати Україні, вже посилюють енергетичну автономність громад і допоможуть підготуватися до наступних опалювальних сезонів в умовах постійних загроз з боку росії», — зазначила Прем’єр­міністр.

Зустріч із Президентом Бундестагу Німеччини також провів перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль спільно з Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Сторони обговорили подальшу підтримку енергетичного сектору України, зокрема постачання обладнання для відновлення енергооб’єктів, пошкоджених внаслідок російських атак.

Денис Шмигаль подякував Німеччині за послідовну підтримку українського енергетичного сектору, зокрема цієї зими.

«Німеччина надала гуманітарної допомоги на суму 15,9 мільйона доларів, а внесок у Фонд підтримки енергетики України становить 552,4 мільйона євро. Надзвичайно цінуємо цю підтримку», — зазначив перший віцепрем’єр­міністр.

На зустрічі сторони також обговорили постачання обладнання, необхідного для ремонтів енергооб’єктів, зокрема зі списаних німецьких електростанцій. Частину такого обладнання вже демонтовано та підготовлено до відправлення в Україну.

«Головний пріоритет для України — отримання кредиту від ЄС на суму 90 мільярдів євро. З них 5 мільярдів євро плануємо залучити на нагальні потреби в енергетиці 2026 року. Це критично необхідно для підготовки до наступної зими. Розраховуємо на підтримку Німеччини в цьому питанні», — наголосив Денис Шмигаль.

Джерела:

Офіс Президента,

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ,

Міністерство енергетики