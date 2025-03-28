У Ризі відбулося 11-те засідання Міжурядової комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва

Його відкрили співголови міжурядової комісії: з латвійської сторони — міністр економіки Латвійської Республіки Віктор Валайніс, з української — Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Олег Немчінов зокрема наголосив на ефективності формату засідань Міжурядової українсько-латвійської комісії, який дає змогу сторонам не лише окреслити перспективні напрями співпраці, а й є важливим інструментом для вирішення стратегічних завдань економічних відносин.

«Ми прагнемо, щоб наші двосторонні відносини стали ще тіснішими, а партнерство створювало нові можливості для бізнесу та суспільства», — наголосив Олег Немчінов.

Латвійська сторона зазначила, що Україна — один з основних торговельних партнерів для Латвії. Латвійський бізнес активно долучений до підтримки України та її громадян. Латвійські підприємці активно розглядають український ринок та пропонують розвиток співпраці на території Латвії.

На засіданні йшлося про інвестиції, сільське господарство, транспорт, цифрову трансформацію, енергетику, безпеку та інші важливі напрями співпраці. Окрему увагу було приділено відновленню України та європейській інтеграції нашої держави.

За підсумками заходу сторони підписали Протокол 11-го засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва. На засіданні між Україною та Латвією також було підписано два меморандуми — про співпрацю в галузях стандартизації, метрології та оцінки відповідності, а також космічній діяльності, що стало важливим кроком для зміцнення взаємодії між нашими країнами.

Під час двосторонньої зустрічі з міністром економіки Латвії Віктором Валайнісом на полях міжурядової комісії Олег Немчінов висловив вдячність латвійській стороні за всебічну підтримку України, а також відзначив істотний внесок Міністерства економіки Латвії у відновлення інфраструктури України, зокрема Чернігівської області, яка зазнала руйнувань внаслідок російської агресії.

Міністр Кабінету Міністрів України відзначив зміцнення двостороннього економічного партнерства між Україною і Латвією та спільне прагнення до розвитку торговельних відносин між нашими країнами.

Латвійська сторона підтвердила готовність продовжувати надавати Україні політичну, фінансову, гуманітарну і військово-технічну підтримку та сприяти європейській та євроатлантичній інтеграції нашої держави.

Міністр Кабінету Міністрів виступив на відкритті українсько-латвійського Бізнес-форуму-2025, який відбувся у Ризі, під час візиту української делегації.

Бізнес-форум-2025, який організувало Латвійське агентство інвестицій та розвитку в межах 11-го засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва, був присвячений створенню нових можливостей для бізнесу та партнерства між підприємцями обох країн. Виступаючи перед його учасниками, Олег Немчінов наголосив, що українська сторона зацікавлена в залученні латвійського бізнесу до відбудови нашої країни. Це відкриває нові можливості для латвійських компаній, які можуть взяти участь у масштабних проєктах модернізації інфраструктури, розвитку енергетики, сільського господарства та багатьох інших галузей.

Проведення цього заходу дало змогу представникам України та Латвії обмінятися досвідом, дізнатися про актуальні програми підтримки бізнесу та вивчити можливості співпраці в різних галузях.

25 березня Олег Немчінов відвідав Український дім у Латвії, де зустрівся з українськими громадянами та ознайомився з роботою центру.

Український дім у Латвії — осередок для українських та латвійських громадян, створений для задоволення їхніх освітніх, культурних, гуманітарних та соціальних потреб, а також збереження зв’язку наших громадян з Україною.

Нині Українській дім у Латвії — один з майданчиків, що об’єднує українську громаду, де в українськомовному середовищі проходять різноманітні публічні заходи, відбуваються курси з вивчення української мови, літератури та історії, майстер-класи, організовано театральні й танцювальні гуртки, а також курси з психоемоційної підтримки дітей та жінок тощо.

У межах перебування української делегації в Латвії відбувся візит до міста Валмієра, під час якого Міністр Кабінету Міністрів України провів зустріч з головою міської ради Валмієрського повіту Янісом Байксом. Міністр висловив вдячність муніципалітету Валмієри за підтримку українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Латвії та проживають у регіоні.Під час зустрічі обговорювали питання українсько-латвійської співпраці в економічній галузі, а також надання практичної допомоги містам в Україні, наголошували на важливості продовження співпраці між Валмієрським повітом та українськими містами.

У Валмієрі Олег Немчінов також відвідав підприємство «Оборонне партнерство Латвії» (Defence Partnership Latvia), де ознайомився з виробництвом партії шестиколісного бронетранспортера «Patria 6х6». Очікується, що цього року такими бронемашинами буде укомплектовано українські військові підрозділи, і це посилить нашу обороноздатність у боротьбі з російським агресором.

Джерело: Служба Міністра Кабінету Міністрів