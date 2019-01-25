Росія повинна без зволікань звільнити українських полонених моряків і надати їм усю необхідну медичну та юридичну підтримку. Такий заклик до російської влади містить резолюція «Ескалація напруги в Азовському морі та в Керченській протоці і загрози європейській безпеці», яку Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила у Страсбурзі майже одностайно: 103 голоси за, три — проти. Доповідачем з цього питання виступив німецький депутат від Європейської народної партії Андреас Нік.

Ситуація в Азовському морі перебуває у стані напруги від часу незаконної анексії Криму Росією, зазначає автор у доповіді, яка супроводжує резолюцію. Проте після інциденту 25 листопада поблизу Керченської протоки, коли російські спецпризначенці захопили три судна ВМС України і взяли в полон 24 українські моряки, у ПАРЄ виникло серйозне занепокоєння з приводу подальшої можливої воєнної ескалації між Москвою та Києвом напередодні виборів в Україні.

А. Нік зауважує, що українська й російська сторони по-різному трактують і подають перебіг драматичних подій 25 листопада. «Беручи до уваги те, що роль асамблеї не полягає у визначенні особливих правових статусів цього інциденту», доповідач запропонував у тексті резолюції керуватися принциповою позицією асамблеї щодо поваги суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Крім цього заклику до російської влади негайно звільнити ув’язнених українських військовослужбовців, яких цим документом визнано військовополоненими, ПАРЄ нагадує Москві про норми договору між РФ і Україною про співробітництво у використанні Азовського моря й Керченської протоки, згідно з яким російська сторона має забезпечити вільний прохід суден у цих водах. Резолюція застерігає Росію від подальшого застосування сили, «коли вона має відмінний від інших погляд щодо можливого порушення кордонів».

ПАРЄ вкотре нагадала, що вважає зведений російською владою Кримський міст незаконним, так само як і «вибірковий огляд українських і міжнародних суден, які прямують в Азовське море». Депутати ПАРЄ підтримали позицію Європарламенту, що мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, який покриває всю територію України, має чинність і на морських ділянках, «зокрема нових зонах напруги в Азовському морі». Асамблея схвалила ініціативу Берліна й Парижа про спільний моніторинг вільного проходу суден через Керченську протоку представників третіх країн.

Надто дипломатична резолюція

Під час дебатів, які передували голосуванню за резолюцію, Андреас Нік розповів, що у Страсбурзі зустрівся з родичами двох ув’язнених у Росії українських моряків, і ця зустріч справила на нього дуже сильне враження. Тому доповідач наголосив, що асамблея, не маючи мандата на встановлення істини в інциденті поблизу Керченської протоки, має передусім зосередити всі дипломатичні зусилля зі звільнення українських військовослужбовців і нагадати обом державам: згідно з міжнародними договорами, вони зобов’язалися мирно врегульовувати всі суперечки.

Представники всіх політичних груп висловилися на підтримку резолюції, проте британський депутат Джон Говелл зауважив, що формулювання тексту документа «надто дипломатичні», а заклики до обох сторін дотримуватися міжнародного права невмотивовані, адже «ми бачимо прояв агресії саме з боку Росії».

Напад Росії на українські кораблі ставить під удар усю європейську безпеку і призводить до погіршення ситуації, вважає доповідачка з питань України від моніторингового комітету ПАРЄ Джема Грожданова. На її думку, такий кричущий акт агресії, скоєний однією з держав-членів, неприйнятний, це відверте порушення норм міжнародного права.

Насильство в європейській родині

Промовистою деталлю під час цих дебатів стало й те, що кілька ораторів, які засудили у виступах дії Росії в Керченській протоці, все-таки висловили жаль із приводу відсутності російської делегації у сесійній залі ПАРЄ. «Якби російські колеги були тут, ми могли б провести з ними корисний діалог», — сказав шведський депутат Александер Крістіансон. На що представник української делегації Сергій Соболєв зауважив, що спілкування з російськими депутатами не має жодного сенсу, оскільки вони відверто зневажають норми міжнародного права і демократії.

Скандальним став виступ радикального сербського депутата Александра Шешеля, який не раз відвідував окупований Крим. Він заявив, що ситуацію у Керченській протоці може врегулювати лише міжнародне визнання належності Криму Росії. Його виступ депутати зустріли гнівними вигуками.

Несподіваний погляд на російське питання у ПАРЄ запропонував литовський депутат Егідіус Варейкіс. Він нагадав колегам, що вони часто і без будь-яких вагань підписують петиції проти домашнього насильства, і їх би обурило, якби в поліцейському протоколі про вбивство внаслідок сімейного конфлікту було записано: «Відбулася невелика ескалація напруження в родині». «Маємо великий спільний європейський дім, у якому один сусід вбиває одного, тероризує другого, краде території у третього. Це не ескалація напруги, це набагато серйозніше!» — заявив Е. Варейкіс.