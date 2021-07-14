Із початку червня в Харкові втілюють проєкт «Картка харків’янина». Він передбачає впровадження персональної картки жителів міста для отримання привілейованого доступу до системи муніципальних і комерційних послуг. З її допомогою кожен харків’янин зможе придбати товари та послуги, абонементи, пропуски, а також отримувати спеціальні пропозиції за зниженими цінами.

Як проходить реалізація проєкту, власний кореспондент «Урядового кур’єра» попросив розповісти керівника комунальної установи «Офіс реформ Харкова» Павла СТОЛБОВОГО.

— Пане Павле, Офіс реформ Харкова і передовсім ви виступили реалізатором проєкту «Картка харків’янина». Як зародилась ідея цього починання і чи є вже в Україні схожий досвід?

— Команда комунальної установи «Офіс реформ Харкова» бере активну участь у проєкті з дня його зародження. Офіс реформ Харкова — платформа діалогу, пропозицій та спільних рішень, і ми працюємо над побудовою ефективної комунікації між міською владою і територіальною громадою міста. Наші головні принципи роботи — відкритість, прозорість та ефективність.

Ідею ініціював виконувач обов’язків Харківського міського голови, секретар Харківської міської ради Ігор Терехов. Він протягом багатьох років активно підтримує всі соціально обґрунтовані молодіжні ініціативи, здатні зробити особливий внесок у розвиток нашого міста.

В Україні вже було реалізовано схожі проєкти, але «Картка харків’янина», безперечно, наймасштабніший з них. Це найбільша система лояльності.

Офіс реформ Харкова провів відкриті наради та круглі столи із представниками різних категорій містян. Під час спілкування зі студентством та школярами ми обговорили технічні особливості використання картки, студенти запропонували чимало власних ідей щодо її функціонального наповнення та дизайну. Триває постійний діалог із представниками малого і середнього бізнесу нашого міста (зокрема супермаркетами), тому число партнерів проєкту постійно зростає. Цьому сприяє і підписання Офісом реформ Харкова меморандуму з Харківським регіональним фондом підприємництва та іншими бізнесовими і комунальними структурами. Наприклад, із Харківським зоопарком досягнуто угоди про безплатне відвідування власниками карток зоопарку.

— Восени, як ви повідомляли, жителі міста матимуть змогу стати власниками «Картки харків’янина». Що це за документ і чи матиме він офіційний статус? Які функції він виконуватиме?

— Положення про «Картку харків’янина» затверджено рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.06.2021 року №438. Це унікальний проєкт, який не має аналогів в Україні. Кожна картка буде персональною і міститиме наповнення різним функціоналом для її власника: від можливості купувати товари і користатися послугами за спеціальними соціальними цінами до оплати проїзду.

— Формою вона нагадуватиме посвідчення? Який вигляд матиме і хто працює над її дизайном?

— За формою картка буде такою самою, як E-ticket. 9 червня ми оголосили конкурс на кращий дизайн її зовнішнього вигляду. Кожен небайдужий мав змогу відправити нам власний варіант дизайну. Було проведено конкурс на дизайн самої «Картки харків’янина», в якому взяли участь близько 50 дизайнерів. Різні види карток відрізнятимуться не тільки дизайном, а й функціоналом. Наприклад, шкільні картки, крім загальних переваг, виконуватимуть функцію учнівського квитка з фото власника.

Голосування на вибір кращого дизайну на вебресурсі «Портал харків’янина» завершено, 15 липня ми презентуємо місту дизайн переможців конкурсу. Саме ж користування карткою має бути комфортним і приємним для кожного.

— Харків’ян цікавить, яку користь від картки матимуть її власники? Чи очікуєте значної кількості охочих отримати документ?

— Користь картки полягає в тому, що вона не тільки замінює E-ticket, а й надає змогу отримувати товари й послуги партнерів проєкту за соціальною ціною. Картка надає безплатний вхід у зоопарк. Ми впевнені, що проєкт знайде відгук у великої кількості жителів нашого міста.

Наприклад, завдяки картці звичайний харків’янин зможе відвідувати за спеціальною соціальною ціною місця відпочинку, дозвілля, краси, медичні та спортивні заклади. Картка буде чинною в аптеках, закладах харчування, супермаркетах, АЗС міста. Користуватися нею можна буде і замість E-ticket на тих самих умовах, отримувати дисконт на деякі адміністративні послуги тощо. Партнерську базу проєкту поповнюватимуть надалі щомісяця.

Функціональне наповнення кожної з карток відрізнятиметься. Студент, школяр, працівник комунального сегмента, особи з пільговими посвідченнями і звичайні харків’яни отримуватимуть різні привілеї.

— Наскільки складний і тривалий процес оформлення «Картки харків’янина» й коли він розпочинається?

— За нашими підрахунками, цей процес в середньому займатиме близько місяця. Це пов’язано з технічними особливостями, пов’язаними з обробкою персональних даних, виготовленням картки та її доставленням до пункту видачі. Для отримання картки потрібно буде попередньо заповнити анкету, надавши посвідчення особи. Це можна буде зробити онлайн, у центрах надання адміністративних послуг, управліннях праці та соціального захисту населення, адміністраціях районів, навчальних закладах міста і за місцем роботи (для працівників комунального сегмента). Про початок заповнення анкет оголосять на офіційній вебсторінці проєкту й офіційних сторінках у соціальних мережах.

Команда проєкту працює над розробленням офіційного вебсайту, на якому можна буде заповнити електронну анкету, а також над підготовкою пунктів приймання паперових анкет. Ми робимо все можливе, аби процедура отримання картки була зручною та швидкою для кожного жителя нашого міста.

— Розроблення, дизайн, виготовлення картки — доволі затратна справа. Хто фінансує проєкт і скільки «Картка харків’янина» коштуватиме жителям міста?

— Фінансування заходів, пов’язаних з виготовленням, упровадженням, видачею, обліком і припиненням дії «Картки харків’янина», відповідно до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.06.2021 №438, здійснюється за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади. Надання, оформлення і доставка «Картки харків’янина» безплатні для містян.

— Чи немає побоювання, що гості міста, зокрема туристи, «Картку харків’янина» можуть розцінити як поділ на першо— і другосортність?

— Немає жодних сумнівів, що Харків — дуже гостинне місто Ми завжди з повагою ставимося до гостей. Проте проєкт «Картка харків’янина» спрямовано саме на жителів обласного центру.

Нікого не здивує, що харків’яни особливо люблять місто. Цим проєктом наша команда хоче висловити свою вдячність саме їм. Тим людям, які пишаються Харковом. Тим, хто робить його кращим разом з нами.

Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Павло СТОЛБОВИЙ. Народився 1998 року в Балаклії Харківської області. 2019-го закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (бакалавр і магістр права), 2020-го — Національну академію державного управління при Президентові України (магістр публічного управління).

З 2016 року займається приватним підприємництвом. 25 жовтня 2020-го його обрали депутатом Харківської обласної ради восьмого скликання. Він наймолодший депутат Харківської обласної ради від партії «Блок Кернеса — Успішний Харків».

Нині очолює комунальну установу «Офіс реформ Харкова».