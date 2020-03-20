Щоб захистити себе від наражання на зараження коронавірусом, українцям радять за змогою залишатися вдома. Більшість працівників, які працюють під проводом розумних та відповідальних керівників, було переведено на режим дистанційної роботи.
Зокрема, всіх педагогів має бути максимально переведено на роботу в гнучкому й дистанційному режимі. І навіть за працівниками, які фактично не перебувають на робочих місцях, за законом зберігається середня заробітна плата. Таке роз’яснення підготувало МОН спільно з ЦК Профспілки працівників освіти і науки та розіслало на департаменти та управління освіти і науки обласних та Київської міської держадміністрацій.
За її словами, у роз’ясненні йдеться, що в умовах загальнонаціонального карантину примусово відправляти працівників у відпустки, зокрема без збереження заробітної плати, на час призупинення навчання, - неприпустимо. Нагадується, що на період такого обмеження за всіма працівниками зберігається середня заробітна плата. Її розмір визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів від 8 лютого 1995 року №100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»), повідомляє МОН.
Працівників, які фактично не виходять на роботу під час карантину, слід вважати такими, що не виходять на роботу через простій. Згідно зі статтею 34 Кодексу законів про працю, простій – це призупинення роботи, спричинене невідворотною силою або іншими обставинами. За такими працівниками, відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю, має на цей час зберігатися середній заробіток.
Якщо ж вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу, оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.
«У кризових ситуаціях, як нині, надзвичайно важливо зберігати розсудливість. Серед вчителів є багато тих, хто перебуває у групі ризику, якщо захворіють на коронавірусну інфекцію COVID-19. За таких умов надзвичайно важливо берегти їх та обмежити для них необхідність контактувати з великою кількістю людей. Саме тому змушувати вчителів бути фізично присутніми у школі під час карантину – щонайменше неправильно», – відзначила Любомира Мандзій.
Контакти Служби освітнього омбудсмена:
♦ Адреса для електронних звернень: info@eo.gov.ua або за посиланням https://zvernennya.eo.gov.ua/
♦ Адреса для письмових звернень: Служба освітнього омбудсмена, 03058, м. Київ, відділення поштового зв’язку 58, а/с 48
♦ Телефон для зв’язку: +380 951438726.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»