Напередодні відкриття чергової сесії Верховної Ради, яке має відбутися на початку вересня, понад п’ять мільйонів українських пенсіонерів, які отримують трудові пенсії за віком, завмерли в очікуванні: ухвалять депутати законопроект № 6614 чи ні? Він має офіційну назву «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». Між собою звичайні українці й фахівці з пенсійних питань називають його Пенсійною реформою.

Загалом документ пропонує зміни до 32 законодавчих актів, які частково набудуть чинності з 1 жовтня 2017 року, в повному обсязі — з 1 січня 2018 року.

— Українські пенсіонери відчутно потерпають від низьких пенсій і через суттєві диспропорції (аж утричі) в розмірах виплат тим, хто вийшов на пенсію, скажімо, 10 років тому і нині. А це несправедливо. У двох третин наших літніх людей основний розмір виплат менший за прожитковий мінімум.

Осучаснення заради справедливості

Звісно, вони отримують різні доплати та надбавки з Держбюджету і солідарної пенсійної системи. Але це не вихід. І навіть середній розмір пенсії, який на 1 липня 2017 року становить 1888 гривень, є недостатнім для нормального життя. Вихід — проведення справжньої реформи та збільшення розміру виплат шляхом осучаснення пенсій, — зазначив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір під час прес-конференції з актуальних питань щодо пенсійного реформування, яка відбулася днями у Націо­нальній академії наук України.

Він спростував чутки про те, що пенсії й донині призначаються деяким обраним у надвеликих розмірах, чи не до 100 тисяч гривень на місяць. За словами посадовця, нині за законом найбільший розмір пенсії встановлюється на рівні не більше, ніж 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, а це 10 740 гривень.

Микола Шамбір наголосив: усе йде до того, що в українському пенсійному законодавстві будуть ліквідовані всі пенсійні режими, відмінні від загального, які дають можливість призначати різні спеціальні та інші види пенсій. Врешті усі пенсії призначатимуться за єдиною формулою та залежатимуть лише від стажу і зарплати. Він нагадав про основні зміни, які мають відбутися, якщо згаданий закон буде проголосований та набуде чинності.

Чого чекати

Так, з 1 жовтня 2017 року має відбутися перерахунок (осучаснення) раніше призначених трудових пенсій. Адже різниця у розмірах призначених пенсій для людей, які виходили на заслужений відпочинок, приміром, в одній галузі та, можливо, навіть з однакових посад, скажімо, у 2007 році й нині, може бути до трьох разів. Бо у 2007-му для обчислення застосовували рівень середньої зарплати по країні 1198 гривень, у 2017-му – 3765. При перерахунку для всіх пенсіонерів буде застосований рівень середньої зарплати саме за останні три роки (2014—2016) у розмірі 3764,4 гривні на місяць. Звісно, не всі отримають однакову прибавку. Так, понад 1,1 мільйона — близько 1000 гривень, майже 2 мільйони — від 500 до 1000 гривень, 1,2 мільйона — від 200 до 500 гривень та понад 1,1 мільйона — до 200 гривень.

На скільки саме збільшиться розмір окремої конкретної пенсії, фахівці пенсійних фондів вирішуватимуть по кожній пенсійній справі окремо. Звісно, впливатиме розмір трудового стажу та зарплати. Звертатися із цим питанням до органів ПФ не потрібно, перерахунок буде проведений автоматично.

Посадовець також зауважив, що першим вагомим кроком на шляху збільшення пенсій для українців стало реформування системи оплати праці та трудових відносин. Це, насамперед, підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень з 1 січня 2017 року. Крок цей, на його переконання, був дуже правильний, адже розмір пенсії напряму залежить від зарплати. І у збільшеній зарплаті закладений той ресурс, що безпосередньо зумовлює збільшення пенсій, адже саме із зарплат обчислюються внески до ПФ. Вони відчутно збільшилися, а це дало майже 12 мільярдів гривень додаткових надходжень до ПФ за останні вісім місяців, що дасть можливість провести осучаснення. Якщо ж реформу не буде ухвалено, ці гроші просто підуть на погашення дефіциту бюджету ПФ, який нині становить понад 140 мільярдів гривень. Але пенсіонери у власних гаманцях нічого не матимуть.

Зарплата у конвертах чи достойна пенсія

Проте й донині гострим і болючим, за словами заступника міністра, лишається питання легалізації роботи й зарплати українців. Адже з 26 мільйонів працездатного населення легально працюють лише 16,3 мільйона, а внески до ПФ на постійній основі сплачують лише 10,5 мільйона. Непоодинокими також є випадки, коли офіційно роботодавець платить лише мінімалку, а решту дає у конверті, не сплачуючи із цього податки. Аби не дозволити несумлінним роботодавцям позбавляти працівників можливості заробити на достойну пенсію, нині Державна інспекція з питань праці отримала досить потужні повноваження та функції для пошуку і покарання порушників.

Якщо українець працюватиме офіційно, то, на переконання посадовця, розпочавши трудову діяльність у 25-річному віці, до 60 років якраз встигне напрацювати 35 років страхового стажу, який буде необхідний для виходу на пенсію з 2028 року. І сплачені за цей час внески повністю забезпечать достойну виплату, коли прийде час іти на заслужений відпочинок. У середньому українці після 60 років отримують пенсію протягом 18 років. Отже, сплачуючи внески протягом лише 15 років, які мінімально потрібні для виходу на пенсію нині, людина просто не встигає сплатити необхідну суму внесків для власної достойної пенсії. Тим паче, якщо працює не постійно, а періодично, ще й нелегально.

Отже, порушується баланс між тим, що людина сплачує, і тим, що планує отримати. Тож аби його відновити, для початку було підвищено мінімальну заробітну плату. Далі, якщо буде ухвалено Пенсійну реформу, норма страхового стажу збільшиться до 25 років з 1 січня 2018-го. Згодом протягом наступних 10 років цей стаж збільшуватиметься на один рік протягом року — аж до 35 років у 2028-му. Саме такі кроки, на переконання посадовця, дадуть можливість збалансувати бюджет ПФ та подолати його чималу нині заборгованість.

Коли піти на заслужений відпочинок — обиратимеш сам

— Через реформу українцям не збільшать пенсійний вік, як на тому наполягали міжнародні експерти, наводячи як приклад пенсійні системи інших європейських держав. Ми плануємо запровадити власне пенсійне ноу-хау, залишивши вік незмінним, але прив’язавши його до страхового стажу. Тож, по суті, людина сама обиратиме, коли припинити працювати. Адже якщо буде достатньо стажу в 60 років — матиме право піти у 60. Якщо стажу не вистачатиме, працюватиме, відповідно, до 63 чи 65, доки не досягне стажу. Або стаж у 12—24 місяці можна буде докупити, сплативши до ПФ суму, рівну внескам за обраний час, — поінформував Микола Шамбір.

Він уточнив, що якщо у віці 65 років стажу буде менше, ніж 15 років, призначатимуть державну соціальну допомогу. У перехідний період із 1 січня 2018 року до 31 грудня 2020 року людям, які досягли 60 років, а їхній стаж дорівнюватиме 15 рокам (тобто на цей період вона не набуде права на пенсійну виплату), призначатимуть тимчасову державну соціальну допомогу на період набуття права на пенсію за віком.

Реформа передбачає зниження вартості одного року стажу, який застосовується для обчислення пенсії, з 1,35% до 1%. Проте, за словами посадовця, жоден пенсіонер, який виходитиме на заслужений відпочинок після 1 жовтня 2017 року, через це не отримуватиме пенсію нижчу, ніж була до того. Адже для них застосовуватимуться правила перехідного періоду. Так, до кінця 2017 року виплати новим пенсіонерам обраховуватимуться із застосуванням показників середньої зарплати за 2014—2016 роки та вартості одного року стажу 1,35%. У 2018 році — із застосуванням показників середньої зарплати за 2016—2017 роки та вартості року стажу 1%. А починаючи із 2019-го — із застосуванням показників середньої зарплати за останні три роки та вартості року стажу в 1%.

А щоб не допустити швидкого знецінення пенсій після проведення осучаснення, адже за 2—3 роки проблема може повторитися та оновитися, надалі пропонується на законодавчому рівні запровадити механізм щорічної індексації (перерахунку) пенсій для захисту від інфляції: з урахуванням фінансових можливостей солідарної системи, але не менше, ніж на 50% росту середньомісячних зарплат за три роки та на 50% індексу споживчих цін. Цей змішаний показник, який застосовується у багатьох країнах світу, дасть можливість розмірам пенсій вчасно осучаснюватися та триматися на достойному рівні.

Микола Шамбір резюмував, що фахівці, які разом із ним працювали над змінами, щодо яких депутати мають днями ухвалити надважливе для країни рішення, не наполягають на гучній назві «реформа». Це буде зміна певних параметрів у нашому пенсійному законодавстві. Але, на його переконання, ці зміни суттєво реформують вітчизняну солідарну систему пенсійного забезпечення на краще. І запроваджуватимуться вони для того, аби літні люди в Україні відчули себе справді людьми поважного віку. Від слова «повага».