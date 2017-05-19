Проект пенсійної реформи, запропонований урядом і представлений громадськості 17 травня, — це красиве й нетривіальне рішення, прораховане і спрямоване на відновлення соціальної справедливості та збереження пенсійної системи України. Таку загальну думку висловили представники експертного середовища під час зустрічі із Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Зустріч у форматі конструктивної дискусії ініціював глава уряду.
Він представив ключові аспекти майбутньої реформи. Чільні місця серед них посідають осучаснення пенсій; запровадження нової формули розрахунку виплат на основі єдиного показника середньої заробітної плати; запровадження гнучкого коридору пенсійного віку та страхового стажу, що дасть змогу зменшити тіньову зайнятість населення; можливість доплати за стаж; скасування з 2018 року дострокового виходу на пенсії для освітян, лікарів, працівників соціальної сфери; збільшення ставки ЄСВ (на 15 та 7%) для шкідливих і важких виробництв, де пільговий вихід на пенсію для працівників буде збережено.
Прем’єр наголосив, що ухвалення урядового рішення у Верховній Раді дасть змогу вже у жовтні цього року підвищити пенсії 5,62 мільйона пенсіонерів, а в середньостроковій перспективі досягти бездефіцитності бюджету Пенсійного фонду і запровадити з 2019 року накопичувальні програми для робітників окремих професій, наприклад шахтарів.
Крім того, уряд пропонує скасувати оподаткування пенсій пенсіонерам, які працюють; збільшити соціальні стандарти із 1 жовтня поточного року, а не з 1 грудня, як планували раніше; запровадити щорічну автоматичну індексацію пенсій відповідно до показників інфляції та середньої заробітної плати.
Запропоновані рішення, наголосив Володимир Гройсман, потребують 12 мільярдів гривень, і ці кошти буде забезпечено за рахунок зростання надходжень до Пенсійного фонду після підвищення вдвічі мінімальної заробітної плати. У 2018 році урядові зміни потребуватимуть уже 30 мільярдів гривень. Ці ресурси буде забезпечено за рахунок подальшого зростання доходів бюджету Пенсійного фонду, детінізації економіки й підвищення платіжної дисципліни в частині сплати єдиного соціального внеску, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Проект реформи, нагадав Прем’єр, уже надіслано до Національної ради реформ при Президентові України. Тож Володимир Гройсман висловив сподівання, що пропозиції уряду знайдуть підтримку в Нацраді, а згодом і у Верховній Раді, де їх також серйозно обговорюватимуть.
«Ми предметно займалися питанням пенсійних змін. Вважаємо, що знайшли той формат, який допоможе нам розв’язати проблеми у сфері пенсійної системи й рухатися далі, продовжувати реформу пенсійної системи, — наголосив Володимир Гройсман. — Я б дуже хотів, щоб цю реформу почали впроваджувати. Для цього нам потрібна підтримка українського парламенту та експертного середовища».
Експерти позитивно оцінили урядові новації. Зокрема виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський назвав її «нетривіальним для України рішенням».
«Хочу висловити позитивні емоції щодо цієї реформи. Я б її назвав словом «красиво». На мій погляд, з тих економічних реформ, що я бачив в Україні, це одне з найкрасивіших, нетривіальних рішень, особливо що стосується підходу до підвищення справедливості через підвищення вимог до стажу», — наголосив експерт.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»