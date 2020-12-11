Свій осінній марафон COVID-19 завершив рекордами: наприкінці листопада він добіг до позначки 10 тисяч хворих за добу і наблизився до 17. На думку фахівців, до фінішу йому ще далеко. А перетнути червону лінію, яка відокремлює нашу медицину від режиму турбулентності, він може набагато швидше, ніж ми очікуємо. Аналізуючи ситуацію, міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив: якщо кількість хворих за добу сягне 30 тисяч, система охорони здоров’я таких навантажень може не витримати.