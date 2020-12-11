ТВОРИ,
подані на здобуття Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки
за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2020 рік
У номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва»
1. Юлія Драгун «Як гарно мати друзів» (Львівське відділення Української асоціації письменників);
2. Надія Степула «Петрик і фонтани» (ГО «Щасливе сьогодні», ТОВ «Видавництво імені Соломії Павличко «ОСНОВИ»);
3. Тетяна Тіховська «Антхіл/Anthill» (ТОВ «Видавництво «Статус»);
4. Сергій Цушко «Дощик вибіг на перон» (ПП «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ШКОЛА»);
5. Олег Павлів Літературні твори для дітей та юнацтва, опубліковані у Міжнародному незалежному чесько-українському літературному часопису для дітей та юнацтва «Незабудка» (ФОП Стасюк Лілія Сергіївна);
6. Сергій Піддубний «Велесова книга для юнацтва» (Кіровоградська обласна організація Національної спілки письменників України);
7. Галина Пустовгар «Нащо равликові хатка?» (Полтавська обласна організація Національної спілки письменників України);
8. Василь Шкіря «Бітанга» (Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Карпати»);
9. Василь Шкіря «Житіє зайчика-контрабандиста» (Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Карпати»);
10. Еліна Заржицька «Що ми знаємо про себе?» (Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ»);
11. Любов Шостак «Забавлянки й колискові у пісні та слові» (Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро»);
12. Олександр Бакуменко «Лицар Країни Чеснот» (Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро»);
13. Оксана Лущевська «Залізний вовк» (ГО «Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу»);
14. Марина Павленко «Домовичок і купа проблем» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);
15. Юрій Нікітінський «Вовчик, який осідлав бомбу» (ТОВ «ЧАС МАЙСТРІВ»);
16. Олег Гавріш «Казки баби Гавришихи» (ТОВ «ЧАС МАЙСТРІВ»);
17. Тетяна Новацька-Тітаренко «Завтра новий день, або На гілці старої яблуні» (ТОВ «ЧАС МАЙСТРІВ»);
18. Таня Стус «Моя Ба» (ТОВ «Видавництво «РАНОК»);
19. Олександра Орлова «Нечуй Невмирущий» (ТОВ «Видавництво «РАНОК»);
20. Сергій Лоскот «Жаринка, що стала зорею» (ТОВ «Видавництво «РАНОК»);
21. Олена Рижко «Дівчина з міста» (ТОВ «Видавничий центр «Академія»);
22. Олена Рижко «Мишоловка» (ТОВ «Видавничий центр «Академія»);
23. Олена Рижко «Знає тільки Мару» (ТОВ «Видавничий центр «Академія»);
24. Олена Рижко «Король Даркнету» (ТОВ «Видавничий центр «Академія»);
25. Володимир Бурбан «Образки і силуети» (ПП «Сільські Вісті»);
26. Андрій Дюка (Андрій Кучер) «Путешествие сквозь пространство» (ПП «Редакція альманаху «Саксагань»);
27. Олег Майборода «17 історій для малят. Чому у зайця довгі вуха» (Комунальний заклад «Централізована бібліотечна система м. Кам’янське» Кам’янської міської ради);
28. Степан Сторож «Казка про царство Ромеса» (ТОВ «Редакція газети «Самбірська газета»);
29. Федір Ткач «Інсценізовані казки» (Одеське міжобласне відділення Національної спілки театральних діячів України, Комунальний заклад початкової спеціалізованої освіти «Мистецька театральна школа м. Одеси»);
30. Дара Корній (Мирослава Замойська) «Чарівні істоти українського міфу. Духи природи», «Чарівні істоти українського міфу Домашні духи», «Чарівні істоти українського міфу Духи-шкідники» (ТОВ «Видавництво «Віват»).
У номінації «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва»
1. Олег Майборода «Знаю я один секрет» в художньому оформленні Вікторії Дунаєвої (Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ»);
2. «Байки Езопа». Переказ Олександра Виженка в художньому оформленні Катерини Рейди (ТОВ «ЧАС МАЙСТРІВ»);
3. Любов Шостак «Забавлянки й колискові у пісні та слові» в художньому оформленні Каріни Бесчасної (Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро»);
4. «Риба-місяць і Місяць» автор та ілюстратор Олексій Черепанов (ТОВ «Видавництво «РАНОК»);
5. «ПтахАбетка» авторка та ілюстраторка Ірена Панаріна (ТОВ «Видавництво «РАНОК»);
6. Дара Корній (Мирослава Замойська): «Чарівні істоти українського міфу. Духи природи», «Чарівні істоти українського міфу Домашні духи», «Чарівні істоти українського міфу Духи-шкідники» в художньому оформленні Ангеліни Канкави (ТОВ «Видавництво «Віват»).
У номінації «Театральні вистави для дітей та юнацтва»
1. Музична лялькова фантазія для всієї родини «Вертеп. Казки тихої ночі». Творчий колектив Київського національного академічного театру оперети у складі режисера-постановника, автора сценарію Максима Добролюбова та художниці з костюмів, авторки сценографічного рішення Олени Поліщук (Національна спілка театральних діячів України);
2. Театральна вистава-фентезі «Фантастична Мері». Творчий колектив Житомирського академічного українського музично-драматичного театру ім. І. А. Кочерги Житомирської обласної ради у складі автора інсценізації, режисера-постановника, заслуженого артиста України Петра Авраменка та художниці з костюмів, заслуженого діяча мистецтв України Наталії Тімошкіної (КП «Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім. І. А. Кочерги Житомирської обласної ради);
3. Театральна вистава «Снігова королева». Творчий колектив Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у складі режисера-постановника Давида Петросяна, сценографа Петра Богомазова, композитора Олександра Кохановського (Київське місцеве творче відділення Національної спілки театральних діячів України);
4. Театральна вистава «Клас». Творчий колектив Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра у складі сучасного українського драматурга, автора однойменної п’єси Павла Ар’є (Павло Алєксєєв), співавтора п’єси, автора музичного рішення Станіслава Жиркова, акторів Анастасії Пустовіт, Дмитра Олійника, Владислава Писаренка (Національна спілка театральних діячів України);
5. Театральна вистава «Хлопчик із бляшанки». Режисер Київського академічного театру юного глядача на Липках Артур Артіменьєв (Київське місцеве творче відділення Національної спілки театральних діячів України);
6. Театральна вистава «На полі крові». Творчий колектив Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок ім. Марійки Підгірянки у складі режисера-постановника Павла Кільницького та художника-постановниці Зоряни Говзан (Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки);
7. Театральна вистава «Загадкове нічне вбивство собаки». Творчий колектив Запорізького академічного обласного театру юного глядача Запорізької обласної ради у складі композитора Олександра Кучера, акторів Олега Абакуменка, Максима Ігнатьєва, Катерини Макоєд, Анни Симонової (Дніпропетровське міжобласне відділення Національної спілки театральних діячів України, КЗ «Запорізький академічний обласний театр юного глядача» Запорізької обласної ради (Запорізький театр молоді);
8. Сценічна версія за мотивами народних казок «Пливе човен, казок повен». Сценарист та режисер Рівненського академічного обласного театру ляльок Олена Ткачук (КЗ «Рівненський академічний обласний театр ляльок» Рівненської обласної ради за підтримки Управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації);
9. Театральні вистави «Кто мы», «Назови меня», «Окна памяти». Сценарист Андрій Дюка (Андрій Кучер) (ПП «Редакція альманаху «Саксагань»);
10. Театральна вистава для підлітків за текстами Н. Блок «Фейс-бу-чік!». Режисер-педагог Комунального закладу початкової спеціалізованої освіти «Мистецька театральна школа м. Одеси» Федір Ткач (Одеське міжобласне відділення Національної спілки театральних діячів України, Комунальний заклад початкової спеціалізованої освіти «Мистецька театральна школа м. Одеси»);
11. Театральна вистава за оповіданнями М. Зощенка «Граємо Зощенка!». Режисер-педагог Комунального закладу початкової спеціалізованої освіти «Мистецька театральна школа м. Одеси» Федір Ткач (Одеське міжобласне відділення Національної спілки театральних діячів України, Комунальний заклад початкової спеціалізованої освіти «Мистецька театральна школа м. Одеси»);
12. Театральна мініатюра «Сватання». Творчий колектив театральної студії «Тандем-клас» у складі режисера-постановника Юрія Цукана, акторок Олени Красницької та Анни Пінкусович (КЗ «Станично-Луганський районний будинок культури», колектив Кіндрашівського будинку культури (смт Станиця Луганська);
13. Феєрія-казка «Народження балерини». Творчий колектив Одеського національного академічного театру опери та балету у складі авторки ідеї та лібрето Людмили Сергійчук, диригента-постановника Віталія Ковальчука, режисера-постановника Павла Кошки, хореографині-постановниці, народної артистки України Олени Барановської, художника-постановника Ігоря Анісенка (Одеський національний академічний театр опери та балету);
14. Лялькова вистава «Річкова фея Агайя». Творчий колектив Вінницького академічного обласного театру ляльок у складі драматургів Генріха Діка та Михайла Каменюка, режисера-постановника, заслуженого діяча мистецтв України Олександра Свіньїна, художниці-постановниці Наталії Павлової, композитора Віктора Алєксандрова (ГО «Український національний центр міжнародної спілки діячів театру ляльок «УНІМА-Україна»).
У номінації «Кінотвори для дітей та юнацтва»
1. Мультимедіа проєкт, науково-популярний фільм «Геракл — герой України/Heracles: a person and myths». Творчий колектив Телеканалу «Київ» у складі керівника проєкту та автора сценарію, ведучого Телеканалу «Київ» Валерія Бебика, генерального менеджера проєкту, виконавчого директора Телеканалу «Київ» Юрія Лященка та режисерки Телеканалу «Київ» Анастасії Устюжаніної (ВГО «Всеукраїнська асоціація політичних наук»);
2. Ігровий фільм — героїчна сага «Легенда Карпат». Творчий колектив ТОВ «Магнат-Медіа» у складі режисера, генерального продюсера Сергія Скобуна та виконавчої продюсерки Надії Бокатури (Чернівецький обласний благодійний фонд «Діти Буковини»);
3. Ігровий фільм «Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке». Автор сценарію — Олександр Власюк (творчий псевдонім Лірник Сашко) (Український мистецький ілюстрований журнал «Кіно-Тетр»);
4. Ігровий фільм-казка «Тільки Диво». Творчий колектив ТОВ «Казка Продакшн» у складі авторки сценарію, режисерки Олени Каретник, художниці по костюмах Айни Гассе (Айна Гапоненко), композитора Дмитра Коновалова, оператора-постановника Дмитра Саніна (ГО «Українська федерація фігурного катання на ковзанах»);
5. Короткометражний фільм «Ромка та Юлька» (історія сучасних Ромео та Джульєтти). Режисер-педагог Комунального закладу початкової спеціалізованої освіти «Мистецька театральна школа м. Одеси» Федір Ткач (Одеське міжобласне відділення Національної спілки театральних діячів України, Комунальний заклад початкової спеціалізованої освіти «Мистецька театральна школа м. Одеси»);
6. Анімаційний фільм «Цар Плаксій і Лоскотон». Творчий колектив ТОВ «Кей Анімейшен Студіо» у складі режисера та художника Андріана Сахалтуєва, композитора Сергія Чегодаєва, актора озвучання Сергія Северина, продюсерки, авторки проєкту «Літературний кіноурок» Ірини Сахалтуєвої, продюсера Віктора Андрієнка (МБФ «Академія української преси»);
7. Анімаційний фільм «Як розвеселити Самотність». Авторка сценарію Світлана Конощук (творчий псевдонім Лана Ра) (ТОВ «НОВАТОРФІЛЬМ»);
8. Анімаційний фільм «Віктор_Робот». Творчий колектив ТОВ «Студія «Червоний Собака» у складі режисера і художника Анатолія Лавренішина, авторки сценарію Анастасії Лавренішиної, звукорежисерки Марії Нестеренко, композитора Антона Байбакова (Національна спілка кінематографістів України).