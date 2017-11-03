Перебування Президента Петра Порошенка на Аравійському півострові виявилося напрочуд плідним. Так, одним з основних результатів робочого візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів стала його домовленість із Прем’єр-міністром ОАЕ, правителем Емірату Дубай шейхом Мухаммедом бін Рашидом Аль Мактумом про безвізовий режим між нашими країнами. Сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про скасування візових вимог.

Серед інших важливих підсумків Петро Порошенко назвав домовленість про двостороннє співробітництво у космічній галузі. Укладено й Меморандум про співпрацю в культурній сфері, досягнуто домовленості про підтримку ОАЕ кримських татар.

Безвізова угода, сподівається глава держави, набере чинності вже у грудні, після обміну нотами. «І українці зможуть вільно подорожувати у ще одну надзвичайно важливу і привабливу для нас країну. А цінність українського паспорта й надалі зростає, — наголосив Петро Порошенко, оптимістично запевнивши, що робота в цьому важливому напрямі триватиме. — Протягом кількох місяців побачите ще надзвичайно приємні новини з цього приводу».

Обопільно вигідні угоди

А напередодні, після завершення зустрічі Петра Порошенка з королем Саудівської Аравії Салманом бін Абдулазізом Аль Саудом, у їхній присутності підписано кілька важливих документів. Зокрема Програму співробітництва між Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка при МЗС та Інститутом принца Сауда Аль-Фейсала з дипломатичних досліджень МЗС Саудівської Аравії. Підписано й міжурядовий Меморандум про інвестиційну співпрацю в сільському господарстві. В інформаційній сфері підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва та обміну новинами між Саудівським пресовим агентством та Українським національним інформагентством «Укрінформ».

Окремо коментуючи журналістам підсумки переговорів першої частини візиту до країн Перської затоки, Петро Порошенко наголосив на важливості домовленостей між Україною та Саудівською Аравією в секторі оборони й безпеки. Сторони завершили обговорення й готові підписати відповідну міждержавну угоду.

Президент повідомив, що нині реалізують два великих контракти в галузі військово-технічної співпраці. «Україна й Саудівська Аравія повністю задоволені реалізацією контракту. Ми демонструємо великий прогрес у галузі авіабудування», — наголосив Петро Порошенко, повідомивши, що український літак Ан-132Д вже перебуває в Саудівській Аравії, і сторони опрацьовують питання його серійного виробництва. На стадії обговорення перебуває і питання розширення лінійки літаків сімейства «Антонов» для потреб цієї арабської країни та у перспективі для інших країн регіону.

Коментуючи підсумки свого офіційного візиту до Королівства Саудівська Аравія, Петро Порошенко вказав, що «розмова з королем Саудівської Аравії відбувалася вдвічі довше від запланованого часу» і стосувалася широкого кола питань двосторонньої співпраці й координації дій на міжнародній арені.

Глава держави подякував Саудівській Аравії за незмінну й тверду підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. При цьому він нагадав, що Саудівська Аравія підтримала Україну і в березні 2014 року із засудженням незаконної анексії Криму, і в позиції захисту прав людини в окупованому Криму, зокрема кримських татар.

Простори для інформації

Загалом під час переговорів за програмою офіційного візиту до Королівства Саудівської Аравії обговорено широке коло питань двостороннього співробітництва, повідомляє департамент прес-служби АП. «Порядок денний наш дуже великий. І ми домовилися про конкретні напрями співпраці в політичній, економічній, бізнесовій і культурній сферах», — зазначив глава держави і додав, що українська сторона задоволена досягнутими результатами візиту й укладеними угодами.

Серед підписаних документів він виокремив угоду про співпрацю у галузі сільського господарства. «Це найцікавіший для інвесторів напрям інвестицій в Україну», — висловив переконання Президент.

Досягнуто домовленостей, що саудівські компанії, які вже зараз мають позитивний досвід роботи в Україні, можуть вдвічі збільшити обсяг інвестицій. «Крім того, інвестувати в портову інфраструктуру, брати участь у приватизації, яку, сподіваюся, вдасться започаткувати після ухвалення Верховною Радою Закону щодо спрощення процедури приватизації і забезпечення її прозорості», — сказав Петро Порошенко.

Коментуючи домовленість і підписання угоди про співпрацю з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки, Президент висловив переконання, що це створює для нас надзвичайно ефективний механізм у координації спільних дій з країнами затоки. Адже від ситуації в цьому регіоні залежить стабільність багатьох країн.

Петро Порошенко наголосив на важливості підписання угоди про співпрацю між Саудівським пресовим агентством та Укрінформом, що дасть змогу отримувати інформацію безпосередньо з України та Саудівської Аравії. «Припускаю, що будуть наступні кроки аж до відкриття кореспондентського пункту каналу Al Arabiya в Києві та будівництва ісламського культурного центру, в чому зацікавлена наша країна-партнер Саудівська Аравія», — додав Президент.

А предтечею домовленості про перспективу безвізових поїздок до однієї з країн півострова — ОАЕ стали важливі домовленості щодо спрощення візового режиму між Україною та Саудівською Аравією.

«Я з подивом дізнався, що візи до Саудівської Аравії найдорожчі серед усіх країн світу для українців і, відповідно, візи до України найдорожчі для саудитів», — поділився думками Петро Порошенко.

Під час зустрічі з королем Саудівської Аравії було досягнуто домовленостей про зниження розміру плати за візи і руху в напрямі полегшення міжособистісних контактів, спрощення співпраці на рівні бізнесу й підприємців, а також активізації туристських поїздок.

Це також сприятиме релігійним обмінам. Петро Порошенко зауважив, що в Україні проживають близько двох мільйонів мусульман, і вони матимуть змогу здійснити прощу — хадж до Саудівської Аравії. «Ми домовилися про те, що зробимо максимальне спрощення хаджу», — запевнив Петро Порошенко.

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