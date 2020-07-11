Наступного року з’явиться ще більше доріг і соціальних об’єктів

Робочу поїздку у Волинську область Президент Володимир Зеленський розпочав із ознайомлення з перебігом реалізації проєктів національної програми «Велике будівництво» в регіоні, зокрема з ремонтом автодороги міжнародного значення М-19 Доманове (на Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на Бухарест).

Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко зауважив, що треба розширювати ділянку міжнародної траси М-19, яка пролягає областю, через великий потік транспорту, що прямує із країн Європейського Союзу. Траса М-19 завдовжки 512 кілометрів пролягає від переходу «Доманове» до переходу «Порубне». Це частина європейського автомобільного маршруту E-85.

Необхідно розв’язати проблему черг на державному кордоні. Це можна зробити завдяки відновленню роботи логістичного центру, розташованого біля пункту пропуску «Ягодин». Його побудували у 2000 році, але з 2008-го він перестав функціонувати. Тож голова ОДА працюватиме з Кабінетом Міністрів для відновлення його роботи.

Голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков доповів, що цього року буде добудовано об’їзну дорогу навколо Луцька. 31 липня відкриють першу ділянку цього автошляху. Цьогоріч планують побудувати 91 кілометр доріг місцевого значення і 47 кілометрів комунальних автошляхів.

Президента поінформували про перебіг будівництва ділянки дороги Шацьк — Світязь — Залісся — Грабове. Загальна протяжність ділянки — 14 кілометрів. Там встановлять комплекс контролю швидкості руху. Будівельні роботи планують завершити цьогоріч.

Діти — наше все

Володимир Зеленський відвідав новозбудований сучасний дитячий садок у селі Крупа Підгайцівської об’єднаної територіальної громади, який було зведено в межах реалізації програми «Велике будівництво». Необхідність спорудження нового дитсадка на 105 місць зумовлена тим, що понад 250 дітей дошкільного віку з дев’яти населених пунктів ОТГ не мають доступу до дошкільної освіти. Садочок створює 32 нові робочі місця. Заклад планують відкрити у серпні.

Серед інших соціальних об’єктів, які зводять у області в межах програми, — сім шкіл, три садочки, два спортивні майданчики. Враховуючи новий, буде три стадіони. «За планом у нас було п’ять шкіл і п’ять садочків. Треба збільшити наступного року в цій програмі кількість садочків, саме їх не вистачає», — цитує слова глави держави пресслужба Офісу Президента.

У Волинському обласному перинатальному центрі главі держави продемонстрували реанімаційне відділення, де виходжують новонароджених, умови, в яких народжуються діти, — сучасні операційні блоки та один із пологових залів. «Цей заклад — приклад того, яким має бути кожен перинатальний центр в Україні», — зазначив Володимир Зеленський.

Зупинити відтік кадрів за кордон

Володимир Зеленський поспілкувався і з представниками бізнесу. Зустріч відбулася на території підприємства «Модерн-Експо» в Луцьку, яке постачає торговельне обладнання в понад 70 країн, а виробничі майданчики компанії розміщені в Луцьку, Вітебську (Білорусь) та Любліні (Польща).

Бізнесмени наголосили на проблемі виїзду кваліфікованих кадрів у сусідні країни і попросили вжити заходів. Президент відповів: «Закривати кордони ніхто не буде. Можна багато чого розказувати, але поки не буде нормальних робочих місць, нормальної заробітної плати, нічим не втримати людей. Слід створювати й можливості, щоб люди могли відкривати свій бізнес в Україні. Крім програми кредитування «5—7—9», яку ми наповнюємо, ще є портфельне кредитування, яке у Верховній Раді з’явиться у вигляді законопроєкту. Наше головне завдання — до кінця року зробити нормальні умови кредитування, це 5—7 відсотків. Є ініціатива щодо доступності іпотеки, адже великі відсотки за кредитами на купівлю житла змушують молоді родини працювати за кордоном. Іпотека має бути максимум під 10%».

Бізнесмени виступили за допомогу держави у просуванні українського експорту. У відповідь на це Володимир Зеленський повідомив, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком шукають торгових представників для лобіювання українських виробників за кордоном. Останній підтвердив, що створюється разом з Міністерством закордонних справ інститут торговельних представників, які займатимуться просуванням українського бізнесу за кордоном.

Насамкінець Володимир Зеленський закликав підприємців повідомляти голові ОДА та Офісу Президента, коли хтось намагається тиснути на їхній бізнес. «Щоб вибудувати прозору систему, потрібен час. А поки що не хочеться втрачати той світлий бізнес, який у нас живе. Тому одразу дзвоніть — вирішуватимемо», — резюмував глава держави.

Що болить ветеранам АТО/ООС

У Луцьку Володимир Зеленський поспілкувався з ветеранами бойових дій, які захищали територіальну цілісність і незалежність України на Донбасі, в зоні проведення АТО/ООС. Вони порушили актуальні для них питання, насамперед про доступ до медичної допомоги й поліпшення соціального забезпечення. Крім трьох чинних програм лікування, обговорили можливості для створення нової програми, яка покривала б дорогу медичну допомогу для ветеранів з інвалідністю.

«Для держави це незначна сума порівняно з тим, що ви віддали й віддаєте Україні. Тому я тут з вами погоджуюся повністю», — зауважив Президент.

До нього звернулася мати одного із загиблих воїнів із проханням скасувати розважальні заходи й припиняти роботу розважальних закладів у День пам’яті захисників України 29 серпня. Президент повідомив, що це питання вже опрацьовано, і День пам’яті захисників буде справжнім днем ушанування і скорботи за тими, хто віддав за Україну найцінніше — життя.

Глава держави поінформував, що нещодавно в Офісі Президента створено Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих, яка опікується допомогою захисникам України.

Туристські магніти Волині

Устиг Президент ознайомитися із концепцією розвитку туристичного потенціалу краю. Йому презентували шість туристських магнітів Волині: експозицію «Туристські магніти й маршрути Волині» розгорнули в Луцькому замку — найстарішій споруді міста. Це пам’ятка архітектури та історії національного значення й головний об’єкт історико-культурного заповідника «Старий Луцьк». Луцький замок зображено на купюрі номіналом 200 гривень і, згідно з концепцією, визначено першим туристським магнітом області. Серед цікавих для туристів об’єктів — історико-культурний заповідник «Стародавній Володимир», село Сваловичі й національний парк «Прип’ять — Стохід», смт Олика та резиденція Радзивілів, Шацькі озера.

На основі цих магнітів в області розроблено відповідні туристські маршрути. Їх адаптовано — вони можуть бути одноденними і дводенними, триденними, а якщо йдеться про сплав на байдарках, — п’ятиденними. На туристських маршрутах визначено інфраструктурні об’єкти, де відвідувачі зможуть переночувати й поїсти. Триває робота над розробленням 3D-турів.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»