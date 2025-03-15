У четвер Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом, міністром сільського та лісового господарства Ібрагімом Юмакли та представниками турецького бізнесу. Глава держави подякував за візит і зазначив, що він є результатом домовленостей, досягнутих під час зустрічі sз Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

Володимир Зеленський поінформував про зусилля для наближення справедливого й тривалого миру. Україна зробила свій крок до 30-денного режиму тиші. Тепер росія має довести свою налаштованість на мир. Туреччина може відіграти роль у цьому процесі.

Крім того, під час зустрічі докладно обговорили розвиток двосторонніх відносин.

«Ми розглядаємо Туреччину як одного з наших стратегічних партнерів. Ми дуже вдячні за те, що турецький бізнес уже представлений в Україні», — сказав Президент.

Глава держави відзначив компанії, які почали працювати в нашій країні ще до початку повномасштабного російського вторгнення, а також подякував за постачання «байрактарів».

Володимир Зеленський наголосив, що за останні три роки Україна розвинула власне виробництво різних типів дронів і зацікавлена у співпраці в цьому напрямі, а також в участі турецьких компаній у відбудові України.

«Ті країни, які будуть гарантерами безпеки для України, матимуть пріоритет з погляду відбудови України після закінчення війни. Ми розглядаємо Туреччину як одного з партнерів щодо гарантій безпеки для України», — зазначив Президент.

Зацікавлені обидві сторони

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з урядовою делегацією Туреччини обговорили поглиблення економічної співпраці та збільшення товарообігу між двома країнами. Глава українського уряду наголосив, що після набуття чинності угоди про вільну торгівлю відкриваються перспективи для пожвавлення торговельно-економічних відносин з Туреччиною. Принагідно Денис Шмигаль висловив вдячність за завершення процедур ратифікації та остаточне затвердження Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом цієї угоди. Він наголосив, що очікується ратифікація документа Верховною Радою України.

Прем’єр-міністр ініціював підготовку до спільних заходів для інформування бізнесів обох країн про переваги угоди. Під час зустрічі йшлося також про імпорт та експорт сільського господарства.

«Україна зацікавлена в постачанні до Туреччини зернових, соняшникової олії, кукурудзи та інших продуктів», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що турецький бізнес розглядає можливість будівництва заводів з виробництва кормів в Україні. Він наголосив, що для збільшення обороту сільськогосподарської продукції Україна зацікавлена у співпраці з Туреччиною в інших аграрних галузях, зокрема зрошенні та меліорації.

Однією з важливих тем обговорення урядовців була участь Туреччини у відновленні України.

«13 березня відбулося перше засідання українсько-турецької робочої групи з питань відбудови. Це було частиною домовленостей президентів наших держав. Розраховуємо на започаткування спільних проєктів у відновленні дорожньої інфраструктури, водного транспорту, проєктів щодо захисту критичної інфраструктури, відновлення житла тощо», — наголосив Прем’єр.

Залучення до відновлення

Перше засідання Українсько-Турецької робочої групи з відбудови (Ukrainian-Turkish Reconstruction Task Force) відбулося за участю представників урядів, українських державних підприємств та понад 30 представників турецького бізнесу — членів Асоціації підрядників Туреччини. Мета Reconstruction Task Force — налагодити співпрацю між країнами для ефективної реалізації проєктів відновлення із залученням приватного сектору.

«Із самого початку війни Туреччина була нашим надійним стратегічним партнером. Завдяки спільним зусиллям нам вдалося відновити свободу судноплавства в Чорному морі, розширити експортні можливості через український коридор. Ми цінуємо стабільну політичну, військову та гуманітарну підтримку, а також посередництво у звільненні військовополонених.

Безперечно, ми підтримуємо активну участь турецьких компаній у відбудові України. У нас є чітке бачення залучення інвестицій. Для нас важливо, щоб турецькі компанії почувалися впевнено, долучаючись до реалізації великих інфраструктурних проєктів, аби це відбувалося прозоро, а інвестиції були захищені.

Дякую Туреччині за підтримку створення цієї робочої групи. Вона стане постійною платформою координації проєктів та пошуку спільних рішень. Ми вже маємо великий досвід співпраці з турецькими компаніями для втілення проєктів будівництва. Ця експертиза вже показала себе як надзвичайно корисна для України. Широко залучатимемо її й надалі», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Міністр торгівлі Туреччини Омер Болат розповів, що турецькі компанії відомі своєю експертизою в усьому світі, зокрема у подоланні наслідків війни та природних катаклізмів. Ідеться про понад 12,5 тисячі успішних проєктів будівництва у більш як 137 країнах за останні 50 років. На сьогодні 34 турецькі фірми — одні з найкращих підрядників у світі, що робить Туреччину другою після Китаю в цьому секторі.

«Ми прагнемо перетворити наші взаємні наміри на реальні проєкти з відбудови України. Ще до повномасштабного вторгнення турецькі підрядники реалізували понад 300 інфраструктурних проєктів в Україні. З-поміж них дороги, мости, електростанції, аеропорти тощо. Загальна сума цих проєктів — понад 10 мільярдів доларів. Навіть попри війну наші фірми зберегли стійкість і з 2022 року завершили майже 100 проєктів на суму 1,2 мільярда доларів», — пообіцяв Омер Болат.

Агросектор і торгівля

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль зустрівся з міністром сільського господарства та лісництва Турецької Республіки Ібрагімом Юмакли. Під їхнім головуванням відбулося шосте засідання Українсько-турецької робочої групи з питань сільського господарства. Міністри підписали протокол про розширення нашої співпраці в аграрній галузі. Зокрема, про збільшення обсягів торгівлі м’ясом птиці, молоком та молочною продукцією, медом, живою великою та дрібною рогатою худобою, овочами, олією, фруктами та органічними продуктами.

«Серед головних домовленостей з турецьким колегою — розширення обсягу закупівлі української продукції, зокрема кукурудзи й олії. Натомість Туреччина зацікавлена в постачанні тракторів та іншої сільгосптехніки в Україну. Ми теж бачимо перспективу співпраці в цьому напрямі. Адже в Україні на 1 га використовують учетверо менше техніки, ніж у Європі. Тому домовилися з міністром про зустріч турецького й українського бізнесу та асоціацій машинобудування», — зазначив Віталій Коваль.

Український міністр розповів Ібрагіму Юмакли про можливість експорту української ріпакової олії. За його словами, промисловий ріпак використовують у виготовленні біодизелю, який може замістити паливо в сільськогосподарській техніці.

«Розвиток біоенергетики загалом — один із пріоритетів Мінагрополітики. Тому бачу великий потенціал в цій галузі», — наголосив Віталій Коваль.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

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