Прем’єр-міністри України та Словацької Республіки Юлія Свириденко і Роберт Фіцо обговорили під час зустрічі в Кошицях енергетичну безпеку, оборону, інфраструктуру, освіту та санкційну політику.

Також на рівні міністрів провели обговорення за секторами: оборона, енергетика, відновлення, євроінтеграція, агро, міжнародна співпраця, освіта і наука, прикордонна інфраструктура.

Юлія Свириденко повідомила, що в межах візиту сторони підписали чотири угоди: про співпрацю у сфері трудової міграції; про фінансово-технічну допомогу; протокол про пункти пропуску (запуск пішохідного та велосипедного переходу «Ужгород — Вишнє Нємецьке» до кінця цього року та збільшення вантажної пропускної здатності пункту пропуску «Малий Березний — Убля» до 5 тонн); про розміщення дипломатичних представництв.

Усі домовленості закріпили в Дорожній карті 2.0 щодо спільних дій двох урядів.

Крім того, за її словами, Словаччина підтримає захист української енергосистеми та проєкти зі створення укриттів у школах прифронтових регіонів.

2026 року в Братиславі відкриється перша двомовна українська школа. «Це дасть змогу нашим дітям, які вимушено виїхали через війну, навчатися в українському середовищі та зберігати зв’язок із Батьківщиною», — зазначила Прем’єр-міністр України.

Також обговорили координацію щодо 19-го пакета санкцій проти росії.

Юлія Свириденко висловила вдячність Роберту Фіцо та уряду Словаччини за конструктивність. Домовилися, що наступний раунд консультацій сторони проведуть в Україні.

«Вдячна Прем’єр-міністрові Роберту Фіцо за прийом. Продовжуємо конструктивний українсько-словацький діалог та співпрацю на практичних рівнях», — зазначила очільниця українського уряду.

Як зауважив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, Україна та Словаччина поділяють спільне бачення безпечної та конкурентоспроможної європейської економіки. «Наша спільна дорожня карта відображає це бачення через конкретні дії: зміцнення промислової співпраці, розширення торгівлі та поглиблення регіональної співпраці», — наголосив він.

Зокрема Дорожня карта міжурядової співпраці України та Словаччини — це стратегічний документ, який визначає спільні дії в політиці, економіці, енергетиці, обороні, агросекторі, освіті, регіональному розвитку та гуманітарній сфері. Розроблення документа — результат спільних галузевих консультацій з обох сторін.

На пленарному засіданні двох урядів Олексій Соболев назвав пріоритетні напрями двосторонньої співпраці:

розвиток спільних інвестиційних проєктів у межах Ukraine Investment Framework: підтримано чотири енергетичні проєкти на майже 100 млн євро в енергетиці, а також триває робота над створенням нового портфелю — насамперед для галузі переробки та промислової модернізації;

розбудова прямих B2B-зв’язків між українським і словацьким бізнесом за участі Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) та Словацької експортно-кредитної агенції;

співпраця в галузі промислового відновлення та розвитку із залученням словацьких підприємств, технологій та обладнання;

поглиблення співробітництва в агросекторі — від розвитку галузі переробки до спільних дій із гарантування продовольчої безпеки;

співпраця в галузі лісового господарства, зокрема вже є домовленість зі словацькими партнерами про підписання меморандуму про ліси найближчим часом.

Серед основних документів, які сьогодні також підписали очільники урядів, — Угода про співпрацю та обмін інформацією у сфері трудової міграції. Цей документ посилює захист українських працівників, робить процеси працевлаштування прозорішими і дозволяє двом країнам оперативно обмінюватися даними щодо зайнятості.

Також українська сторона привітала ініціативу Словаччини щодо проведення Українсько-словацького економічного форуму в Братиславі. У листопаді він стане майданчиком для представлення інвестиційних проєктів, зустрічей бізнесів і регіональних команд обох країн.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУМіністерство економіки, довкілля та сільського господарства