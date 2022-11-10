У Брюсселі Рада ЄС з економічних і фінансових питань погодила надання Україні у 2023 році 1,5 мільярда євро щомісяця

Єврокомісія офіційно оголосила про надання Україні нового пакета фінансової підтримки на 2023 рік на суму 18 мільярдів євро, яку виплачуватимуть по 1,5 мільярда євро щомісяця. Цю суму буде надано у формі пільгових довгострокових кредитів, які покриватимуть також витрати на сплату відсотків. У Єврокомісії вважають, що це стабільне, регулярне та передбачуване фінансування допоможе Києву покрити значну частину короткострокових потреб у 2023 році, які українська влада та Міжнародний валютний фонд оцінюють у 3—4 мільярди євро на місяць. У Брюсселі сподіваються, що решту необхідної суми, яка допоможе покрити фінансові потреби України, зможуть надати інші міжнародні партнери. Про це на пресконференції повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, цей пакет макрофінансової допомоги було розроблено спеціально для України, щоб «українська влада могла виплачувати пенсії, зарплати, відновлювати цивільну та соціальну інфраструктуру країни, яку зруйнувала росія». Валдіс Домбровскіс наголосив, що виплати в межах фінансової допомоги залежатимуть від прогресу реформ в Україні, зокрема у сфері боротьби з корупцією.

Деталі надання нового макрофіну Україні напередодні обговорили міністри фінансів країн-членів ЄС.

«У відповідь на заклики лідерів ЄС до Єврокомісії було вирішено запропонувати більш структурне рішення для надання допомоги Україні. Міністри погодилися продовжити розгляд пакета допомоги обсягом до 18 мільярдів євро пільгових кредитів на 2023 рік. Ми повинні спрямувати свої зусилля на те, щоб здійснити першу виплату в січні», — наголосив Валдіс Домбровскіс. За словами єврочиновника, Єврокомісія очікує на схвалення програми фінансової допомоги Україні від Ради ЄС та Європарламенту до кінця року.

«Щодо цьогорічного фінансування ми очікуємо, що наступний платіж 2,5 мільярда євро надійде до Києва до кінця цього місяця», — повідомив віцепрезидент Єврокомісії.

Міністр фінансів Чехії, яка головує в ЄС, Збінек Станджура заявив, що ЄС залишатиметься пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки це буде необхідно, зокрема й фінансово. «Наша мета — налагодити регулярні виплати Україні із січня 2023 року. Якщо ми хочемо цього досягти, то повинні діяти дуже швидко. Міністри дали політичні рекомендації Єврокомісії, щоб вона могла без зволікань підготувати необхідний для цього законодавчий пакет», — сказав Збінек Станджура. Він пообіцяв, що докладе всіх зусиль, щоб під час наступного засідання міністрів фінансів країн-членів ЄС, яке має відбутися у грудні, вдалося досягти згоди із приводу всіх пропозицій.

Проте такі настрої не в усіх столицях ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не підтримає плану довгострокової фінансової підтримки України. Як пояснив глава угорського МЗС на зустрічі міністрів закордонних справ країн Центральноєвропейської ініціативи, яка відбулася в Болгарії, Будапешт уже надав значну фінансову допомогу Україні та готовий продовжувати це робити і надалі. Але довгостроковий план спільних запозичень Угорщина не підтримуватиме, бо він виявився неефективним під час пандемії COVID-19. Петер Сіярто зауважив, що уряд Угорщини витратив сотні мільйонів євро на підтримку закладів охорони здоров’я, освіти, культури та церков в Україні.

«Ми готові продовжити фінансову підтримку на двосторонній основі — на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але не підтримуватимемо спільні запозичення ЄС у цій царині», — наголосив угорський міністр. Він знову критично висловився із приводу антиросійських санкцій ЄС.

Тим часом у Європарламенті відбулася церемонія вручення премії European Citizen’s Prize. Її присуджують щорічно європейським громадським проєктам, активістам чи неурядовим організаціям, які сприяють взаєморозумінню та інтеграції між людьми в ЄС, просувають європейські цінності та основні права, розвивають транскордонну співпрацю між країнами-членами ЄС та їхніми сусідами.

Цього року члени комітету обрали серед 300 номінантів 30 переможців. На церемонії нагородження в Європарламенті виступили засновниця кампанії Holkyz Marketingu, яка пропонує тренінги та підтримку жінок у маркетингу, Павліна Лоуженська із Чехії та ініціатор руху #soyMayorNOidiota, що обстоює ліпший доступ до банківських послуг для людей похилого віку, Карлос Сан Хуан Де Лаордена з Іспанії.

Особливу відзнаку комітет премії European Citizen’s Prize вручив українській громадській організації із Брюсселя PromoteUkraine. Цю організацію було засновано 2014 року для просування українських інтересів у Європі. Від початку війни PromoteUkraine зосередила діяльність на допомозі українським біженцям.