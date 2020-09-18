Вони пройшли польовий вишкіл на армійських полігонах і склали військову присягу на вірність українському народові, отримали перші офіцерські погони. Серед них чимало дівчат, які дедалі частіше звертають увагу на військові спеціальності. Наприклад студентка економічного факультету Ірина Лепеха. Такий вибір дівчини не випадковий. Її батьки — військові: тато Ігор Іванович — випускник нашого університету і його кафедри військової підготовки, нині полковник, начальник бронетанкової служби озброєння логістики оперативного командування «Північ», мама Лідія Миколаївна — теж військовослужбовець. Вони пройшли випробування АТО. Ірина народилася в смт Гончарівське, де щоліта проходять військовий вишкіл студенти НУБіП.
Ще на останніх польових зборах привернув увагу офіцерів кафедри та армійських інструкторів студент ННІ лісового і садово-паркового господарства Микола Сердюк. Він опановував військову спеціальність командира автомобільного взводу, і як виявилося, ставився до цього з усією відповідальністю. Недарма став одним з найкращих командирів навчального взводу на польових зборах. Тепер до погонів на мундирі лісівника додалися ще одні — молодшого лейтенанта запасу.
— В університеті приділяємо величезну увагу патріотичному вихованню молоді, готуємо її до захисту рідної землі, адже час складний, — каже ректор університету Станіслав Ніколаєнко. — Це дуже потрібна робота. Свідчення цього те, що нині кількасот юнаків і дівчат виявили бажання навчатися на кафедрі військової підготовки НУБіП.
Ірина БІЛОУС
для «Урядового кур’єра»