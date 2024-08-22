Учора на черговому засіданні Кабінет Міністрів на доручення Верховного головнокомандувача схвалив законопроєкт, що законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Безпека та оборона завжди на першому місці. Ми приділяємо цьому першочергову увагу. З ініціативи Президента Володимира Зеленського у структурі ЗСУ створено окремий рід військ — Сили безпілотних систем. Україна — перша держава у світі, яка завершує їх комплектування», — зазначив Прем’єр-міністр.

Також уряд спрямував 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для Сил безпеки та оборони.

«Сучасна війна неможлива без потужної армії дронів, яка діє ефективно та взаємодіє з іншими родами військ. У виробництві та застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив. Держава вже законтрактувала 1 мільйон дронів, 500 українських компаній виробляють БпЛА», — зауважив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, Україна у війні з росією робить ставку на інновації, асиметричні відповіді та підходи — у цьому запорука нашої стійкості та майбутньої перемоги.

Країна також активно готується до нового навчального року. У пріоритеті — безпека дітей та максимальний перехід до офлайн-навчання там, де це можливо.

На урядовому засіданні Прем’єр-міністр нагадав, що цього року в держбюджеті було передбачено 2,5 мільярда гривень на будівництво шкільних укриттів і 1 мільярд гривень — на закупівлю шкільних автобусів, пріоритетно для прифронтових та прикордонних громад. Учора уряд розподілив майже 5 мільярдів гривень додаткової дотації з державного бюджету на укриття у школах Чернігівської, Херсонської, Харківської, Сумської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської областей. Також Кабмін розподілив майже 216 мільйонів гривень на шкільні автобуси, яких цього року вже закуплено понад 120 одиниць.

«Очікуємо, що завдяки наданим коштам та співфінансуванню з місцевих бюджетів 2024 року буде придбано щонайменше 500 шкільних автобусів», — сказав Денис Шмигаль. Так, за його словами, буде забезпечене регулярне підвезення школярів до освітніх закладів, які відповідають усім критеріям безпеки й де діти зможуть учитися очно.

Ще одне ключове завдання — забезпечення водою півдня країни.

«Після того як росія здійснила безпрецедентний теракт на Каховській ГЕС, уряд оперативно надав кошти для будівництва водогону Інгулець — Південне водосховище. Його чотири нитки вже діють, і тисячі жителів Дніпропетровщини отримують питну воду», — поінформував Денис Шмигаль.

Учора уряд схвалив програму комплексного водозабезпечення територій, які постраждали від війни. Ідеться про дев’ять областей: Дніпропетровську, Кіровоградську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську. Програма передбачає спорудження систем водозабезпечення, реконструкцію і капітальний ремонт гідротехнічних споруд, розчищення русел річок, будівництво артезіанських свердловин. За підсумками її реалізації протягом року Миколаївщину мають забезпечити водою. А до кінця 2025-го доступ до води отримають ще 2 мільйони українців у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській і Харківській областях.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ