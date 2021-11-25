За три десятиріччя послугами і підтримкою Сумського міського центру «Берегиня» скористалися десятки тисяч містян

Життєві долі сумчанок Надії Р. та Ганни С. багато в чому схожі. Обидві діти війни, ветерани праці, на схилі літ залишилися самотніми, тож потребують сторонньої допомоги. Самотужки з побутовими питаннями їм не впоратися, тому на допомогу приходять соціальні робітниці Сумського міського територіального центру соціального обслуговування «Берегиня» відповідно Галина Чечиль та Ірина Голубченко, які двічі на тиждень відвідують бабусь.

Видів допомоги і послуг центру не перелічити: купити продукти, ліки, прибрати в помешканні, оплатити комунальні послуги, приготувати їжу, попрати, попрасувати тощо. А ще просто погомоніти про життя-буття, розрадити стареньких, яким, на жаль, ні з ким перемовитися словом. І так уже відповідно 18 і 13 років.

Це лише два приклади, хоч навести можна сотні, адже під нинішньою опікою «Берегині» майже 3300 осіб різних соціальних категорій, і всі потребують сторонньої допомоги. Але колектив, на чолі якого берегиня земляків і землячок, людина з великим серцем і душею Інна Галіченко, успішно справляється з покладеними обов’язками, щодня виконуючи свою високу місію.

Від джерел до сьогодення

Відділення соціальної допомоги в Сумах створено 33 роки тому, 1988-го. Згодом, 1993-го, підрозділи відкрили в районах міста, а 2006 року на соціальній мапі обласного центру з’явилась об’єднана «Берегиня». Як розповідає Інна Галіченко, основа основ і головне багатство — колектив, а саме 68 соціальних робітниць. Працюють вони насамперед за велінням серця і обов’язку, бо далеко не кожен може сприймати і приймати чиїсь проблеми і клопоти як власні.

Окрім вже згаданих, це Галина Колесникова, Наталія Бабченко, Ніна Брижик, Інна Олифіренко та десятки інших. Коло їхніх виробничих обов’язків вельми схоже, тож головне — щодня поспішати до своїх підопічних, бути для них своєрідними берегинями.

Нині до складу територіального центру входять шість відділень, зокрема соціальної допомоги вдома №1 і №2, денного перебування «Злагода», «Калина» і «Спільнота», а також соціальної підтримки і відділ бухгалтерської служби. За словами завідувачки першого відділення соціальної допомоги вдома Вікторії Мисловської, назви відділень хоч і трохи різняться, суть залишається спільною: кожному клієнтові гарантувати максимальну увагу і підтримку.

На початку жовтня цього року запрацював будинок нічного перебування. Тут надають соціальні послуги тим, хто потрапив у скрутні життєві обставини, зокрема звільненим від відбування покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

Більше барв і смаків життя

Саме фахівці цих відділень працюють із вихованцями, аби полегшити їхню соціальну, побутову та частково трудову реабілітацію, прискорити розвиток особистих і творчих здібностей. Основні форми й методи соціальної адаптації хоч і традиційні, однак ефективні: лікувальна фізкультура, культтерапія, арома- і трудова терапія, спілкування.

Щоденна зайнятість допомагає відвідувачам налагодити життя, інтегруватися в суспільство, брати участь у змістовному дозвіллі, проводити різноманітні свята, відвідувати театри, кінотеатри, бібліотеки, виставки. А до трудових навичок вихованців долучають на базі навчальних майстерень за такими напрямами: столярний, керамічний, текстильно-ткацький, побутово-господарчий.

У відділеннях денного перебування фахівці надають послуги молоді з обмеженими фізичними можливостями та людям похилого віку з корекції психофізичного розвитку, трудової терапії, арттерапії. Тут функціонують театральна студія та вокальний ансамбль.

Молоді з інвалідністю, які відвідують театральні студії «Забава» та «Промінь надії», постійно звітують про свої творчі здобутки на Всеукраїнському фестивалі творчості осіб з обмеженими можливостями «Барви життя», беруть участь у мистецько-театральній акції «Театр на узбіччі театру». Фахівці відділень розробили для них відповідні програми підготовки до самостійного життя, які передбачають заняття із приготування простих страв, безпеки життєдіяльності, гігієни, навичок самообслуговування. Одне слово, ніхто не залишається поза увагою, кожен відвідувач знаходить для себе щось корисне і потрібне.

До корисного — красиве

На базі відділень «Берегині» працюють підрозділи, кожен з яких виконує окрему функцію. Наприклад, Університет третього віку опікується ветеранами, їхнім дозвіллям, аби вони не випадали з активного культурно-мистецького життя. Для них працюють факультети правовий, мистецький, основ медицини та здорового способу життя, сучасних технологій, садівництва та городництва, народознавства та фольклору, інші. Тут постійно проводять тренінги, семінари, конференції, діалоги. До речі, всі послуги безплатні.

Є відділення соціальної підтримки, де надають з огляду на фінансові та матеріально-технічні можливості різні види соціально-економічних послуг і допомогу: одягом, взуттям, предметами побутової гігієни та медичного призначення, харчуванням, товарами повсякденного попиту тощо. А ще четвертий рік поспіль організовують міський фестиваль «Золотий вік — вік активного довголіття», в якому беруть участь громадяни понад 50 років — прихильники здорового способу життя. Тобто тут успішно поєдналися красиве з корисним.