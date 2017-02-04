Ні у четвер, ні дотепер у місті не припиняються обстріли із важкого озброєння і «Градів». «Під час розвантажування гуманітарної допомоги біля школи №2 постраждали співробітники ДСНС. Від осколкових поранень загинув водій, інший співробітник зазнав поранення, а начальника Авдіївського міського відділу Головного управління ДСНС в Донецькій області з осколковими пораненнями госпіталізовано». Це повідомлення обласної прокуратури Донеччини дуже чітко свідчить, що жертвами обстрілів Авдіївки з боку проросійських незаконних збройних формувань «ДНР» стають саме ті люди, які цими днями намагаються допомогти населенню міста. До списку потерпілих також потрапив британський фотожурналіст, який зазнав поранення обличчя, готуючи репортаж із 5-поверхового житлового будинку, куди саме влучив снаряд. Пораненого госпіталізували до шпиталю у Дніпрі, де медики тепер намагаються врятувати йому зір.
Усі згадані люди зазнали ушкодження фактично в центрі міста, обстріляного ввечері та у ніч на п’ятницю. Зокрема боєприпаси рвалися біля стадіону «Хімік». Тут розташовано наметове містечко, яке пошкодили осколками, і кухні, де готують їжу жителям міста, пункти обігріву, а неподалік ще й пункт приймання гуманітарної допомоги. Саме тут вдень шикуються в чергу місцеві жителі. На жаль, не обійшлося без жертв і серед них.
«Біля обстріляної школи №2 знайшли поранену жінку і відвезли до лікарні, однак від ран вона померла», — підтвердив цю інформацію у Фейсбуці голова Донецької ОДА — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. До речі, у підвалі цієї школи змушена була сховатися від обстрілів група волонтерів, які привезли гуманітарну допомогу авдіївцям. Снаряди влучили і в житловий сектор, де, за попередньою інформацією, руйнування зазнали майже 30 будинків, перебито газопровід і теплотрасу.
На тлі подій минулої жахливої ночі в Авдіївці відверто знущальний вигляд має чергова письмова гарантія від російських представників у Спільному центрі з питань контролю та координації припинення вогню про обіцяний режим тиші на території пошкоджених ліній електропередач біля Авдіївки. Адже вже кілька днів бригади ремонтників та сапери, які мусять попередньо розмінувати небезпечну зону, через обстріли не можуть відновити електропостачання. А тим часом кількість руйнувань поступово збільшується. Потужні обстріли з важкої зброї позицій ЗСУ, а заодно й Авдіївки, проросійські терористи, навіть не приховуючи, дедалі частіше ведуть із житлових кварталів Донецька. Про це активно свідчать місцеві жителі, які стали заручниками своїх «захисників».
Ретельно вивчала цю потворну ситуацію й міжнародна група розслідувань Bellingcat, яка у звіті наводить переконливі докази того, що проросійські окупанти обстрілюють Авдіївку з реактивних систем залпового вогню «Град», розташованих поблизу житлових будинків Донецька. Тобто у разі відповіді ризик для жителів згаданої території очевидний.
«Неодноразове використання місця пуску за 200 метрів на схід від гіпермаркету «Ашан» чітко свідчить про те, що цю місцевість обрали невипадково, а життя цивільних осіб свідомо піддано ризику», — йдеться у звіті. Жителі Донецька справді відчувають результати підлої тактики. Надпотужний вибух струсонув увечері в четвер центральну частину міста, а вибухову хвилю відчули майже у всіх районах. У підсумку вщент зруйновано магазин військторгу «Камуфляж», а налякані бойовики одразу висунули версію про обстріл їхніх позицій з української зброї. Хоч те, що нема відповідної вирви, спростовує цю маячню, а спеціалісти та очевидці резонно припускають, що в цьому місці вибухнула вантажівка, яка перевозила боєкомплект.
Тим часом помітно активізувалися проросійські бойовики й на інших ділянках вздовж лінії розмежування. Поблизу Світлодарська мішенню для протитанкової ракети терористи обрали… реанімаційний автомобіль українських військовослужбовців. Внаслідок обстрілу загинула жінка-фельдшер, ще четверо людей зазнали поранень.