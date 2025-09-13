Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом з віцепрем’єр-міністром з відновлення — міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою та міністром енергетики Світланою Гринчук провела 11 вересня засідання Антикризового енергетичного штабу в Запоріжжі. У роботі штабу взяли участь представники Верховної Ради, енергетичних компаній, Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ та Держспецзв’язку. На засіданні обговорили виконання Плану заходів з підготовки житлово-комунального господарства та енергетичного сектору до осінньо-зимового періоду 2025/2026.

Опалювальний сезон: безпека й надійність

Юлія Свириденко наголосила, що підготовка до зими та її стабільне проходження є одним із 12 ключових пріоритетів уряду.

«Стан готовності нашої інфраструктури до опалювального сезону в основних секторах становить понад 80%. Підготовлено 115 тисяч будинків і майже 22 тисячі об’єктів соціальної сфери. Урядовці отримали доручення завершити всі підготовчі заходи до початку опалювального сезону», — зазначила Прем’єр-міністр.

Головні завдання містять захист та безпеку енергетичних об’єктів, швидке відновлення потужностей — планове і після обстрілів, підготовку запасів палива, ремонт газотранспортної системи, вирішення питання боргів за енергоресурси та посилення самодостатності громад.

У межах візиту оглянули будівництво захисних споруд Запоріжжя на різних об’єктах інфраструктури.

«Необхідно застосовувати всі можливі форми інженерного захисту, зокрема бетонні укриття, біг-беги, габіони, антидронові сітки тощо», — наголосила глава уряду і додала, що напередодні Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дає змогу спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам на облаштування укриттів, відновлення пошкоджених об’єктів на деокупованих і постраждалих територіях, а також на захист критичної інфраструктури.

Окремо Юлія Свириденко повідомила про співпрацю з Генеральним штабом щодо захисту енергооб’єктів системами ППО та РЕБ.

Також відбулася зустріч з виробниками обладнання для потреб енергетики й транспорту, під час якої обговорили їхні потреби та проблеми.

«Розвиток українського виробництва — один із пріоритетів уряду. Наше завдання — їх підтримати і створити необхідні умови», — наголосила Прем’єр.

Міністр енергетики Світлана Гринчук повідомила, що підготовка енергосектору відбувається згідно з графіком, а за окремими напрямами навіть з випередженням. «Тривають ремонтні та відновлювальні роботи на енергооб’єктах, до навантаження в опалювальний сезон буде підготовлено 17,6 ГВт потужності. Накопичуються запаси ресурсів, формуються резерви обладнання, тривають протиаварійні навчання. Посилюється захист критичної інфраструктури, розвивається розподілена генерація: цього року вже введено 194 МВт, а до кінця року заплановано ще понад 380 МВт. Прораховуємо всі можливі сценарії, щоб максимально підготувати енергосистему до наступної зими», — зазначила Світлана Гринчук.

Міністр наголосила, що енергетичні компанії посилюють захист критичної інфраструктури, а військові — оборону в небі. Україна залучає міжнародну підтримку, зокрема від Фонду підтримки енергетики, ПРООН, ЄБРР, JICA та Світового банку.

Міненерго продовжує координувати роботу всіх ключових учасників ринку, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону й постачати українцям світло, тепло і газ узимку.

Відновлення і підтримка громад

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба разом з очільником Агентства відновлення Сергієм Сухомлином та заступником міністра Костянтином Ковальчуком відвідали в Запоріжжі кілька об’єктів, серед яких житлові будинки, пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

На вулиці Запорізькій Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури завершує відбудову дев’ятиповерхового будинку, де в березні 2023 року ракета зруйнувала один під’їзд, інший було пошкоджено. Тут відновлюють 36 квартир з нуля, всі комунікації, утеплюють фасад, монтують нові ліфти. Будинок готовий більш ніж на 60%, завершення робіт заплановано на кінець року.

Ще один об’єкт — п’ятиповерхівка на вулиці Незалежності України, де у жовтні 2022 року було зруйновано два під’їзди. Будинок готовий більш ніж на 85%. Тут відновлюють 59 квартир, облаштовують підіймальні платформи для безбар’єрності. Заплановано, що мешканці отримають ключі найближчим часом.

«Після масштабних руйнувань вони знову стають придатними для життя: у квартирах відновлюють комунікації, утеплюють фасади, встановлюють ліфти. Мешканці обирають оздоблення своїх квартир. У під’їздах облаштовують підіймальні платформи, щоб забезпечити безбар’єрність. Паралельно діє програма «єВідновлення». У Запорізькій області компенсації отримали майже 4 тисячі сімей. З них 3,6 тисячі — за пошкоджене житло, майже 400 — за знищене. Загальна сума виплат становить 600 мільйонів гривень», — зазначив Олексій Кулеба.

Він наголосив, що підтримка прифронтових регіонів залишається у фокусі державної політики. 2025 року уряд спрямував майже 1 млрд грн на програми і проєкти відбудови й розвитку регіону. Зокрема, це фінансування на відбудову житлового фонду разом з багатоповерховими будинками, пошкодженими внаслідок обстрілів, модернізацію систем теплопостачання та інженерних мереж, реконструкцію лікарень і забезпечення медичних закладів сучасними умовами для роботи.

«25 прифронтових громад Запорізької області отримали 255 мільйонів гривень додаткової дотації з держбюджету. Кошти спрямовано на найнагальніші потреби: аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів, будівництво захисних укриттів, закупівлю спецтехніки для комунальних служб, а також ремонт критичної інфраструктури, наприклад теплових і газових мереж», — зазначив Олексій Кулеба.

Джерела: Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, Міністерство енергетики, Міністерство розвитку громад та територій