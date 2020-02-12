Щоб українські спортсмени гідно презентували себе і державу на ХХХІІ Олімпіаді та ХVІ Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо (Японія), уряд надає й надаватиме всю необхідну підтримку для їхньої підготовки. На цьому Прем’єр-міністр Олексій Гончарук наголосив під час засідання організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів у цих змаганнях, підкресливши, що підготовка до Олімпіади-2020 відбувається у плановому режимі.

«Підготовка проходить без критичних проблем. Збоїв на загальному рівні немає, є лише деякі технічні складнощі, над якими працюємо. Високі результати наших спортсменів стануть наочним свідченням тієї якісної трансформації, яка відбувається в Україні», — зазначив очільник уряду.

«Усі організаційні заходи були розпочаті вчасно. Сформовано штатну команду з числа головних та державних тренерів, затверджено єдиний календарний план спортивних заходів. До 16 лютого буде оголошено 100% тендерів на закупівлю всього необхідного для підготовки та участі в Олімпіаді та Паралімпійських іграх. Команди готуються згідно із затвердженими планами, своєчасно проходять функціональні обстеження та допінг-контроль», — цитує слова Володимира Бородянського департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

ХХХІІ Олімпіада відбуватиметься з 24 липня по 9 серпня 2020 року. На ній розігруватимуть 339 комплектів нагород із 33 видів спорту/дисциплін. Національна збірна команда України з олімпійських видів спорту планує взяти участь орієнтовно у 27 видах спорту.

XVІ літні Паралімпійські ігри відбуватимуться з 25 серпня по 6 вересня. Розігруватимуть 540 комплектів нагород. Українська збірна візьме участь у 17 видах спорту.

За словами Володимира Бородянського, в цьому році кандидати на участь в Олімпіаді — 353 спортсмени, які на сьогодні вже вибороли 80 ліцензій із 15 видів спорту, заплановано орієнтовно від 150 до 200. Закінчили кваліфікаційний період з максимальною кількістю ліцензій спортсменки із синхронного плавання та художньої гімнастики. На участь в Паралімпійських іграх спортсмени з інвалідністю вибороли 84 ліцензії і планують вибороти 174.

«Ми поставили перед собою завдання не лише забезпечити якісну підтримку федерацій для підготовки спортсменів, а й вивести Олімпійські та Паралімпійські ігри й наших спортсменів на новий рівень популярності і впізнаваності — втричі підвищити перегляд, знання та цікавість до спорту», — підкреслив міністр.

Він прокоментував доцільність розділення Міністерства культури, молоді та спорту і виокремлення міністерства спорту. «Вважаю, що це не буде на користь спорту. Це загальмує проведення реформи і перенесе її мінімум на рік. Це може поставити під загрозу підготовку до Олімпіади. Необхідно завершити реорганізацію відомства і створити державне агентство спорту, створити всі умови для реформи», — зазначив Володимир Бородянський.

Учасники засідання не обійшли увагою й тему поширення нового коронавірусу в світі та запобігання інфікуванню спортсменів.

«У нас є загальні рекомендації для всіх громадян України. Утриматися від поїздок до Китаю. Очевидно, що зараз це проблема не лише України, а й усього світу. Робимо все необхідне, всі служби мобілізовано, щоб на територію України не проникла ця інфекція. Якщо в цьому є потреба, то доручу Міністерству охорони здоров’я провести роз’яснювальну роботу зі спортсменами, які поїдуть на Олімпіаду-2020 у Токіо», — наголосив Прем’єр-міністр.

Обговорювали на засіданні й ініціативу Президента Володимира Зеленського щодо проведення літніх Олімпійських/Паралімпійських ігор в Україні та Білорусі. «Це важливий і відповідальний іміджевий крок. Такі масштабні проєкти сприяють інфраструктурному оновленню держави, зростанню туристичної привабливості та національного престижу у світі загалом», — констатував очільник уряду і доручив вивчити досвід Білорусі у проведенні ІІ Європейських ігор, досвід європейських країн — Олімпійських та Паралімпійських. А також виробити чіткий план відповідно до конкурсних вимог, встановлених Міжнародним олімпійським комітетом.