Минув перший карантин вихідного дня. Під час селекторної наради з питань запобігання поширенню COVID-19 Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна зробила правильний крок. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вихідними фіксують найбільшу кількість нових заражених. Тож зменшення контактів між людьми — це порятунок життів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, як карантин вихідного дня зменшив пересування та контакти між українцями: активність громадян у великих містах з населенням понад 100 тисяч у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю — на 27%.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформували, що вихідними фактично всі великі мережі торговельних центрів, магазинів непродовольчих товарів, розважальних закладів були зачиненими, а поліція працювала на запобігання можливих скупчень людей. В окремих областях складні ситуації виникли з продовольчими ринками.

Денис Шмигаль повідомив, що уряд уже реалізує додаткові заходи для підтримки бізнесу та людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

«Відновлюємо підтримку для малих підприємців з дітьми, програму з часткового безробіття, коли компенсується частина зарплати робітника. Діятимуть кредитні канікули для бізнесу в межах програми «5 — 7 — 9», визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди та виконанні інших зобов’язань. Уже проведено зустрічі з бізнесом, який був обмежений у роботі через карантин вихідного дня. У наступні кілька днів таку роботу буде посилено, зустрічі відбудуться з представниками кожної галузі», — цитує слова Прем’єра Офіс Президента.

А ще уряд активно працює над удосконаленням програм зі страхування медичних працівників.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов нагадав, що медичного працівника, який бореться з COVID-19, прирівняно до військовослужбовця, і нині, крім виплат у разі непрацездатності чи смерті, у різних регіонах відпрацьовують програми допомоги в разі хвороби.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко уточнив, що після наказу глави держави ретельно опрацювати це питання розроблення страхових програм активізувалося, і деякі області вже застрахували 60 — 70% лікарів, зокрема Харківська, Житомирська, Чернівецька, Волинська.

Як заявив у коментарі журналістам голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, перший карантин вихідного дня минув спокійно. Та попри це, на його думку, надалі влада має врахувати помилки й не ухвалювати таких рішень поспіхом.

«Адже підприємцям потрібен час, щоб підготуватися до нових умов роботи. До комітету вже звернулись народні депутати із проєктом постанови, яка зобов’язує Кабмін повідомляти про нові обмеження не пізніше ніж за тиждень до того, як їх планують запровадити», — зазначив він.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-наради з міськими головами говорив, що уряд не припиняє шукати шляхи, які дадуть змогу пригальмувати процес зростання кількості захворілих на COVID-19: від адаптивного карантину до вдосконалення карантину вихідного дня.

«Для нас один з виходів, коли на вихідних люди перебувають удома і не створюють великий потік і скупчення. Великі заробітки галузей саме у суботу та неділю є доведенням факту, що величезні потоки людей рухаються в галузь харчування та розваг. Карантин вихідного дня дає змогу перерозподілити попит із вихідних на п’ять робочих днів, зменшивши потоки людей та перетин різних соціальних груп», — наголосив він, додавши, що будь-які протиепідемічні заходи не дають миттєвого результату, а ефект карантину вихідного дня можна буде побачити за 2 — 3 тижні.

Присутній на нараді заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко підкреслив: «Жорсткий локдаун, який закриє країну на три тижні, сильно вдарить по українській економіці. А коли ми говоримо про карантин вихідного дня, то якщо його виконуватимуть стовідсотково, це значно вплине на коефіцієнти приросту за тиждень. Коефіцієнт приросту за тиждень дасть змогу якомога довше тримати систему охорони здоров’я у повній готовності. Також МОЗ переорієнтовується на закриті колективи, щоб запобігти масовим спалахам у малих соціальних групах».

За підсумками наради було домовлено посилити взаємодію уряду та органів місцевого самоврядування у боротьбі з коронавірусом.

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«Урядового кур’єра»