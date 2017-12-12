Світовий досвід доводить, що саме існування успішних прибуткових приватних підприємств безпосередньо впливає на рівень економічного розвитку держави. За оцінкою експертів, в економічно успішних країнах на частку малого та середнього бізнесу припадає 50-60% виробництва валового національного продукту, а також у цих країнах приватні підприємці виступають у ролі роботодавців для більшої половини населення країни. Тому пріоритетним завданням уряду на сьогодні має бути створення сприятливого економічного клімату та законодавчого середовища для підприємців.

Нещодавно Глава уряду Володимир Гройсман звернувся до представників контролюючих та правоохоронних органів, які мають відношення до контролю за підприємницькою діяльністю, з проханням ставитися до ділових людей з шаною і повагою. Така заява була зроблена через те, що Верховна Рада України прийняла підготовлений Кабінетом Міністрів України Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування», який надає інструменти протидії будь-якому безпідставному тиску на українські підприємства, в тому числі з боку правоохоронних органів. Прийняття документа поставило крапку в ганебній практиці застосування силових відомств проти підприємців в Україні.

Також Прем’єр-міністр наголосив, що покращення ділового клімату в країні, знищення невиправданого тиску на бізнес, зміцнення економіки і досягнення росту ВВП в 5-7% вже за 2-3 роки є найбільш важливими завданнями для уряду. За словами Володимира Гройсмана, сильна економіка дозволить вирішити питання благополуччя громадян та посилення позицій України в світі.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад п’ять тисяч звернень від підприємців. Заявники зверталися щодо податкової та митної справи; діяльності посадових і службових осіб; провадження підприємницької діяльності; діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; аграрної політики і земельних відносин.

Підприємець з м. Києва звернувся на урядову «гарячу лінію» щодо подовження дозволу на користування надрами землі. Чоловік зазначив, що подав документи до Державної служби з геології та надр України ще півтора року тому, однак на момент звернення питання було ще не вирішене, дозвіл не отримано, а про причини затримки йому не повідомляли. У зв'язку із відсутністю дозволу підприємство заявника не може працювати вже півтора року. Громадянин попросив посприяти у видачі дозволу на користування надрами найближчим часом. Розглянувши звернення, Державна служба геології та надр України повністю владнала це питання. Під час зворотного зв’язку із заявником було з’ясовано, що за декілька тижнів після звернення він отримав дозвіл на користування надрами.

Заявник із м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області звертається зі скаргою на відсутність електропостачання на підприємстві, де він працює. Громадянин зазначає, що тут постійно трапляються перебої з електропостачанням, яке може зникати по кілька разів на добу на різний час, від півгодини до кількох годин. На момент звернення електропостачання було відсутнє понад дві години. Чоловік просив вжити заходів для відновлення електропостачання на підприємстві та налагодити належну якість цієї послуги, а саме: припинити періодичне відключення електроенергії. Після розгляду звернення Хмельницькою облдержадміністрацією електропостачання було відновлено.

Фізична особа-підприємець із м. Запоріжжя звернувся зі скаргою на неякісне обслуговування у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). За словами заявника, він звернувся на прийом для переоформлення майна, простояв більше трьох годин у черзі і не потрапив на прийом, оскільки працівники ЦНАПу приймають людей по знайомству без черги, в той час, як у коридорі очікує близько 30 громадян. Громадянин попросив вжити відповідних заходів щодо неякісного обслуговування та налагодити роботу Центру надання адміністративних послуг та обслуговувати громадян у чітко встановлений час. Звернення було надіслане на розгляд Запорізькій облдержадміністрації, яка вжила всіх заходів для недопущення таких ситуацій у майбутньому. Після встановлення зворотного зв’язку із заявником було з’ясовано, що деяким працівникам ЦНАПу було зменшено розмір премії за недобросовісне виконання своїх обов’язків.

За період з 4 по 10 грудня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 88 959 дзвінків, а також 1 038 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua