Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що під час тематичного засідання Кабінету Міністрів ухвалено важливі рішення, спрямовані на підтримку підприємців у різних галузях. Зокрема, в агросекторі до 31 березня 2027 року продовжено можливість аграріям пролонгувати кредити за програмою «5—7—9%» за договорами, укладеними у 2022—2025 роках.Це дасть змогу уникнути ризику дефолту в 2026 році та забезпечить стабільну роботу агробізнесу навіть в умовах війни, зокрема, продовжити сіяти та збирати врожай, відбудовувати знищені господарства.

Управління галуззю рибного господарства відтепер здійснюватиметься через електронну систему. Уряд затвердив порядок функціонування, наповнення та ведення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства «еРибальство». Завдяки автоматизації підприємці галузі матимуть змогу швидше оформлювати документи та отримувати необхідні дозволи без зайвої бюрократії. Через систему «еРибальство» бізнес отримає доступ до актуальної інформації про ресурси та регулювання. Автоматизація процесів допоможе зменшити витрати компаній на паперовий документообіг.

В оборонній галузі відновлено роботу електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів Міноборони, який не функціонував після ліквідації Мінстратегпрому. Вирішено технічне питання, тепер власник і адміністратор реєстру — Міноборони. Також удосконалено механізм виробництва та постачання боєприпасів: додано можливість кодифікації окремих елементів без вибухових речовин, спрощено процедури випробувань і кодифікації.

Полегшено й процедури для інвесторів, які реалізують проєкти на понад 12 млн євро. Тепер строки подання інформації про перелік і обсяги товарів збільшено з п’яти днів до 12 місяців, а вартість обладнання можна зазначати у валюті контракту та гривнях (за курсом НБУ на дату подання), щоб уникнути розбіжностей у митних документах.

«Уряд продовжує ухвалювати рішення, які спрощують умови роботи бізнесу, підтримують виробництво, інвестиції та економічний розвиток навіть під час війни», — наголосила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Для нас підприємці — надійні союзники, від яких залежить економічний добробут усієї країни. Тож ми зацікавлені, щоб сумлінний бізнес працював у комфортних умовах за чіткими і зрозумілими правилами. Для цього ми постійно реформуємо законодавство та ухвалюємо відповідні урядові рішення. Так, нинішній пакет підтримки передбачає спрощення ввезення великими інвесторами обладнання, доступні кредити для агровиробників, підтримку підприємств на прифронтових територіях, цифрові інструменти для рибної галузі та автоматизацію процедур для бізнесу загалом», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Кабінет Міністрів удосконалив та відкрив шлях до автоматизації розгляду скарг підприємців на дії, бездіяльність чи рішення органів ліцензування.Зміни до Порядку ведення Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій передбачають обробку всіх скарг в інформаційно-комунікаційній системі, яка забезпечує централізоване збирання та оброблення даних. Інформація про скаргу та заявника, подана електронними засобами, вноситиметься до реєстру автоматично, без участі посадовців, що істотно пришвидшить процес. Сталий економічний ефект рішення — 2,8 млн грн на рік.

Окремим рішенням уряд передбачивможливість бронювання всіх працівників критично важливих підприємств, що працюють на територіях, де тривають або тривали бойові дії, а також у галузях, пов’язаних з ОПК. Бізнес, який забезпечує життєдіяльність регіонів і працює на прифронтових територіях, отримає змогу зберегти кадри. Економічний ефект від рішення (збережений ВВП та податкові надходження) може становити приблизно 2,25 млрд грн на рік.

Також Кабінет Міністрів ініціювавскасування обов’язкового підписання акта виконаних робіт(АВР) для оплати послуг у безготівковій формі як підтвердження отримання послуги. Після виконання робіт підприємець формуватиме рахунок-фактуру (інвойс) та отримуватиме в безготівковій формі плату від замовника як підтвердження про отриману послугу. Економія для бізнесу на підготовці документів становитиме загалом 20,2 мільярда гривень на рік.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства