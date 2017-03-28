На урядову «гарячу лінію» звертається чимало людей, які просять роз’яснити норми місцевих податків і зборів. Відповідно до Податкового кодексу України, до місцевих податків належить податок на майно (на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, і плата за землю у складі майна), а також єдиний податок для юридичних осіб і суб’єктів підприємництва. До місцевих зборів належать збори за місця для паркування транспортних засобів, туристичні збори та збори за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

За повідомленням уп­ра­вління взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, торік та з початку цього року з питань місцевих податків і зборів на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 550 звернень. Найчастіше заявників турбували питання роз’яснення податкового законодавства та пропозиції щодо внесення змін до нього, плати за землю, зокрема пільг під час справляння цього податку, і застосування тарифних ставок під час сплати за землю в різних регіонах України. Стосовно спрощеної системи оподаткування переважно зверталися підприємці.

З огляду на підвищення розміру мінімальної зарплати від фізичних осіб-підприємців Херсонщини надійшла пропозиція ініціювати внесення змін до законодавства щодо розміру єдиного податку для ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, для зменшення навантаження на середній бізнес у частині визначення розміру єдиного податку у відсот­ках залежно від отриманого доходу. Також надійшло чимало дзвінків та повідомлень з різних регіонів України щодо роз’яснення нових норм законодавства.

Жителька Охтирки Сум­ської області повідомила на урядову «гарячу лінію», що була ФОП на єдиному податку, але у липні 2016 року здала свідоцтво про підприємницьку діяльність, і в січні цього року повністю її закрила, про що надала звіт про доходи до відділу юстиції Охтирки. Нині перебуває у декретній відпустці та отримує соцдопомогу при народженні дитини. Але соціальний інспектор повідомив, що у зв’язку із новим законом із січня 2017 року всі підприємці мають сплачувати пенсійний збір. Тож вона просила надати роз’яснення з цього приводу. Звернення розглянуло Головне управління ДФС у Сумській області, і громадянку повідомили, що її діяльність ФОП було офіційно скасовано 18 січня цього року. А згідно зі змінами у законодавстві, ФОП мають сплачувати як мінімум 704 гривні на місяць у разі відсутності доходу від підприємницької діяльності, тож необхідно сплатити цю суму за січень.

Пенсіонер зі Львівщини зареєстрував підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування ІІІ групи. Він просив роз’яснити, які види податків має сплачувати, термін сплати, звітний період та терміни подання податкових декларацій. А ще роз’яснити, чи має він право на пільгу зі сплати податків як пенсіонер за віком. Це звернення фахівці урядової «гарячої лінії» надіслали на розгляд до Головного управління ДФС у Львівській області. Заявникові було повідомлено, що згідно зі ст. 291 Податкового кодексу, спрощена система оподаткування, обліку та звітності — це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну деяких виплат. Третя група сплачує податок від доходу, за його відсутності нічого платити не потрібно. Розмір ставки для третьої групи залежить від того, чи є підприємець платником податку на додану вартість. Вона становить 5% доходу, якщо ПДВ включено до складу єдиного податку, і 3% — для платників ПДВ. Періодичність сплати єдиного податку — раз на квартал. ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують ЄСВ. З 1 січня 2017 року пенсіонери за віком та інваліди — ФОП звільняються від сплати єдиного соціального внеску.

За період з 20 по 26 березня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 31 694 дзвінки, а також 695 звернень зареєстровано через інтернет. Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.