Що змушує наших співгромадян у ХХІ столітті вдаватися до підроблення життєво важливих документів, збагачуючи ділків і обдурюючи самих себе?

Вакцинаційна кампанія проти COVID-19 перебуває в розпалі. Зумовлено це двома чинниками: наявністю належної кількості сертифікованих у світі препаратів і підвищенням свідомості людей. Останню неабияк стимулюють урядові рішення про обмеження доступу до роботи певних категорій громадян. Перше набуло чинності 8 листопада, наступне стане реальністю 9 грудня.

Проте країна живе в якомусь дикому парадоксі. З одного боку, всі пам’ятають почасти справедливу критику на адресу влади щодо невчасного і не в повному обсязі початку вакцинації. На щастя, і не йому одному ці недоліки вдалося успішно подолати. Вакцин достатньо, і різних виробників. Будь ласка, приходьте й щеплюйтесь. А з іншого, су-спільство збурюють чутки й нічим не обґрунтовані страхи щодо цього. Люди починають вірити в якусь маячню про чипування, роздачу через вуха інтернету 5G, розлади імунітету, експерименти світового уряду, що має призвести мало не до геноциду українців. І це в ХХІ сторіччі!

Дійшло до того, що доводиться утилізувати протерміновані партії дороговартісних препаратів. А ще ми зіткнулися із суто вітчизняним ноу-хау, яке в усьому цивілізованому світі викликає щонайменше подив і несприйняття. Ідеться про вал підроблених сертифікатів і ПЛР-тестів. Ця дичина стає пошестю, яка захоплює, здавалось би, притомних людей.

Щодня чуємо заклики офіційних осіб не вестися на дії антивакцинаторів, які, крім турботи про власний гаманець, не переймаються більше нічим. Зокрема, подальшою долею своїх, будемо щирі, жертв. Якщо є попит, неодмінно з’явиться пропозиція. А гірке розчарування, проблеми на роботі, у транспорті, із правоохоронцями, в лікарні — то вже згодом.

Як-от днями понад 10 тисяч наших співгромадян дозволили хвацьким ділкам свідомо обдурити себе. За їхні гроші. При здоровому глузді, якщо це можна так назвати у разі придбання фейкових COVID-сертифікатів і тестів. Викрили частинку цієї системи співробітники СБУ в Києві, на Львівщині та Рівненщині.

Так, у столиці понад пів року діяли три об’єднані в мережу центри з виготовлення підроблених документів. Більшість становили довідки про негативний ПЛР-тест (середня вартість 700—800 гривень), міжнародне свідоцтво про вакцинацію (3000 гривень), внесення відомостей про вакцинацію в бази даних без її проведення (10 тисяч гривень). Так шахраї збагатилися на майже 10 мільйонів гривень. До «клієнтської бази» зловмисників було внесено понад 6 тисяч осіб із фактично всіх областей України, зокрема й жителів тимчасово окупованих територій, громадян РФ та інших держав, повідомляє пресцентр СБУ.

На Львівщині мережа діяла чотири місяці. У «справі» були медпрацівники, які вносили персональні дані замовників в електронну систему охорони здоров’я eHealth. Підроблений міжнародний COVID-сертифікат коштував 250 євро, внутрішній — 1800—2000 гривень. Щодня ділки виготовляли по 10—15 підробок, маючи щомісячний зиск понад пів мільйона гривень.

«На Рівненщині COVID-махінації організували двоє жителів міста Дубно, які не мали жодного стосунку до медицини, — йдеться в повідомленні силовиків. — Вони виготовляли підроблені документи з використанням справжніх реквізитів ліцензованих лікарів і медичних закладів. Тут за підробки правили від 3 до 4 тисяч гривень залежно від терміновості замовлення».

І це лише те, що вдалося виявити. Жах і дикість! Люди з доброї волі віддають свої кревні за самообман, наївно сподіваючись, що фейковий папірець урятує їх від імовірних неприємностей. Адже один із неписаних законів життя переконує: коли неприємність має статися, вона станеться неодмінно.

Якщо комусь подобається користуватися підробленими виробами, приміром відомих годинникових, ювелірних чи галантерейних брендів, — будь ласка. Але ж навіть найкраща підробка чи копія залишається мильною булькою. Це як придбати несправжній квиток на футбол чи концерт популярного співака: прийдеш, а місце вже зайнято. Або запитайте себе: чи хотіли б ви лікуватися в лікаря з купленим у переході дипломом або сісти в потяг, яким керує машиніст, котрий так само придбав диплом у заповзятливих поліграфістів?

У цьому, ймовірно, й полягає один із страшних спадків радянщини, коли обдурити керівництво, а в його особі й саму систему вважалося мало не подвигом. Але чому нині дозволяємо обдурювати вже себе, і не якомусь сусідові, а самим собі? Це залишається загадкою й темою для ди-сертацій психологів і психіатрів. Урешті-решт, це найогидніша брехня, яка може коштувати занадто дорого.

Та є й втішні новини. Минулого тижня зроблено понад 1 мільйон 600 тисяч щеплень. Принаймні першу дозу вакцини вже отримали 39,4% громадян. Повністю завершили курс 28%. Найбільше вакцинованих хоч однією дозою припадає на Київ (61%), Київщину (майже 50%) і Полтавщину (46%). За даними профільного міністра Віктора Ляшка, найбільше людей щепилися минулого тижня у столиці, Київській, Дніпропетровській і Черкаській областях. А задніх пасуть Закарпатська, Чернівецька, Донецька, Кіровоградська області.