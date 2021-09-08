Безпекова ситуація в Європі, зокрема навколо України, залишається під пильною увагою наших американських партнерів

Не встигли політологи й журналісти остаточно підбити для нашого суспільства підсумки робочого візиту Президента в США, як уже до України прибула з візитом делегація американського Конгресу. До складу парламентської делегації Сполучених Штатів Америки увійшли сенатори Ліндсі Грем, Джон Баррасcо, Томмі Табервілль, Бен Сасс та член Палати представників США Вільям Тіммонс.

Перший, з ким зустрілися поважні гості, був глава держави Володимир Зеленський. «Радий вітати вас в Україні. Кілька днів тому ми були у вашій країні, а сьогодні ви тут. Це свідчить про велику підтримку України з боку США», — приязно розпочав зустріч Президент.

Він укотре подякував членам делегації за незмінну двопартійну й двопалатну підтримку України в Конгресі США, а також зусиль нашої країни в протидії агресії РФ.

Про реалізацію домовленостей

Представників Конгресу ознайомили з ключовими підсумками візиту глави Української держави до США. Було високо відзначено домовленість з оновлення Хартії стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами й започаткування роботи оновленої Комісії стратегічного партнерства.

Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки Конгресом США реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту, насамперед щодо активізації взаємодії у безпековій та оборонній галузях.

Представлений нещодавно у Вашингтоні План трансформації та зміцнення стійкості України, на думку Володимира Зеленського, відкриває можливості для розбудови нової якості партнерства між нашою державою та Сполученими Штатами Америки в галузі економіки, інвестицій та секторального співробітництва. Було наголошено, що значну частину цього Плану присвячено «зеленій» трансформації та модернізації економіки України на принципах сталого розвитку й декарбонізації. Володимир Зеленський висловив сподівання, що американська сторона активно долучиться до реалізації цього амбітного українського плану.

Членів Конгресу США глава держави ознайомив із безпековою ситуацією на сході нашої країни та вздовж українських кордонів. Під час зустрічі також відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, зокрема з Авдіївки, Мар’їнки та Золотого.

Сторони обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні та розвитку подій у Білорусі. Президент України зазначив про наближення активної фази спільних навчань збройних сил Росії та Білорусі «Захід-2021», які становлять величезний виклик для безпеки всієї Східної Європи.

Володимир Зеленський подякував США за підтримку у започаткуванні діяльності Кримської платформи. Було наголошено, що внаслідок тимчасової російської окупації Криму зруйновано архітектуру безпеки в Чорноморсько-Азовському регіоні, розгорнуто масштабну мілітаризацію півострова, а свобода судноплавства опинилася під загрозою. Глава держави підкреслив важливість підтримки з боку США у подоланні цих викликів, а також у зміцненні співпраці флотів причорноморських держав.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено реалізації євроатлантичних прагнень України. «Розраховуємо на підтримку США щодо майбутнього членства України в НАТО», — вкотре Президент озвучив позицію України.

Сенатор Ліндсі Грем високо оцінив взаємодію України зі Сполученими Штатами у контексті останніх подій в Афганістані, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Володимир Зеленський подякував членам Конгресу США за чітке розуміння безпекових загроз, які становить реалізація проєкту «Північний потік-2». «Кремль використовував і продовжує використовувати постачання газу як зброю. Санкційний тиск на «Північний потік-2» має бути збережено», — наполягає Президент України.

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо прогресу нашої держави у впровадженні ключових реформ та щодо подальшої підтримки процесу внутрішніх перетворень з боку США.

Усі члени делегації — професіонали

Із делегацією Конгресу США зустрівся й міністр оборони Андрій Таран. Українська сторона, запевнив він, розглядає нинішній приїзд високоповажної делегації як важливий сигнал двопартійної підтримки американськими парламентаріями домовленостей, досягнутих у межах робочого візиту Володимира Зеленського до США. І нагадав, що минулого тижня відбулося підписання двосторонніх угод у сфері двосторонньої співпраці в оборонній галузі між Україною та США.

Наша держава отримує відчутну і важливу допомогу США на всіх етапах: від формування бачення перспективної моделі у питаннях розбудови і посилення спроможностей Збройних сил України до всебічної підтримки розвитку їх спроможностей, наголосив вітчизняний урядовець.

Саме в цьому контексті американським парламентаріям було надано обґрунтовані пропозиції з найнагальніших потреб України в посиленні її спроможностей для стримування збройної агресії Російської Федерації, що триває вже восьмий рік.

Представники американської делегації особливо відзначали важливість надання допомоги Україні в розбудові її протиповітряного та протиракетного потенціалу, повідомляє пресслужба Міноборони.

Загалом спілкування було детальним і високопрофесійним, адже делегація Конгресу США складалася з парламентаріїв, які представляють комітети, пов’язані з питаннями національної безпеки, оборони та розвідки.

«Зустріч стане, безперечно, важливим внеском у подальші спільні рішення Адміністрації та Конгресу США, які сприятимуть відновленню суверенітету й територіальної цілісності України», — резюмував глава оборонного відомства.