«Ми регулярно збираємо та опрацьовуємо запити від парламентарів у різних форматах, щоб з’ясувати проблеми людей у їхніх громадах, — зазначила очільниця уряду. — Там, де це потрібно, — посилюємо роботу зі свого боку. Проводимо наради з відповідальними органами, використовуємо інструмент доручень для ефективнішої роботи на місцях. Їздимо в регіональні поїздки разом, до яких залучаємо і народних депутатів, особлива увага на прифронтові громади».
Прем’єр-міністр подякувала парламентарям за підтримку урядових ініціатив та відкритість до діалогу, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.