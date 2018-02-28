Спілкування з журналістами регіональних ЗМІ, яке передостаннього дня зими глава уряду Володимир Гройсман провів у Клубі Кабінету Міністрів, столичним журналістам анонсували не в повному обсязі. Це й не дивно, адже київські медійники майже щодня бачать Прем’єр-міністра на тих чи інших заходах, маючи змогу ставити йому найрізноманітніші запитання. Тож цього разу прерогатива поспілкуватися з очільником уряду випала тим колегам, хто доносить позицію влади в областях, — безпосередньо, чітко, зрозуміло, без перекручень. Так би мовити, від першоджерела.

Нині у всіх на вустах обіцяне створення Антикорупційного суду. Відповідний законопроект уже внесено до порядку денного роботи Верховної Ради. Напередодні її спікер Андрій Парубій, а вчора й Володимир Гройсман висловили сподівання, що перше читання документ пройде 1 березня. «Це фінальний антикорупційний інструмент відновлення справедливості. У четвер, сподіваюся, Верховна Рада розгляне це питання в першому читанні й через місяць-півтора можна буде створювати справедливий незалежний Антикорупційний суд», — випромінював оптимізм Прем’єр.

Не менш актуальне питання, яке цікавить більшість населення, — якими будуть ціни на газ в осяжному майбутньому, скільки доведеться сплачувати за паливо промисловості й населенню. «Якщо граничну ціну газу встановлює уряд, то закон про ринок газу передбачає, що тоді вже ніхто не встановлюватиме її. І уряд також. Я поки що стримую, наскільки можу», —зізнався Володимир Гройсман.

Частково платоспроможність населення в частині комунальних витрат вдається підтримувати за рахунок механізму субсидій. Позиція глави уряду така: «Той, хто їздить на Audi, заплатить повну ціну, а хто отримує мінімальну пенсію, — за того заплатить держава. Скільки ви споживаєте, на якому обладнанні, ефективному чи неефективному, працюєте, залежить не від Гройсмана, а від конкретного місцевого голови. Якщо споживати вдвічі-тричі менше газу, то й у платіжках буде вдвічі-втричі менше».

Розвиток на місцях залежить і від стану підприємництва. Якщо підпорядковані силовим органам перевіряльники триматимуть малий і середній бізнес за горло, потерпатимуть від цього бюджети всіх рівнів. «Ми сучасна європейська країна. Якщо ми поводитимемося як дикуни, то в нашій країні ніхто не займатиметься підприємництвом, бо прийде хтось у погонах, у масці і почне качати права, — цитує УНІАН слова Володимира Гройсмана. — Я щодня борюся за те, щоб в Україну приходили інвестиції, створювалися робочі місця, а потім один недоумок, залучаючи спецпідрозділи бойових хлопців (хочу сказати, що ці хлопці в масках ні в чому не винні, вони навіть не знають, куди їдуть), використовує їх для примітивної бандитської діяльності».

Знає Прем’єр і про спроби місцевих кланів гріти руки на дорожньому будівництві, щодо продовження якого уряд має цьогоріч найсерйозніші плани. Тому й контролювати слід кожен крок: закупівлі, використання обладнання й будматеріалів, якість проведених робіт. На жаль, не всі регіональні керівники добросовісно ставляться до своїх обов’язків. «З нашого боку контроль буде», — запевнив Володимир Гройсман і закликав усі місцеві ЗМІ й громадськість забезпечувати контроль за використанням коштів на дорожнє будівництво.

Не таємниця, що останнім часом посилився відтік за кордон робочих рук. Людей приваблюють обіцянки іноземних роботодавців мало не про золоті гори в перерахунку на гривні. Як показує досвід, реальність далеко не така райдужна, як її спершу змальовують.

«Створюватимемо робочі місця в Україні, тому що дуже складно бачити, як люди виїжджають за кордон, щоб шукати більшу заробітну плату. Знаю, що деякі міжнародні компанії, які працюють в Україні, вже розміщують у прикордонних з нами країнах плакати для наших громадян: «Повертайтесь додому!», — поділився враженнями Прем’єр, запевнивши: — Я вважаю, що середня зарплата цього року має бути десять тисяч гривень. Тоді люди почнуть повертатися».

З огляду на підвищення мінімальної заробітної плати — того, яке було, і того, яке ще передбачає уряд, його очільник заспокоїв учасників зустрічі: «Жодного додаткового податкового навантаження бути не може й нема. Ми почали повертати людям борги, цього року ми підвищили зарплату людям на 523 гривні». І такі кроки сприяли виведенню частини економіки з тіні.

Відкрив завісу Прем’єр і над своїми подальшими кроками як політичного діяча: він братиме участь у наступних парламентських виборах, запланованих на 2019 рік. «Кожен політик повинен поставити собі запитання: навіщо він це робить? Я боротимуся за проведення конкретних необхідних рішень, — заявив Володимир Гройсман. — Нам потрібні подальші зміни, потрібно створення нормальної системи життя, а це неможливо без підтримки українського парламенту. Завдань дуже багато. І я планую брати участь у наступних виборах для їх реалізації».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»