У межах флагманського проєкту Мінекономіки «Робота без бар’єрів» підтримують економічно активних українців та спрощують їм доступ до ринку праці. Про це під час презентації кампанії зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко. «Безбар’єрність — це не про обмеження, а про рівність і гідність для кожного. Для людей з інвалідністю і людей без інвалідності, для найстарших і найменших, для малюків у візочках і для їхніх батьків, для тих, хто має сили, і тих, хто почувається не дуже добре фізично чи психологічно, бо всі ми в якийсь момент життя так почуваємося. Безбар’єрність не ділить. Вона всіх об’єднує», — наголосила перша леді України Олена Зеленська.

Перша хвиля кампанії розпочалася з відеоманіфесту «Коли можеш», який пояснює шість ключових напрямів безбар’єрності: фізичний, інформаційний, цифровий, суспільно-громадянський, освітній та економічний.

Друга хвиля кампанії залучатиме людей до створення доступного середовища у своїх громадах, щоб всі незалежно від віку, статі, соціального статусу, місця проживання чи будь-яких інших ознак мали рівний доступ до участі в житті суспільства.

«Економічна безбар’єрність — це коли можеш працювати. Саме тому ми розвиваємо проєкт «Робота без бар’єрів», щоб українці — незалежно від віку, життєвих обставин чи місця проживання — мали шанс на гідну працю. Ми надаємо пряму підтримку — навчання, гранти на започаткування або розвиток бізнесу — і стимулюємо роботодавців активніше працевлаштовувати молодь, переселенців, ветеранів, людей з інвалідністю. Зокрема, вже понад 28 тисяч людей отримали державні гранти на власну справу. Крім того, майже 100 тисяч українців пройшли навчання або набули додаткових навичок — за ваучерами, в центрах профтехосвіти або в межах програм, які ми реалізуємо спільно з міжнародними партнерами. Для роботодавців ми впровадили компенсаційні програми, щоб їм було простіше створювати робочі місця для тих, хто потребує додаткової підтримки. Завдяки цим ініціативам 3000 людей з інвалідністю отримали роботу і працюють у комфортних і безпечних умовах», — зазначила Юлія Свириденко.

«Створення безбар’єрного суспільства, де кожна дитина та родина має шанс реалізувати свій потенціал, — це інвестиція в сьогодення й майбутнє України. Ми раді підтримати уряд на цьому шляху. Ця кампанія несе чітке послання: безбар’єрність — це про можливості для кожного та кожної. Її мета — об’єднати владу, бізнес, суспільство та медіа навколо спільного бачення, де всі можуть все», — зазначив голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Під час презентації кампанії соціальних змін віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про флагманський проєкт «Безбар’єрний ЦНАП» у межах національної стратегії з безбар’єрності. Це комплексна ініціатива, яка охоплює модернізацію фізичних просторів, цифрові рішення і розвиток людяного підходу у взаємодії із громадянами. Мета — розбудувати мережу безбар’єрних ЦНАПів, щоб зробити державні сервіси зручними для всіх, незалежно від віку, стану здоров’я чи життєвих обставин.

«Безбар’єрність — це коли кожен з ветеранів, повернувшись до цивільного життя, має всю інформацію та можливості, потрібні для гідного повернення. Першим контактом стає фахівець із супроводу: коротка консультація, допомога з документами. Далі відкривається ціла система можливостей — від професійної перепідготовки, працевлаштування та відкриття власної справи до занять спортом і доступу до сучасних медичних та психологічних сервісів. Ми послідовно інтегруємо цей безбар’єрний підхід у ветеранську політику, щоб повернення до цивільного життя було гідним і сповненим перспектив. Адже безбар’єрність — це коли ветерани справді можуть усе», — переконана міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство економіки

Міністерство цифрової трансформації

Міністерство у справах ветеранів