Восени 2022­го 42­річний старший сержант внутрішньої служби мобілізувався до війська — кулеметником у 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, а у грудні того самого року загинув у запеклому бою за Україну, стримуючи ворога на Луганщині.

Дмитро Гребенюк під час підготовки в навчальному центрі ДШВ. Фото надав авторПлани довелося поставити на паузу

Хлопчик рано подорослішав, адже його батька не стало, коли йому ледь виповнилося вісім.

«Мій Дмитрик змалку був непосидючим і допитливим. У школі вчився добре, займався спортом, зокрема веслуванням, адже мешкали неподалік Дніпра. Звісно, все бувало. Десь шкодив, у щоденнику писали зауваження, та хлопець — це хлопець. Але він робив правильні висновки й поступово дійшов до мрії бути військовим.

Його дідусі з обох боків багато оповідали про війну, і син заслуховувався тими спогадами. 2022 року так і казав: «Як же я не піду на війну і не захищатиму власний дім? Що потім розповідатиму своїм онукам?»

У юності Дмитро захопився детективами, і тоді йому кортіло бути оперативником чи слідчим. До речі, це прагнення він передав старшому синові Роману, який нині працює в поліції й водночас навчається у Дніпровському держуніверситеті внутрішніх справ», — розповідає мати Дмитра Людмила Суркова.

Дмитро не одразу зміг стати військовим чи поліцейським, бо мав інвалідність ІІІ групи через ушкоджений в юності меніск. Після школи спочатку не відчував потреби далі вчитися, тому шукав себе в житті, працював на Запоріжсталі слюсарем, потім змінив ще кілька робіт.

«Брат став певною версією батька для мене, хоч він і молодший майже на два роки. Змалку почувався головним чоловіком, намагався розв’язувати проблеми й брати на себе відповідальність. Завше мене захищав, особливо від несправедливості.

Дмитро був емоційним, комунікабельним. А ще коли десь кричали: «Наших б’ють!», — миттю втручався в бійку. Ще більшою опорою став після мого розлучення з чоловіком, що не брав участі у вихованні 16­річного сина, який навчався в коледжі, а ми потребували коштів», — згадує його сестра Олена.

Пошуки власного шляху привели Дмитра Гребенюка на роботу до ритуального агентства. Саме там він знайшов свою суджену­кохану Наталію Куценко, яка теж там працювала. Закохані згодом з’їхалися і невдовзі виховували двох синів: Романа й Родіона.

Дмитро був дуже активним і турботливим щодо сім’ї: відповідав за все й прагнув достатньо заробляти. Їздив на заробітки до Польщі та інших країн. Не боявся братися за щось нове, а дружина повсякчас запевняла, що підтримає його в будь­якому починанні. Зокрема Наталія досить прихильно сприйняла бажання чоловіка працювати в Запорізькому СІЗО.

«Дмитро, крім основної роботи, частенько таксував. Якось стояв неподалік СІЗО і побачив оголошення про вакансії. Вирішив спробувати, а я підтримала цей крок. Ми тоді були дуже раді, оскільки його там узяли на роботу навіть попри інвалідність. Йому служба в цій установі подобалася настільки, що навіть виникла думка подбати про майбутню кар’єру. Адже вже у зрілому віці він пішов учитися в коледж на правознавство, як і син Роман, закінчивши його напередодні російського вторгнення.

Далі планував здобути вищу освіту, але 2022 року ці плани довелося змінити. Чоловік не захотів бути осторонь війни, бо вважав: ворог прийшов убивати українців, а тому їх потрібно захищати. Хоча, звичайно, ще раніше удвох зовсім про інше мріяли: хотіли бути разом аж до глибокої старості, стати хорошими дідусем і бабусею. Але почалася клята війна», — згадує пані Наталія.

Переконував рідних, начебто влаштувався писарем

Дмитро Гребенюк пішов добровольцем у ЗСУ в жовтні 2022 року. Щоправда, подався до військкомату значно раніше, однак його спершу не брали до війська через бронь в установі, де працював. Звідти не надто воліли відпускати, а нарешті відпустили аж тоді, коли їхав у навчальний центр ДШВ.

Про свою участь у війні Дмитро рідним особливо не розповідав, аби їх морально не травмувати. Приміром, фантазував, що влаштувався писарем і йому нічого не загрожує. А коли якось прислав відео із фронту, то жартував: мовляв, у штабі просто чорнило закінчилося, і він тепер в окопі. Ще казав, що серед хлопців у підрозділі він був найстаршим, а тому здобув позивний «Дід».

«На початку березня 2022­го молодша сестра Дмитра була в Італії, й він наказав із синами та його мамою їхати до неї. Просиділи за кордоном два місяці, але більше не витримали, бо багато хто з нашого кола повернувся. 1 травня уже були в Україні.

Увечері 26 жовтня перед відбуттям до військкомату йому сказала: «Дмитре, я тебе в усьому підтримаю, але тільки не в тому, щоб іти на війну». А пізніше я дуже зраділа, коли почула, що чоловіка записали в писарі. Навіть гадки не мала, що насправді все зовсім інакше і набагато серйозніше», — розповідає дружина Героя.

Так, все було серйозніше і трагічніше. Кулеметник Дмитро Гребенюк під час чергового бойового виходу загинув.

«Того чорного дня Роман зателефонував мені на роботу і сказав: «Мамо, прийшли з військкомату. Тата вже немає, він загинув», — зітхаючи каже пані Наталія.

Імовірно, як оповідали потім побратими, Дмитра вбив ворожий снайпер, оскільки кулеметник для них завжди є пріоритетною ціллю.

А напередодні мамі приснився похмурий сон: начебто опустився білий лебідь, прихиливши голову до неї. Згодом вона навіть попросила майстрів зобразити цього птаха на синовому надгробку.

«Коли брат вирішив іти служити в ЗСУ, ми перебували у напружених стосунках. Його куми вже після похорону розповіли: останнім часом вони за звуком розпізнавали, що до їхнього будинку під’їжджає Дмитро, оскільки з його машини постійно лунала пісня «Батько наш — Бандера, Україна — мати!».

Багато хто з наших людей після повномасштабного вторгнення зрозумів: українська мова, знання нашої історії насправді дуже важливі. А я щоразу, як приходжу до Дмитра на могилу, прошу вибачення. Це нам всім урок, що з рідними, попри все, слід спілкуватися. І якби могла, сказала б Дмитрові, що дуже­дуже його люблю і пишаюся ним», — журиться сестра Олена.

Синові дістався вольовий батьків характер

«Ми із Дмитром разом пропрацювали у СІЗО кілька років і добре один одного знали. З початком великої війни постійно спілкувалися на тему можливої участі у відбитті російської агресії. Хотіли долучитися до боротьби, аби бути максимально ефективними з огляду на наш досвід. Дмитро поїхав у навчальний центр, як мобілізувався до ДШВ, я ж збирався в ССО. У мене, на жаль, з підрозділами спецпризначення не склалося, а він став десантником, адже ТЦК та СП саме набирали команду в повітрянодесантну бригаду. А Дмитро нічого проти не мав, хоч і не володів ідеальними кондиціями, щоб надіти штурмовий маруновий берет. Йому спершу пропонували вчитися, щоб обійняти сержантську посаду, бо розгледіли в ньому очевидні лідерські якості, інтелектуальний потенціал. Та побратим не згодився, він чомусь був переконаний: скоро активна фаза бойових дій завершиться на нашу користь і поки вчитиметься, то пропустить «найцікавіше». Тому він жадав якнайшвидше потрапити у саме горнило», — розповідає Максим Черник.

Як відверто зізнається син Дмитра Гребенюка Роман, певний час стосунки між батьком і сином були доволі напруженими.

«Тривали періоди порозуміння, а потім наставали, скажімо так, палкі дискусії. Та коли батька не стало, згодом я зрозумів, що він дуже не хотів, аби я робив ті самі помилки в житті, через які він сам колись пройшов. Коли він загинув, я майже два роки не міг знайти собі місця. Батько вже дорослим вступив у коледж саме заради своєї мрії, бо надто багато працював майже 20 років, поки тягнув усю сім’ю. Вважаю це правильним рішенням.

Найголовніше, що мені дісталося від тата, — його вольовий характер. Мені для життєвих амбіцій цього цілком достатньо. На жаль, ми багато недоговорили, недоробили разом, є про що жалкувати. Коли батько вранці вже їхав на збірний пункт вирушати до війська, я планував на прощання сказати одну важливу річ. Яку саме? Хотів нагадати те, що він сам дуже рано втратив свого тата і я не хотів би повторити цей досвід, адже бажав, аби мої діти знали власного дідуся й раділи спілкуванню з ним. Але я тоді не сказав цього, напевне, розгубився. Хоч не впевнений, що це щось кардинально змінило б у цій історії», — завершує спогади Роман Гребенюк, сержант поліції та помічник оперуповноваженого.

Геннадій КАРПЮК, АрміяInform, онлайн­медіа Міноборони