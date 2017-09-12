Згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації (КМДА), з 1 липня цього року плата за послуги щодо утримання будинків та прибудинкової території для мешканців будинків комунальної власності (без об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) чи житлово-будівельних кооперативів (ЖБК)) зросла майже вдвічі. Відтепер киянам нараховується тариф: 5,8 грн/кв. м при оплаті до 20 числа поточного місяця і 6,43 грн — після. Таке зростання цін у КМДА пояснюється тим, що багатьом комунальним підприємствам не вистачає грошей, щоб надавати необхідні послуги. Та чи дорівнює підвищення цінової політики підвищенню якості послуг, що надаються?

В КМДА обіцяють поліпшити якість роботи комунальних житлово-експлуатаційних дільниць (ЖЕДів) та підвищити рівень контролю за їх роботою. Так, на початку вересня заступник голови КМДА П.Пантелеєв зазначив, що працівниками КМДА був проведений аналіз звернень громадян щодо якості роботи ЖЕДів. Там, де підтвердилися факти ненадання чи неякісного надання окремих послуг — зробили перерахунок. Такі дії проводилися задля забезпечення інтересів споживачів та справедливості нарахувань. Коригування оплати має відбуватися там, де люди не отримали належної та якісно виконаної роботи. За словами заступника голови КМДА, загальна сума перерахунку становить 4,72 млн гривень. Наступного місяця їх обіцяють внести до платіжних рахунків.

Сумна ситуація з роботою ЖЕДів складається не лише в Києві, а й в інших регіонах країни. Загалом, це викликано байдужістю чиновників до прохань громадян та нехтуванням своїми службовими обов’язками.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2017 року на урядову «гарячу лінію» з питань комунального господарства надійшло майже 77 тис. звернень, значна кількість яких стосувалася необхідності проведення ремонту житлових будинків, незадовільного їх обслуговування та неналежного утримання прилеглих до них прибудинкових територій (кожне шосте звернення). Лідером за кількістю таких скарг залишається м. Київ.

Протягом січня-серпня цього року з питань, що стосувалися утримання прибудинкових територій надійшло більше 4 тисяч звернень, які здебільшого пов’язані із проведенням ремонтних робіт та обслуговуванням прибудинкових територій, прибиранням та вивезення побутового сміття. Так само громадяни були обурені незадовільним обслуговуванням ліфтів, систем диспетчеризації, димовентеляційних каналів, внутрішньобудинкових систем, неприбраними прибудинковими територіями та сходовими клітинами, відсутністю освітлення місць загального користування, невиконанням поливу дворів, клумб та газонів тощо.

Заявниця із м. Боярка (Київської області) зателефонувала на урядову «гарячу лінію» і поскаржилася на якість обслуговування прибудинкових територій поблизу приміщення гуртожитку, де вона проживає. Повідомила, що на каналізаційному люці, який знаходиться неподалік від дитячого майданчика, відсутня кришка, що може спричинити нещасний випадок. Після розгляду даного звернення Київською обласною державною адміністрацією, вже наступного дня після звернення кришка каналізаційного люка була встановлена, що підтвердилося під час зворотного зв’язку із громадянкою.

Заявниця із м. Вознесенськ (Миколаївської області) звернулася до фахівців урядової «гарячої лінії» щодо прибирання прибудинкової території та вивезення побутового сміття. Жінка повідомила, що комунальне підприємство (КП), яке обслуговує територію району, де вона проживає, вже тривалий час не забирає сміття, що виноситься власниками приватних будинків. Відходи залишаються біля кожного будинку приватного сектору і щовівторка та щосереди КП має їх вивозити, проте вже тривалий час ця послуга не здійснюється. Громадянка неодноразово зверталася до згаданого КП, але жодних дій не було вжито. Прохання вирішити питання вивезення побутового сміття по вулиці, де проживає заявниця, на регулярній основі. Миколаївська обласна державна адміністрація розглянула дане звернення та вжила всіх необхідних заходів для вирішення питання. Під час зворотного зв’язку громадянка повідомила, що після звернення на урядову «гарячу лінію» побутове сміття за адресою проживання заявниці було вивезено.

Жінка із м. Ковель (Волинської області) повідомила на урядову «гарячу лінію» про те, що біля будинку, де вона проживає, працівники ЖЕДу належним чином не виконують своєї роботи, а саме: не здійснюють вивезення сміття та скошення трави. Громадянка зазначила, що мешканцям будинку набридла така ситуація і вони своїми силами вирішили скосити зарослі трави, проте коли вони повторно звернулися до працівників ЖЕДу, аби останні прибрали залишки вже скошеної трави, то вкотре отримали відмову, мотивовану тим, що їм за прибирання та скошення трави з прибудинкової території не платять кошти. Прохання прибрати скошену траву та в подальшому займатися скошуванням трави та вивезенням сміття. Це звернення було передане для розгляду Волинській обласній державній адміністрації. Після встановлення зворотного зв’язку із заявницею працівники урядової «гарячої лінії» з’ясували, що скошена трава була прибрана, а сміття із прибудинкової території вивезено.

Отже, урядова «гаряча лінія» — це засіб зв’язку між громадянами та Урядом. Якщо до ваших прохань чиновники залишилися байдужими, вашими правами знехтувано, телефонуйте на номер урядової «гарячої лінії» 1545, тут завжди допоможуть.

За період з 3 по 10 вересня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 60965 дзвінків, а також 905 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.