Забезпечення сприятливих умов для розвитку бізнесу – головна мета для Уряду будь-якої держави. Малий і середній бізнес (МСБ) – фундамент для успішної економічно розвиненої країни та основа міцного середнього класу. Підтримка влади є запорукою швидкого розвитку МСБ, адже без співпраці між цими двома суб’єктами державна економіка не буде стабільною.

У розвинених країнах світу здійснюється політика підтримки МСБ, основне завдання якої полягає в тому, щоб збалансувати інтереси бізнесу і держави, забезпечити сприятливі умови для створення та існування підприємств, збільшити конкурентоздатність малого бізнесу. Також підприємцям на державному рівні надається належний юридичний захист, вигідне кредитування, податкові пільги тощо.

Під час кризи МСБ забезпечує роботою та доходами багатьох громадян України, задовольняє їх першочергові потреби, тому для Уряду скарги та прохання підприємців мають бути пріоритетними. З цією метою, з ініціативи Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, в Урядовому контактному центрі було відкрито «гарячу лінію» для підприємців за окремим телефоном 0-800-503-045. За цим номером підприємці можуть внести свої пропозиції щодо покращення стану МСБ в Україні, поскаржитися на корупційні дії та зловживання владою, задати усі питання, які їх цікавлять.

Як повідомляє Центр, з початку 2017 року від підприємців надійшло понад 2000 звернень. Передусім вони зверталися з питань податкової та митної справи, провадження підприємницької діяльності, діяльності посадових і службових осіб та фактів корупції. За територіальним розподілом найбільше звернень надійшло з м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Київської, Львівської, Одеської областей. Більшість звернень суб’єктів господарювання надіслано на розгляд Державній фіскальній службі, Національній поліції, Міністерству юстиції та органам місцевого самоврядування.

Однією з головних подій у травні цього року для підприємців стало застосування з 18.05.2017 р. санкцій до фізичних та юридичних осіб, зокрема в частині використання російського програмного продукту для бізнесу 1С. Так, підприємець із м. Чернігова, стурбований можливим блокуванням цієї бухгалтерської програми, запропонував, зокрема, якнайшвидше створити її вітчизняний аналог для роботи з касовими апаратами та подання звітів Державній фіскальній службі. Його пропозиція надіслана на розгляд цій Службі.

У багатьох зверненнях підприємців оскаржувалися факти перевищення та використання владних повноважень посадовими та службовими особами органів влади. Зокрема, заявників турбували проблеми електронного документообігу з органами ДФС, повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, реєстрації і припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, митного оформлення товарів тощо.

Наприклад, керівник підприємства з виготовлення сухих будівельних сумішей (Херсонська обл.) у травні ц. р. звернулася на «гарячу лінію» з клопотанням про сприяння щодо реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт. Заявниця повідомила, що підприємство придбало будівельний майданчик і планує на його території будівництво цеху по виробництву полістирольних плит. Підприємством також було отримано кредит у міжнародному банку та закуплено обладнання, однак без реєстрації зазначеної декларації немає можливості розпочати будівництво. Дане звернення оперативно опрацьоване Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та Управлінням архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області, після чого декларація про початок виконання будівельних робіт зареєстрована, що підтверджено зворотним зв’язком із заявницею.

Представник компанії, що займається неспеціалізованою оптовою торгівлею, поскаржився на неправомірні дії працівників митного поста Чернігівської митниці, де без законних підстав відбулося затримання транспортних засобів із сільськогосподарською продукцією для проведення переогляду товарів, що вже пройшли митне оформлення Одеською митницею. Під час зворотного зв’язку із заявником було з’ясовано, що процедура митного оформлення була завершена вже наступного дня.

Підприємець із с. Голубівки (Дніпропетровська область) звернулася із повідомленням про неправомірне встановлення торговельного павільйону на території ділянки, яку вона отримала для ведення підприємницької діяльності. Зазначене питання було вирішено протягом 10 днів і, під час зворотного зв’язку, заявниця повідомила, що розташування павільйону було змінено.

Також функціонування сучасної економіки і її подальше зростання насамперед залежить від взаємодії та співпраці держави та підприємців. Тільки завдяки довірливим відносинам між ними можливо збудувати ефективну економіку. Підприємці мають пам’ятати, що держава може не лише вирішити їхні проблеми, а й прислуховуватися до їхніх пропозицій та втілювати їх в реальність.

З січня 2017 року підприємці активно долучалися до скасування та внесення змін до деяких нормативно-правових актів, які ускладнюють ведення бізнесу, фінансування заходів регіональних бізнес-програм, проведення громадських слухань щодо організації і функціонування окремих сфер бізнесу, удосконалення проведення тендерних закупівель з використанням електронної системи публічних закупівель ProZоrro. Загалом було внесено близько 35 пропозицій.

Отже, «гаряча лінія» центру стала з’єднуючим ланцюгом між державою та підприємцями. Тепер держава може чути власників МСБ та співпрацювати з ними, що в свою чергу є величезним кроком до ефективного економічного розвитку України.

За період з 12 по 18 червня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 60 925 дзвінків, а також 815 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.uа