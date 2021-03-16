«У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» біля населеного пункту Південне ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ зазнав кульового поранення». Прикро, але останнім часом подібні повідомлення пресцентру ООС стали звичними.

Щоденна інформація з лінії зіткнення на Донбасі — конкретне підтвердження того, що проросійські незаконні збройні формування та їхні кремлівські куратори цинічно порушують попередню домовленість у межах Тристоронньої контактної групи про режим припинення вогню. І замість пошуку можливостей зупинити загострення в ОРДЛО вдаються до провокацій і поширюють міфи про підготовку наступу ЗСУ на Донбас. Там дедалі частіше вперто пророкують «найгірше: широкомасштабну війну між Україною і Росією.

На сьомому році «процвітання» без змін

Черговий сплеск агресивної активності проросійських підрозділів на Донбасі було помічено відразу після резонансного запровадження санкцій проти власників трьох проросійських телеканалів. Згадаймо. З ініціативи РНБО наступ на представників російської п’ятої колони почався 2 лютого, а вже за кілька днів так званий режим тиші на лінії зіткнення було порушено.

Найпершими це, звісно, відчули українські бійці на передовій. 5 лютого вони повідомили: російські диверсанти почали цілеспрямовано знищувати системи відеоспостереження, які дають змогу фіксувати дії «іхтамнєт» чи «оплаченців» у сірій зоні. А наступного дня внаслідок обстрілів двоє українських бійців зазнали поранення, ще троє підірвалися на невідомому вибуховому пристрої: два загиблих і один важкопоранений.

Відтоді обстріли бойовиків почастішали, їх фіксуються фактично щодня, поповнюючи й без того довгий список жертв гібридної війни.

Причин загострення ситуації кілька. Звісно, є всі підстави вважати, що провокації на фронті стали відплатою за санкції проти трьох проросійських рупорів пропаганди, які перебували на передовій інформаційної війни проти України.

Люди ж, які живуть на окупованій території Донбасу, мають власні версії тривожних подій. Жителі Донецька, Горлівки чи Дебальцевого вже добре навчені: обстрілами на лінії зіткнення і початком наступу ЗСУ їх зазвичай лякають, коли економічна чи соціальна ситуація в ОРДО пробиває чергове дно. Нині ж привид масштабної війни Росії з Україною, НАТО та іншим світом знову не забарився.

«На сьомому році «щасливого життя без України» люди, звичайно, розчаровані, пригнічені і обурені. А «процвітання» триває: після підвищення комунальних тарифів споживачі отримують ледве теплі батареї й питну воду, яку далеко не всі наважуються пити. Знову поповзли ціни на продукти харчування: у січні подорожчало молоко, куряче м’ясо, картопля, морква, яблука. Дорожчими стали газ, солярка і бензин. Тому навіть російські «брати», яких буцімто тут «нєт», у приватних розмовах дивуються, як ми тут виживаємо зі своїми зарплатами і пенсіями», — розповідає житель Горлівки.

Щоб відволікати заручників «рускава міра» від лавини проблем, що їх накрили, російські куратори та окупаційна влада спробували заохотити людей так званою паспортизацією. Однак у приєднання зруйнованої депресивної території «республіки» до РФ після отримання паспортів не вірять навіть ті, хто вже має їх.

Тоді росіяни запропонували розчарованим донеччанам ще один пряник — вакцину «Спутнік V». Ще в січні місцеве телебачення аж охрипло, бадьоро розповідаючи жителям ОРДО про те, що вони навіть раніше за країни Європи отримали від РФ вакцину проти COVID-19. Ті, хто повірили, знову відчули себе обдуреними, бо коли кинулися до поліклінік, а там тільки розвели руками. А так зване міністерство охорони здоров’я пізніше повідомило, буцімто російську вакцину довелося утилізувати через незадовільне зберігання.

На початку лютого людей повідомили про чергову радісну новину: «глава республіки» вже вакцинувався, а всім іншим радять не зволікати і записуватися в чергу до пунктів щеплення. У березні цю інформацію підтвердили повідомленням про додаткову партію вакцини і наступ на пандемію. Проте з’явилися певні деталі.

«Масова вакцинація, про яку вже три місяці розповідає телевізор, насправді доступна не для всіх. Жодних перешкод не мають медики, військові та всі бюджетники. А ось із пенсіонерами значно складніше. Їм не відмовляють і теж готові вакцинувати, але тільки за певних обов’язкових умов. Спершу їм потрібно здати тест на антитіла до COVID-19 вартістю 3200 рублів. Це нормально? А середня пенсія на рівні 5—6 тисяч рублів!» — не без емоцій каже жителька Донецька.

Неважко передбачити, що саме чергові поразки на цивільних фронтах — у важливих сферах життєдіяльності ОРДЛО — змусили російських кураторів зосередити увагу підопічних на воєнному фронті. Отож людей знову стали лякати відновленням активних бойових дій, наступом ЗСУ та НАТО і широкомасштабною війною. Само собою, спершу про це попереджували штатні кремлівські пропагандисти-«провидці». В. Жириновський вже заявив, що війна з Україною почнеться 22 червня. Про воєнну загрозу наввипередки галасують й інші російські «політологи».

Добре відомо, що люди прифронтової території всі мирні проблеми відразу забувають після початку обстрілів. А на лінії зіткнення справді стали використовувати зброю значно активніше. І то з ініціативи проросійських НЗФ, які свідомо йдуть на провокації.

Як гопники із підворіття

Північним вітром в ОРДЛО називають вплив РФ на всі сфери виживання на окупованих територіях, зокрема й військове вторгнення. Наприклад, так було 2014 року біля Іловайська і 2015-го поблизу Дебальцевого.

А загалом тактика «вітру» — майже копія дій гопників із підворіття. Це коли здоровань, якому кортить когось відлупцювати, попередньо нацьковує на обрану жертву помітно слабшого спільника. А коли той хирлявий причепа-провокатор отримує гідну відсіч, тоді з кастетом чи биткою до бійки стає організатор цієї підлої схеми.

Саме так діяли Кремль та «іхтамнєт» у перші роки гібридної війни і не відмовляються від провокацій досі. В РФ не дуже й приховують власну підступність, офіційно називаючи її геополітикою. Принаймні там не відмовляються від того, що нинішнє загострення ситуації на Донбасі почалося аж ніяк не з ініціативи місцевих незаконних збройних формувань.

«Мабуть, можна сказати прямим текстом. Наказ про знищення вогневих точок ЗСУ передано і рекомендовано із-за зубців кремлівської стіни. І стежитимуть за його виконанням також похмурі люди з півночі. Вони періодично з’являлися і з’являються у складні моменти на Донбасі», — публічно демонструє свою обізнаність російський пропагандист і «військкор» Захар Прилєпін, який свого часу брав участь у бойових діях проти ЗСУ і був радником «голови ДНР».

А ОРДЛО у цій схемі доручили «роботу з населенням» у вигляді проведення спеціальної ідеологічно-пропагандистської операцію. Хіба вперше? Тому на окупованій території вже звично активно кинулися поширювали неправду. Мовляв, проросійські НЗФ почали стріляти тільки у відповідь на агресію «укропів», які буцімто останнім часом прицільно обстрілюють мирні будинки чи житлові квартали.

Однак як часто буває, носії фейків про «українську загрозу» знову помітно перестаралися. Приміром, розповідаючи про потужні обстріли важкої артилерії ЗСУ, навіть прибрехали про використання проти мирних людей Донецька РСЗВ «Град». Зрозуміло, жодних переконливих доказів такої агресивної жорстокості пропагандисти так і не змогли навести.

Не повірите, але саме на тлі звинувачень України в обстрілах трапився несподіваний сенсаційний випадок, який має увійти у історію інформаційної війни. Уявляєте? В окупованому Луганську раптом поширили повідомлення «народної міліції», тобто підрозділу проросійських НЗФ, яке в категоричній формі спростовує причетність ЗСУ до провокацій на лінії зіткнення.

«Звертаємо увагу громадськості і представників ЗМІ на поширювану в соціальних мережах інформацію про нібито цілеспрямовані обстріли з боку ЗСУ житлових кварталів і школи населеного пункту Михайлівка, яка не відповідає дійсності і спрямована на загострення ситуації», — йдеться у повідомленні, що стало лише краплею правди в морі пропагандистських маніпуляцій.

А тим часом аби пожвавити поширення масового психозу про неминучий наступ українських «карателів» на Донбас, в окупованих населених пунктах вже вкотре стали готуватися до «найгіршого». Пропагандисти закликають людей перевірити бомбосховища і зробити запаси всього необхідного про всяк випадок. А військові експерти вже цілком серйозно розказують про широкомасштабну війну, якої нібито не уникнути.

І знову, немов мантру, повторюють, що всі надії ОРДЛО, як і раніше, на «північний вітер». Зі знанням справи про майбутнє розмірковує російський військкор і пропагандист Юрій Котенок.

«Без російського втручання в разі масштабного наступу ворога республіки Донбасу можуть його призупинити, затримати на кількох напрямках, але повністю зупинити не здатні. Їхнє завдання — протриматися кілька годин, приблизно пів дня, щоб надійшла допомога і ворогові було завдано вогневої поразки. І тоді командування ЗСУ відмовиться від попередніх планів, перейде до оборони.

Неможливо казати, скільки часу буде потрібно Москві для прийняття рішення — їх ухвалюють миттєво. Інша річ, скільки часу буде потрібно для їх реалізації. Як показує практика, для надання допомоги республікам потрібно понад дві години», — нагадує він, підтверджуючи військову присутність РФ на минулих етапах гібридної війни, яку самі агресори видають за громадянську.

ОФІЦІЙНО

Черговий режим припинення вогню на Донбасі набув чинності 27 липня 2020 року. Більш як місяць його найголовнішим досягненням вважалося те, що не було втрат серед військових.

Однак пізніше обстріли відновили. Черговий сплеск агресивної активності проросійських незаконних збройних формувань стався у лютому цього року, тепер обстріли фіксують щодня. На жаль, не обходиться без убитих та поранених українських бійців.

ПРЯМА МОВА

Олексій РЕЗНІКОВ,

віцепрем’єр-міністр — міністр

з питань реінтеграції окупованих територій:

— Вважаю, що режим тиші — не перемир’я, якого в нас немає і не було. Режиму тиші ми досягли в липні завдяки додатковим заходам і досить довго тримали.

Але, на жаль, на сьогодні змушений констатувати, що він фактично перестає існувати в тому ідеальному варіанті, в якому був раніше. Бойовики провокують, аби викликати вогонь у відповідь. За Статутом ООН, кожна держава має право на самооборону. І наші військові це знають. Тому якщо вони вважатимуть, що є загроза нашим позиціям, в разі потреби мають право на відповідь. І вони це зроблять.

Насамкінець. На жаль, за сім років окуповані території Донбасу не вдалося повернути Україні. Цей окраєць регіону досі не увійшов і до складу Росії, як обіцяли місцевим людям трагічного 2014 року. Не трансформувався він і у примарну «Новоросію».

Ця територія завдяки зусиллям загарбників має всі підстави зватися (поки що неофіційно) «АнтиУкраїна». Адже створювали ці ніким не визнані (навіть Кремлем) «республіки» як російський плацдарм та інструмент впливу на Україну. І брехня про обстріли ЗСУ і загострення ситуації внаслідок порушення режиму тиші з того боку лінії зіткнення — чергове підтвердження цього.

На думку багатьох експертів, Кремль вдається до тиску на Київ задля певних і вигідних для росіян домовленостей на рівні Тристоронньої контактної групи. Можливо, спровокувавши відновлення бойових дій на Донбасі, РФ спробує реалізувати ідею минулих років — ввести сюди своїх «миротворців».

Чи можна здійснити такі прогнози, покаже майбутнє. Те саме, яким нині російська пропаганда лякає жителів «АнтиУкраїни», чітко називаючи його «найгірше». Хоч ці люди донедавна були переконані, що все найгірше в них уже позаду.

Коли матеріал готували до друку, стало відомо, що за добу 14 березня в зоні ООС проросійські НЗФ 13 разів порушували режим припинення вогню. По українських позиціях цілили, використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, міномети 82-го калібру. Під час обстрілів один з військовослужбовців ЗСУ зазнав кульового поранення. Реагуючи на агресивні дії ворога, українські бійці відкривали вогонь у відповідь.