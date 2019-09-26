Триває робочий візит Президента Володимира Зеленського у США для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. На полях Генасамблеї у Нью-Йорку Президент проводить зустрічі з іншими главами держав, а також виступить під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН.

«Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру та відчуття безпеки. Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, неможливий там, де панують агресивні геополітичні стратегії, що аплодують вторгненню до інших держав і порушенню прав і свобод людини», — заявив Володимир Зеленський під час діалогу лідерів на саміті ООН з питань Цілей сталого розвитку. «Наразі завданнями для України визначено істотне зростання економіки задля подолання бідності й підвищення зайнятості населення, дієву реформу правоохоронних і судових органів, завершення реформи з децентралізації.

Бар’єри на шляху до розвитку

Водночас показники України можуть і повинні бути значно кращими, адже країна обрала правильний шлях до розвитку, і тепер настав час рухатися ним швидше та впевненіше. На цьому шляху два бар’єри: внутрішньополітична традиція, коли важливі для розвитку реформи отримують спротив, але нова українська влада обов’язково впорається; війна внаслідок російської агресії проти України — цей бар’єр набагато складніший, і нам його не подолати без міжнародної підтримки», — цитує Володимира Зеленського Офіс Президента.

Глава держави нагадав, що через окупацію Криму та частини Донбасу в Україні було зруйновано критично важливу інфраструктуру та промислові об’єкти, втрачено міжгалузеві зв’язки. «Але найголовніше — Україна втратила понад 13 тисяч громадян. Це не лише професійні військові, а й добровольці. Серед загиблих медики, педагоги, спортсмени, науковці, дослідники, художники, музиканти, журналісти, правозахисники. Кожен міг би зробити внесок у розвиток не лише України, а й усього світу. Але це, на жаль, неможливо. Утім, я вірю, що разом з міжнародними партнерами політико-дипломатичним шляхом ми зможемо домогтися повернення наших територій, припинення війни та панування миру. І це наша мета номер один. Для того, щоб пліч-о-пліч з державами-членами ООН ми без бар’єрів могли рухатися вперед для досягнення інших Цілей сталого розвитку та разом будувати новий світ, вільний від бідності, голоду, захворювань і війн», — акцентував Президент.

Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Володимир Зеленський обговорив подальші кроки в межах розвитку політичних відносин і практичної взаємодії України та НАТО. Глава держави підтвердив готовність нашої країни продовжити активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО. Він відзначив важливість візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну, який відбудеться наприкінці жовтня цього року. Президент висловив сподівання, що цей візит сприятиме активізації практичної співпраці з Альянсом у розбудові Збройних сил України, зокрема в модернізації Військово-Морських сил, а також ширшому залученню структур НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів. Пріоритетним напрямом роботи Президент назвав і підвищення рівня сумісності ЗСУ із силами держав-членів НАТО шляхом участі у спільних навчаннях і тренуваннях, програмах військової співпраці.

Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг обговорили ініціативи української влади для подолання корупції. «Ми втомилися чути слово «корупція» й налаштовані її подолати. Верховна Рада вже ухвалює законопроєкти для реформування правоохоронних органів, скоро запустимо Службу фінансових розслідувань. На початку вересня запрацював Вищий антикорупційний суд, і ми очікуємо на вироки», — зазначив Президент.

Стан підготовки до зустрічі лідерів країн нормандської четвірки для узгодження подальших кроків щодо врегулювання розпочатого РФ конфлікту на сході України Володимир Зеленський обговорив з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Президент поінформував її про безпекову ситуацію на сході України, а також зусилля української сторони з відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської.

Глава держави підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі з використанням політико-дипломатичних механізмів. Федеральний канцлер наголосила на незмінності підтримки ФРН зусиль України, спрямованих на встановлення миру на сході країни, а також відзначила важливість ретельної підготовки зустрічі в нормандському форматі задля досягнення дієвих результатів.

Неприпустимість «нової норми»

Під час зустрічі із прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте Володимир Зеленський обговорив можливість активізації співпраці в інвестиційній сфері та запропонував італійським інвесторам вкладати кошти в інфраструктуру, наприклад порти. Він нагадав про проведення великої приватизації в Україні.

Було порушено питання засудженого в Італії громадянина України Віталія Марківа. Глава держави зазначив, що очікує всебічного та об’єктивного розгляду цієї справи і запропонував створити спільну слідчу групу для з’ясування обставин смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі. Співрозмовники обговорили важливість продовження санкційної політики щодо Росії. Прем’єр-міністр Італії наголосив, що санкції не можна скасовувати, доки не відновлено територіальної цілісності й суверенітету України.

Підтримує Україну й Латвія. «Мушу вказати на відверту неповагу Росії до принципів міжнародного права, про що свідчить тривале порушення територіальної цілісності України та Грузії. Таку нахабну зневагу до міжнародного права не можна приймати як нову норму. Міжнародній спільноті в жодному разі не можна толерувати порушення РФ принципу територіальної цілісності інших держав. Багатосторонній світовий порядок вимагає, щоб територіальну цілісність і суверенітет, як визначено у Статуті ООН, поважали всі держави-члени», — цитує Укрінформ слова Президента Латвії Егіла Левітса.

Послідовну потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Чехії Володимир Зеленський відзначив під час зустрічі з прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем. Президент висловив чеській стороні вдячність за гуманітарну й фінансову допомогу. Співрозмовники наголосили на взаємній налаштованості на активізацію політичного діалогу між країнами. Окрему увагу вони приділили стану й перспективам розвитку торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Глава нашої держави відзначив позитивну динаміку двосторонньої торгівлі й запросив чеські компанії активно освоювати український ринок.

Тему інвестування в Україну Володимир Зеленський порушував і під час зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном. Президент відзначив важливість Швеції як партнера для нашої країни в торговельній галузі й закликав Стефана Льовена сприяти зростанню шведських інвестицій в економіку України, серед іншого в енергоефективність, переробку сміття тощо.

Під час зустрічі з реальним інвестором — виконавчим директором компанії Uber Technologies Inc. Дарою Хосровшахі український лідер поінформував її про реалізацію політики реформ, покликану поліпшити бізнесовий клімат в Україні й створити сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій. Обговорено перспективи нарощування капіталовкладень компанії в нашій країні, а також використання компанією Uber в Україні екологічних автомобілів.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»