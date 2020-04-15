Мовчки дрімала темна ніч. І раптом над сонними вулицями і дахами будинків моторошно заторохтів чорний силует гелікоптера. А з нього враз сипонули токсичними… Тьху! Одне слово, нісенітницю про те, що над нашими містами вночі кружляють вертольоти і розсипають згори небезпечні хімікати від коронавірусу, всі вже чули. Тоді ось свіжіша «серйозна інформація» із «серйозних джерел», яку взялися поширювати через вайбер та соціальні мережі. Отже, завтра (післязавтра, в середу, четвер, п’ятницю тощо) після півночі й до ранку у всьому світі вдадуться до ще однієї атаки на підступний вірус. Цього разу діятиме надзвичайно потужне випромінювання аж із космосу. Тому телефон при собі не варто тримати. Або зовсім потрібно вимкнути.

Шкода тільки, що немає такої кнопки, аби раз і назавжди вимкнути випромінювання різноманітних фейків про пандемію коронавірусу. Навпаки, нині неправда поширюється із завидною періодичністю. І вже очевидно, що комусь дуже вигідно, активно використовуючи нав’язливу й цинічну дезінформацію, ще дужче дестабілізувати й без того тривожну ситуацію внаслідок COVID-19. Кому?

«Щось намастили і в місті Ухань…»

Те, що стало відбуватися в інформаційному просторі після початку поширення світом коронавірусного лиха, також дуже нагадує епідемію. Зокрема, фахівці ВООЗ дуже влучно назвали виверження чуток, вигадок, несусвітньої брехні та дезінформації у ЗМІ і соціальних мережах новим терміном інфодемія. І це ще, погодьтеся, дуже дипломатично сказано. А проте про походження цього потворного явища теж відомо чимало. Зокрема вже не секрет, що дуже багато слідів стосовно поширення неправди ведуть до Росії. Про це свого часу офіційно заявив і речник ЄС Пітер Стано на брифінгу.

«Від початку поширення COVID-19 ми помітили, що зросла кількість дезінформації, відкритої брехні та неправди. Європейська служба зовнішніх дій має власний підрозділ, який проводить моніторинг і аналіз такої пропаганди й дезінформації, які надходять з-поза меж ЄС, зокрема з Росії, від провайдерів, які розташовані в Росії або якось пов’язані з прокремлівськими силами», — каже він.

Ні, РФ — не єдине джерело поширення дезінформації про пандемію, але у спеціальній доповіді Європейської служби зовнішньополітичної діяльної (ЕЕАS) таки багато йдеться про кампанію з поширення неправди, яку дуже активно вели і далі ведуть прокремлівські медіа. Звичайно, у Кремлі були б самі на себе не схожі, аби не заперечували цих висновків міжнародних експертів. Тому у відповідь почулися вже звичні примітивні заперечення на кшталт «іхтамнєт», що давно стали мемом.

Росіяни категорично заявляють про брак доказів і прикладів їхньої причетності до поширення брехні. Проте в ЄС періодично надають безліч таких прикладів дезінформації, які є у відкритому доступі. Адже існує навіть спеціальна платформа для викриття фейків, якою опікується робоча група зі стратегічних комунікацій «Схід», створена у 2015 році для протидії російській дезінформації.

Приклади? Серед передовиків з поширення неправди експерти називають News Front («Новостной фронт»), створений на території анексованого Росією Криму. Цей сайт має солідні пропагандистські можливості, оскільки поширює дезінформацію аж вісьмома мовами. І саме він вкинув в інформаційний простір «новину» про те, що коронавірус — начебто біологічна зброя, призначена для… стерилізації населення.

А чого варта діяльність російського державного іномовного ЗМІ Sputnik! Цей ресурс запропонував версію, буцімто коронавірус могли вигадати в Латвії. Чому саме там? Бо в Латвії, переконують дезінформатори із залізною логікою, є чимало чудових учених-біологів, а пандемія дуже вигідна(?) керівникам цієї країни.

Поширення фейків про теорію змови давно стало класикою російської пропаганди. А віднедавна серед її головних тем також є версії про штучне походження COVID-19 у лабораторіях НАТО. Оприлюднюють їх навіть на першому каналі російського телебачення. Щоправда, роблять це вустами запрошених «експертів» і ніби неофіційно. Приміром, один запрошений до студії «мікробіолог» нещодавно заявив, що у британській державній біохімічній лабораторії вже давно створено вакцину від коронавірусу. І одразу ж висловив припущення: мовляв, саме фахівці цієї лабораторії могли мастити клямку дверей отруєного Скрипаля. І можливо, каже «експерт», «вони щось намастили і в місті Ухань провінції Хубей — наприклад, клямку метрополітену».

Зверніть ще раз увагу: такі нісенітниці поширюють не через сумнівні сайти чи групи в соціальних мережах, а у прямому ефірі першого російського ТБ.

Я не я, і ботоферма не моя!

Само собою, хвиля фейків про коронавірус накрила й Україну, бо сусіди вже давно стали пропагандистськими донорами вітчизняного інформаційного простору. Тобто інформаційна війна, яку сусіди тривалий час ведуть проти нас, не припиняється, а навпаки, посилюється. Тільки й того, що для дестабілізації ситуації недруги використовують небезпечне захворювання, від якого потерпають люди. «Іхтамнєт»?

Ось конкретні докази. «Оперативники спецслужби встановили, що двоє зловмисників виконували замовлення з Росії на розміщення неправдивої інформації про поширення коронавірусу. Їхньою метою було спричинення паніки, дискредитація дій влади і дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні», — йдеться у недавньому повідомленні СБУ. Співробітники спецслужби виявили і припили діяльність групи інтернет-агітаторів, які, відробляючи отримані з Росії гроші, поширювали в соціальних мережах фейки про захворювання.

Діяли російські найманці-дезінформатори за вже напрацьованою схемою: використовували мережу ботів. Неправдиву інформацію, якою вводили в оману й лякали українців, вони брали з російських соціальних мереж. А конкретні завдання, як з’ясували правоохоронці, ці персони отримували із закритої групи «Вконтакте», де робили звіти про свою виконану роботу. «Винагорода за протиправну діяльність надходила з гаманців електронних платіжних систем РФ із максимальною анонімізацією замовників. Уже викриті жителі Києва визнали свою провину, надали доступ до акаунтів у закритих спільнотах і сприяють встановленню особистостей кураторів», — підтверджують в СБУ.

Ще докази? Кіберфахівці СБУ припинили діяльність ботоферми потужністю понад 5 тисяч голів, офіс та відповідне обладнання якої було розташовано у Дніпрі. Про контент, поширюваний зловмисниками, неважко здогадатися: різноманітні фейки про ситуацію з коронавірусом і відверті заклики до насильницького повалення в Україні конституційного ладу та захоплення влади. Керували цим рупором брехні з РФ, а все телекомунікаційне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення лиходії придбали через заборонені в Україні російські небанківські платіжні системи.

Для інформаційних атак на Україну росіяни дедалі активніше використовують не тільки анексовану територію Криму, а й окуповані райони Донбасу. Зайве казати, що всі «республіканські» ЗМІ працюють за вказівками від кураторів, їх використовують як ретранслятори російської пропаганди. Тому серед головних тем, які не сходять з телеекранів у Донецьку, — пандемія коронавірусу, що буцімто буквально косить бійців ЗСУ та вже майже повністю знищила економіку України. Телевізійні «експерти» ллють крокодилячі сльози за жителями України, які, кажуть вони, ось-ось почнуть влаштовувати голодні бунти чи «майдан №3».

Чому цього досі не відбувається? Люди бояться. «Бо армія і поліція, сформовані з нацистів, озвірілих від крові на Донбасі, готові до будь-яких каральних операцій проти голодних людей», — категорично переконує російська пропаганда донецького розливу. А якщо у ЗМІ на окупованій території від жахів в Україні переходять до міжнародних подій, то їх переважно подають із заголовками: «Захід атакує Росію коронавірусом»!

У складних умовах пандемії, до якої додалася ще й інфодемія, непросто зберегти фізичне і моральне здоров’я, а також здоровий глузд. Але це можливо. Потрібно не тільки ретельніше і частіше мити руки з милом, а й всіляко уникати невідомих «серйозних» джерел інформації й тих, що мають сумнівну репутацію. Аби не поповнити число потерпілих від дезінформації, довіряйте тільки авторитетним і чесним медіа.

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції медики не втомлюються нагадувати і радити співвітчизникам частіше і ретельніше мити руки. Те саме стосується обов’язкової дезінфекції органів слуху та зору. Бо російська пропагандистська інфекція віднедавна стала ще небезпечнішою, оскільки її нав’язливі носії спекулюють навіть надскладною ситуацією, що виникла в Україні та всьому світі внаслідок пандемії COVID-19.

ТІЛЬКИ ФАКТИ

З початку карантину СБУ виявила дві керовані з РФ ботоферми у Дніпрі та Києві. Діяльність семи інтернет-агітаторів, що працювали за завданням російської сторони, розслідують у межах кримінальних проваджень за відповідними статтями КК України.

КОРИСНІ РЕСУРСИ

Нині чутки та фейки поширюються так само швидко, як і новий вірус. На які дані та оцінки можуть опиратися журналісти? Як швидко перевірити інформацію? Де знайти потрібних експертів? Національна спілка журналістів України підібрала посилання на ресурси, які стануть у пригоді тим, хто висвітлює тему коронавірусу.

Сайти українською мовою

1. Усі новини, статті, відео, інфографіка про коронавірус на сайті Міністерства охорони здоров’я України публікують у розділі COVID-19.

2. Наочна візуалізація: оперативний моніторинг кількості госпіталізованих із підозрою на коронавірус у всіх областях України. Карта оновлюється щодня о 9 ранку. Можна бачити кількість підтверджених випадків, а також підозри і негативні результати.

3. Уряд запустив спеціальний сайт — Що треба знати про новий коронавірус? Там містяться відповіді на основні запитання про COVID-19 — захворювання, спричинене новим коронавірусом.

4. На сайті Верховної Ради України знайдете основні положення ухваленого 17 березня 2020 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)».

5. Роз’яснення від МЗС України: що треба знати про в’їзд на територію України та консульську допомогу у зв’язку з COVID-19.

Соціальні мережі

6. YouTube-канал КабМін, де транслюють брифінги урядовців, присвячені ситуації з коронавірусом, і YouTube-канал ДокторКомаровский — відеоблог відомого лікаря.

7. Сторінки у Facebook Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України подають оперативну інформацію та поради.

8. Telegram-канал Коронавірус_інфо — як зазначено в описі, «це єдинийTelegram-канал про коронавірус в Україні, верифікований Міністерством охорони здоров’я».

Ресурси англійською та іншими мовами

9. Все про коронавірус на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

10. «Сім шляхів, як уникнути дезінформації під час пандемії коронавірусу» — публікація на Pointer.