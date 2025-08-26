Глава держави поспілкувався з міністрами оборони країн-партнерів, які прибули в Україну в День Незалежності. У зустрічі взяли участь: міністр національної оборони Канади Девід Макгінті, міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, міністр національної оборони Литви Довілє Шакалєнє, віцепрем’єр-міністр — міністр національної оборони Румунії Лівіу-Іонут Моштяну, міністр оборони Швеції Пол Йонсон, заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець, постійний секретар Міністерства оборони Естонії Каймо Кууск, заступник державного секретаря з питань оборони, міністр у справах ветеранів Великої Британії Алістер Карнс.

Спільне посилення тиску на загарбника

Президент подякував міністрам, лідерам їхніх країн і народам за підтримку для України після початку повномасштабної агресії рф. На думку Володимира Зеленського, зараз розпочався процес побудови нової архітектури безпеки Європи, і одним із ключових її елементів мають бути гарантії безпеки для нашої країни.

«Ми розуміємо, що ці гарантії безпеки для майбутнього України та безпеки Європи базуються передусім на сильній українській армії», — наголосив Президент.

Учасники зустрічі акцентували, що важливо продовжувати розвиток оборонної промисловості України. Вони відзначили результативність реалізації данської моделі фінансування українського ОПК та обговорили інші можливі шляхи підтримки. Країни-партнери зацікавлені в різних форматах оборонної співпраці з Україною. Під час форуму продемонстрували новітні досягнення українського виробництва озброєнь і техніки.

Напередодні зібрання Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Канади Марком Карні тет-а-тет і в розширеному форматі. Глава держави подякував Марку Карні за візит в Україну в День Незалежності й наголосив, що Канада однією з перших визнала відновлення незалежності України в 1991 році. Лідери обговорили дипломатичні кроки та контакти з партнерами. Зокрема, Президент поінформував про роботу зі США.

«Потрібно й надалі тиснути на росію, щоб закінчити цю війну достойно, гарантованою безпекою, гарантованим миром. Це можливо тільки завдяки спільній силі всіх у світі, хто хоче миру й поважає міжнародне право. Формат розмови лідерів є найбільш ефективним шляхом», — зауважив глава держави.

На зустрічі також ішлося про синхронізацію санкцій між Україною та Канадою для спільного посилення тиску на росію. Марк Карні зазначив, що Канада розширює санкції проти рф. Володимир Зеленський наголосив: важливо, щоб Канада брала участь у напрацюванні гарантій безпеки для України на одному рівні із країнами Європи.

«Ми розраховуємо на присутність канадських сил в Україні. Для нас це важливо», — сказав Президент.

Марк Карні додав, що Канада підтримує зусилля США заради досягнення справедливого тривалого миру в Україні, для якого потрібні сильні гарантії безпеки на землі, в морі та в повітрі. Канада розглядає можливість відправлення своїх військових для гарантування безпеки Україні.

«Ми підкреслюємо, що підхід до миру та безпеки має відповідати принципам, коли жодні рішення про Україну не ухвалюють без України й жодні рішення про Європу — без Європи», — наголосив Прем’єр-міністр.

Стратегічне партнерство у різних галузях

У червні Канада надала Україні пакет оборонної допомоги на суму 2 млрд канадських доларів. Зокрема, 800 млн з них спрямують на закупівлю військового обладнання, бронетехніки, озброєння, боєприпасів і дронів. Лідери також обговорили оборонну співпрацю та участь Канади в натовській програмі PURL. Президент подякував за готовність надати 500 млн дол. у межах цієї ініціативи та розповів про можливості українського ОПК.

«Ми також надамо понад 200 мільйонів доларів на спільне виробництво оборонної продукції у наших двох країнах, зокрема сучасних безпілотників із використанням канадських постачальників. І ще 165 мільйонів доларів — на посилення ресурсів безпілотників. А також більше коштів на гуманітарну допомогу для підтримки цивільного населення, яке постраждало від цієї жахливої війни», — зауважив Прем’єр-міністр Канади.

Окремо говорили про співпрацю в енергетиці. Президент запропонував Канаді долучитися до енергетичних проєктів, серед іншого щодо використання українських сховищ для постачання канадського газу зокрема на ринок Європи. Найближчими днями міністри енергетики двох країн обговорять це питання.

Лідери окремо приділили увагу потенційній участі Канади у відновленні України, реалізації програм реабілітації українських ветеранів і спільній роботі для повернення дітей, яких незаконно вивезла й депортувала росія.

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали План дій з реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Цей план визначає основні напрями та механізми реалізації двосторонньої співпраці в безпековій сфері. Він охоплює військову підготовку, розбудову оборонних спроможностей, обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку, боротьбу з тероризмом та гібридними загрозами.

Україна й Канада уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки торік 24 лютого. На той момент Канада була першою не європейською країною, яка засвідчила свої безпекові зобов’язання щодо України. Так держави започаткували стратегічне безпекове партнерство в різних галузях.

У присутності Володимира Зеленського й Марка Карні міністр оборони України Денис Шмигаль і міністр оборони Канади Девід Макгінті підписали Лист про наміри між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади щодо спільного виробництва оборонної продукції в Канаді та Україні. Документ засвідчує намір Канади фінансувати спільне виробництво оборонної продукції українського походження в Канаді та Україні для допомоги нашій державі й удосконалення спільно виготовленої продукції.

Міністр фінансів Сергій Марченко та Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Наталка Цмоць підписали Угоду між Україною та Канадою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах. Документ передбачає обмін інформацією про митне законодавство держав і практику його застосування, розвиток навчання й підвищення кваліфікації, партнерство в організації митного контролю, боротьбі з митними правопорушеннями та залученні міжнародної технічної допомоги.

Джерело: Офіс Президента