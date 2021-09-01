Сьогодні українські діти, які під час літніх канікул відпочили й набралися сил, сіли за парти. Це вже другий навчальний рік, що починається в умовах пандемії коронавірусу. Аби запобігти поширенню цієї хвороби у школах під час освітнього процесу, Міністерство освіти і науки подає відповідне роз’яснення. Воно ґрунтується на досвіді, здобутому за попередній коронавірусний період.

Пресслужба МОН інформує, що в листі-роз’ясненні міністерства керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій, керівникам закладів загальної середньої освіти щодо початку 2021/2022 навчального року йдеться про таке: освітній процес має бути організовано з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря №4, постановою Кабінету Міністрів №1236, а також рекомендацій щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти.

Конкретизовано, що освітній процес у школах розпочинається саме в День знань 1 вересня, триває не менш як 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Структуру і тривалість навчальних року, тижня, дня, занять, форми організації освітнього процесу визначає педрада закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою, з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону, карантинної зони тощо.

У межах академічної автономії організація освітнього процесу — внутрішнє питання кожного закладу загальної середньої освіти, його педради й завдання педагогів. В умовах пандемії навчання за потреби може відбуватися з використанням технологій дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти.

Згідно із Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», на період встановлення карантину власник установи, організації або уповноважений орган може змінювати режим роботи закладу.

Урок патріотизму

Перший урок у новому навчальному році МОН рекомендує присвятити відзначенню 30-ї річниці Незалежності України. Під час підготовки до уроку можна скористатися тематичними матеріалами від Українського інституту національної пам’яті, які містять інформацію про етапи українського державотворення, відновлення незалежності, Конституцію Пилипа Орлика. Є ресурс від громадської спілки «Освіторія» для тематичного уроку до Дня Незалежності у 1—11 класах. 1 вересня заклади можуть долучитися до інтерактивного уроку для учнів 1—6 класів — трансляція уроку розпочнеться о 9:30 на YouTube-сторінці «Освіторії».

Подбати про здоров’я

Напередодні навчального року Національна служба здоров’я нагадувала, яких лікарів потрібно пройти та які аналізи слід здати учням перед школою. Перед початком навчального року майбутні першокласники мають пройти медогляд. Потрібно відвідати лікарів — хірурга, ортопеда-травматолога, офтальмолога, стоматолога, зробити аналіз крові на гемоглобін, інші аналізи, пройти спеціалістів за показаннями в разі потреби. У підсумку педіатр або сімейний лікар випише меддовідку №086-1/о про стан здоров’я дитини, діагноз, групу на фізкультурі. Першачкам потрібна довідка про зроблені профілактичні щеплення за формою №063/о.

«Учні 2—11 класів мають проходити медогляд раз на рік, але не обов’язково перед початком навчального року. Необхідні консультації та аналізи за віком підкаже педіатр чи сімейний лікар. Медогляди учнів входять до Програми медгарантій, вони безплатні. Для консультації вузькопрофільних спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення. Направлення не потрібне до гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога та лікаря, в якого під наглядом перебуває дитина із хронічними захворюваннями», — йдеться в телеграм-повідомленні НСЗУ.

МОН у листі-роз’ясненні нагадує, що один із пріоритетних напрямів формування безпечного та інклюзивного освітнього середовища у школах — осучаснення системи шкільного харчування, реформування якої відбувається з ініціативи та під патронатом першої леді Олени Зеленської відповідно до Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі. У межах цього напряму відбувається модернізація харчоблоків, оновлення нормативно-правового забезпечення, оновлено меню шкільної їдальні, відомі кулінари проводять вебінари та майстер-класи тощо.

Оновлені норми та Порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку затверджено постановою уряду №305. Вони набирають чинності з 1 вересня 2021 року. Постановою уряду №786 затверджено зміни до норм харчування у таких закладах.

У МОН зауважують: з огляду на об’єктивні труднощі з організацією закупівель харчових продуктів та/або послуг з харчування уряд встановив гнучкий перехідний період на нові норми харчування з 1 вересня 2021 року до 1 січня 2022-го. До 1 січня 2022 року в разі наявності укладених до 7 квітня 2021-го договорів на постачання харчових продуктів або надання послуг з харчування, строк дії яких встановлено до 31 грудня 2021 року, можуть застосовувати норми харчування, затверджені постановою уряду №1591.

Профільна освіта

8 серпня 2021 року набув чинності закон про вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти. Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) ухвалюють Верховна Рада АР Крим, обласні, міські, селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства.

Верховній Раді АР Крим, обласним (з урахуванням пропозицій міських, сільських, селищних рад), Київській та Севастопольській міськрадам до 1 вересня 2024 року слід затвердити плани формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, з урахуванням вимог цього закону до ліцеїв щодо безпечного, інклюзивного цифрового освітнього простору, демографічних показників розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, спроможності тергромад, профілізації старшої профільної школи й необхідності охоплення на відповідній території всіх профілів навчання, визначених законодавством, для гарантування і забезпечення права кожного учня на вибір відповідного профілю навчання.

Під час формування мережі ліцеїв слід дотримуватися вимог окремих положень про заклади спеціалізованої освіти, зокрема нового Положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого постановою уряду від 30 червня 2021 року №672.

Лист МОН містить інформацію про освітню діяльність (зміст освітньої діяльності, освітніх програм, зокрема типових, підготовку до проведення ДПА, платформи «Всеукраїнська школа онлайн»), створення безбар’єрного простору (подолання соціальних бар’єрів, створення універсального дизайну й розумних пристосувань у закладах освіти, впровадження педагогіки партнерства, створення безбар’єрного фізичного простору, архітектурну доступність закладів освіти з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування будівель, приміщень і прибудинкових територій закладів).

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«Урядового кур’єра»