На Тернопільщині в місті християнської святині відновила роботу лікарня після обсервації медиків та зачинили на карантин лавру

Місто Почаїв на Тернопіллі для всіх, хто вірить у Христа, нерозривне з величною християнською святинею. Нині воно знову на вустах українців, але з цілком іншої причини. Є в медицині термін «синдром», який у клінічній характеристиці захворювання, як пише вікіпедія, може об’єднати прояви патології кількох систем та органів людського організму. У Почаєві атаки COVID-19 зазнали саме ті заклади-системи, які лікують тіло й душу. Медики наразилися на інфекційну біду, виконуючи професійний обов’язок. Священнослужителі теж дбали про служіння вірі, але не дослухалися до урядових настанов та суспільних вимог карантину. Свободу віросповідання, схоже, було протиставлено здоров’ю — найвищій цінності життя людини.

Лікарня, що одужує

На початку квітня Почаївську районну комунальну лікарню зачинили на обсервацію. Усе почалося з того, як каже головний лікар Богдан Кучер, що до лікувального закладу з одного із ближніх сіл доправили малюка із пневмонією та супутньою патологією. Потім хлопчика відправили до Тернопільської обласної дитячої лікарні, де й з’ясували, що його здолала коронавірусна інфекція.

Усі 27 медиків із Почаєва, які були в контакті з цією дитиною, пройшли тестування на коронавірус. У лаборантки і трьох молодших медсестер підтвердили злощасний COVID-19, їх шпиталізували. У трьох медпрацівниць легка форма захворювання, а в четвертої — середньої тяжкості. У лікарні на самоізоляції перебували 13 медиків, решта — вдома.

У почаївській лікарні є інфекційне відділення, розраховане на 11 ліжко-місць. Засоби індивідуального захисту якісь були, але коли коронавірусна інфекція гучно заявила про себе вже в цьому місті, з’ясувалося, що їх, м’яко скажемо, не вистачає. Щойно стало відомо про недужих місцевих медиків, молодь створила волонтерську групу у вайбері та взялася збирати кошти для закупівлі індивідуальних захисних засобів. Уже за перші кілька днів зуміли придбати певну кількість масок, костюмів, окулярів. До доброї справи долучилася й лавра, ченці якої подбали про пошиття масок і багаторазових костюмів, організували харчування для медпрацівників, які перебували на самоізоляції.

Хоч би до кого й куди головний лікар звертався по підтримку, йому ніхто не відмовив. Це похвально. Місцеві організації, навіть школа, а також деякі навколишні села перерахували гроші на закупівлю найнеобхіднішого для лікарні. Доброчинці Ірина Паламар і Віталій Ільченко теж заходилися допомагати. Пан Віталій закупив 180 респіраторів, дезінфекційні засоби, а пані Ірина потурбувалася про 20 кисневих балонів. До всіх палат у лікувальному закладі вже підвели кисень.

Почаївська міська рада, за словами її очільника Василя Бойка, на позачерговій сесії вирішила надати на потреби лікарні 40 тисяч гривень, з яких певну суму призначила на закупівлю кисневого концентратора. Але його обіцяють поставити сюди аж на початку травня. Тим часом місцеві волонтери збирають кошти на закупівлю ще одного такого пристрою.

Почаївська лікарня, маючи інфекційне відділення, від 13 квітня змінила статус. Відтепер це опорна інфекційна лікарня. І нині тут можуть приймати до 60 недужих. Як могли, облаштували, обладнали її. Головний лікар Богдан Кучер каже, що на перші десять днів заклад забезпечено засобами індивідуального захисту. Але потребують не лише масок, а й респіраторів FFP-2, FFP-3, в яких необхідно працювати.

«Аптека ними не може нас забезпечити, шукаємо самі, де закупити», — бідкається Богдан Євстахович. Тривожить очільника лікарні й те, що мають лише один апарат штучної вентиляції легень «Фаза-8», другий несправний. Тож проблема із забезпеченням апаратами ШВЛ нині висувається на перше місце. У лікарні мріють-бажають розжитися «хоч би на ще два такі апарати».

Лавра — на карантинному замку

Після Монастириськ на Тернопільщині затривожилися Почаєвом, особливо лаврою, яка підпорядкована Московському патріархату. У ЗМІ повідомляли про вісьмох молдован, які нібито заразилися тут коронавірусною інфекцією. Потім з’явилися й інші повідомлення, зокрема й головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук. Адже в деяких осіб, пов’язаних з лаврою, з’явився позитивний результат на СOVID-19, що засвідчили дослідження в лабораторному центрі. Зафіксували й смертельні випадки серед ченців. Але керівництво монастиря не квапилося на співпрацю з лікарями, та й, схоже, із владою. Зайняло позицію замовчування фактів із поширенням коронавірусу. На сполох забив депутат обласної ради Богдан Яциковський, який ще 23 березня звернувся до облдержадміністрації, правоохоронних органів ужити відповідних заходів, щоб лавра не стала новим епіцентром інфікування СOVID-19.

Напередодні Великодня я спілкувався з Почаївським міським головою Василем Бойком. Він заявив, що «в лаврі не виявлено випадків масового захворювання». Чи лукавив, чи й справді не знав — тепер важко сказати. Зауважив: мав розмову із владикою, який запевнив, що великодні богослужіння відбуватимуться з дотриманням усіх карантинних норм.

Але насправді сталося все навпаки. За інформацією відділу комунікації поліції Тернопільської області, тим вірянам, які прийшли на великодню службу без індивідуальних засобів захисту, правоохоронці роздавали маски. Уже на початку богослужіння люди стали скупчуватися, переважно не дотримуючись соціальної дистанції. А потім священнослужителі відчинили двері монастиря, й миряни стали заходити у приміщення храму.

Через порушення карантинних заходів у Почаївській Свято-Успенській лаврі поліціянти відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці проводять щодо цього розслідування, збирають відеоматеріали, опитують громадян.

З огляду на карантинні порушення під час святкових богослужінь і збільшення кількості недужих на коронавірусну хворобу серед жителів Почаєва 20 квітня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій райдержадміністрації на позачерговому засіданні вирішила ввести режим заборони в’їзду та виїзду з міста. Місцевих жителів, які виїжджали на Великдень за межі міста, попросила до 10 години ранку 21 квітня повернутися у власні помешкання, а гостям порекомендували виїхати додому.

Гості й прочани здебільшого завжди зупинялися в готелях. Основних таких закладів у Почаєві чотири. Два готельні приміщення, до слова, має сама лавра. Чи працювали вони з часу оголошення карантину, так і не зумів з’ясувати, адже в лаврі, схоже, не особливо охочі спілкуватися із представниками засобів масової інформації.

Проте вдалося зв’язатися телефоном з керівником готелю Reikartz. Почаїв Віктором Собчуком. Він запевнив, що всі місцеві готелі зачинено ще з 18 березня, коли у країні почали впроваджувати карантинні заходи. Нині готельні працівники вдома, їм виплачують зарплатню, нехай і не стовідсотково.

Щоб запобігти подальшому поширенню коронавірусної інфекції, 21 квітня на в’їздах до Почаєва з усіх боків облаштували карантинні пости. На цих чотирьох пунктах цілодобово, крім медиків, поліціянтів і рятувальників, службу несуть військовослужбовці Кременецького військкомату. До їхніх обов’язків, як повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області, входить не лише стежити за дотриманням карантинних умов, а й вести відповідну роз’яснювальну роботу. Вони цікавляться маршрутом і метою поїздки, вимірюють людям температуру, за потреби проводять санітарну обробку транспортних засобів. До Почаєва тепер можуть в’їжджати чи виїжджати з міста хіба медики, працівники соціальних служб, державних установ, а також ті, хто постачає продовольство, ліки. Спецтранспорт теж пропускатимуть у населений пункт.

Головною новиною стало повідомлення про закриття на карантин з 21 квітня Почаївської Свято-Успенської лаври. Як зазначив начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол, сторонні особи зайти на територію святині не можуть.

Насамкінець. Загалом станом на 21 квітня в Почаєві та в селі Старий Почаїв зареєстрували 53 хворих на коронавірусну недугу. На жаль, дві особи померли. До слова, в 43-річної жительки міста СOVID-19 забрав життя на сам Великдень.

Василь Бойко, голова Почаївської міської ради, зазначив, що працівники ДСНС перед великодніми святкуваннями дезінфікували вулиці населеного пункту, передусім біля лікарні, аптек, крамниць, фінансових установ, а також тротуари. На його думку, це лише початок поширення коронавірусної інфекції в Почаєві.

Микола ШОТ,

Сергій Крета (фото),

«Урядовий кур’єр»