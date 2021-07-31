До 30-річчя Незалежності на Черкащині, в географічному центрі країни, споруджують монумент, який символізуватиме єднання всіх її регіонів

Уже менш як за місяць це буде можливо на Черкащині. До 30-річчя Незалежності України тут завершать унікальний артоб’єкт «Серце України» в її географічному центрі — поблизу села Мар’янівка Звенигородського району.

У центрі майданчика — серце під склом. Монумент символічно поєднає всі області нашої країни. Їх представлено у формі крил з автентичним місцевим орнаментом. Особливістю архітектурної композиції буде смужка з автентичною вишивкою всіх регіонів України. Над цією частиною проєкту працює заслужена художниця України майстриня Олександра Теліженко.

«Нам важливо передати у вишивці образ і генетичний код кожної області, — зауважила вона, — і гармонійно вписати її в сучасну композицію монумента».

Нова туристська принада Черкащини матиме вигляд кола, утвореного крилами.

Поряд з артоб’єктом замайорить найбільший на Черкащині Державний прапор. Висота флагштока — 52 метри, розмір стяга — 9х13 метрів.

Артоб’єкт планують виконати, дотримуючись вимог безбар’єрного доступу. Тут буде тактильна мапа, навігація, аудіогід і решта потрібного для інклюзії. Черкащина серед перших приєдналася до ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів».

«Ми хотіли створити до 30-річчя Незалежності України щось особливе, — розповів голова облдержадміністрації Олександр Скічко. — Адже маємо не лише пам’ятати минуле, а й творити сьогодення. Я був неприємно вражений, коли вперше побачив на Черкащині «Географічний центр України» — непримітний недобудований пам’ятний знак посеред поля. Ми вирішили створити тут унікальний артоб’єкт, який би символічно поєднав усю Україну в одному місці сили.

Мені приємно, що серце України — саме на Черкащині. Приїжджайте, послухайте, як воно б’ється! Приємно, що знайшлося багато небайдужих підприємців, які перейнялися нашою ідеєю. Це не лише черкаські компанії, а й всеукраїнські. Я вдячний кожному меценатові. Працюючи над цим проєктом, особливу увагу приділили безбар’єрному доступу».

Як зауважив Олександр Скічко, об’єкт споруджують за гроші меценатів. До створення «Серця України» долучився Благодійний фонд «МХП — Громаді», надавши допомогу на його будівництво в сумі 2 мільйони гривень. Директорка фонду Тетяна Волочай відзначає важливість артоб’єкта: «Ми пишаємося, що причетні до створення монумента, який роками служитиме людям і нагадуватиме про єдність областей і нашу незалежність. А ще — про єдність влади, бізнесу, благодійників та меценатів у розбудові країни».

Однак не обійшлося без залучення бюджетних коштів. Один зі структурних підрозділів облдержадміністрації із травня по червень провів кілька закупівель, що стосуються майбутнього об’єкта. Загальна сума витрачених бюджетних коштів — 153,4 тисячі гривень. За даними майданчика електронних закупівель «ProZorro», їх витратили на необхідні експертизи та дослідження.

«Серце України» — символ духу країни та розвитку. Як розповідають творці, білі сталеві крила — поєднання чистоти і сили нашої Батьківщини. Із прадавніх часів саме крила символізують перемогу, подолання перешкод і вихід на вищий рівень буття. Крилатими зазвичай зображують янголів, посередників між Богом і світом.

Відкрити «Серце України» планують 23 серпня — у переддень 30-ї річниці Незалежності. Географічний центр України розраховано за усередненими значеннями широти і довготи крайніх північної, південної, західної та східної точок.