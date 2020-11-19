Учорашнє засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав зі слів вдячності народним депутата за те, що напередодні дослухалися до аргументів Кабміну і підтримали запровадження карантину вихідного дня. «Ми постійно консультуємося з передовими українськими епідеміологами та інфекціоністами. Уряд керується найкращими дослідженнями з Німеччини, Сполучених Штатів Америки. Карантин вихідного дня — виважена альтернатива повному локдауну. Якщо ми всі разом дотримуватимемося протиепідемічних правил, то зможемо відчути результат уже за два-три тижні. Результат — це вихід на плато за кількістю хворих 12—15 тисяч на добу. Так зможемо розвантажити медичну систему й підтримати наших медиків. Це людський ресурс, і він не безмежний», — підкреслив він.

Уряд разом з парламентом напрацьовують рішення, спрямовані на підтримку медичної системи в боротьбі з коронавірусною хворобою. Серед них — додатково майже 8 мільярдів гривень спрямують у фонд боротьби з COVID-19 для підтримки медичної системи.

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав рішення Кабміну щодо надбання мільярда гривень на придбання майже 6 мільйонів експрес-тестів. Їх отримають сімейні лікарі й мобільні бригади швидкої допомоги — з’явиться ефективний та швидкий інструмент додаткового тестування громадян. На додаткове забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх областей спрямують ще 900 мільйонів гривень. Додаткові кошти спрямують і в регіони для організації мобільних госпіталів. Очільник уряду сподівається, що до їх використання не дійде, але країна мусить бути готовою та передбачити всі можливі варіанти.

Говорив Денис Шмигаль і про те, що Міжнародний валютний фонд позитивно оцінює темп реформ, які проводять в Україні. Він наголосив на важливості продовження ключових реформ, які зроблять Україну сильнішою, а українців — заможнішими.

Соціальні питання

Щоб повною мірою реалізувати спільний з європейськими партнерами проєкт, уряд розподілив субвенцію регіонам для 243 об’єктів соціальної інфраструктури. Ідеться про реалізацію проєктів за надзвичайною кредитною програмою для відновлення України. Вона передбачає відновлення значної кількості інфраструктурних об’єктів для поліпшення доступності послуг і сервісів для внутрішньо переміщених осіб у Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Київській, Полтавській, Херсонській областях.

«Це не лише відновлення шкіл, садочків, лікарень і центрів з надання адмінпослуг — це довгострокова інвестиція в людський капітал і добробут жителів цих регіонів», — прокоментував рішення уряду Прем’єр.

Кабмін схвалив і внесе на розгляд Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено внесення змін до деяких законодавчих актів щодо накопичувальної професійної пенсійної системи. Ідеться про зміни, що стосуються осіб, які працюють в особливо шкідливих і особливо небезпечних умовах. Для громадян, молодших за 35 років, які працюють в особливо складних умовах, буде впроваджено накопичувальну професійну пенсійну систему. Приблизний обсяг коштів для такої пенсійної системи становитиме від 2 до 3 мільярдів гривень на рік. Як зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна, законопроєкт не змінює ні правил, ні умов призначення пільгової дострокової пенсії, змінюється лише механізм. Тобто відшкодування такої пільгової пенсії буде замінено на фінансування таких пенсій через оплату підвищеної ставки єдиного соціального внеску.

Цей законопроєкт сприяє звільненню солідарної системи загальнодержавного обов’язкового пенсійного страхування від не властивих їй функцій і запобіганню заборгованості перед Пенсійним фондом, пов’язаної з фінансуванням пенсій, призначених на пільгових умовах. А розрахунки, проведені до 2050 року, свідчать, що від запровадження такої системи виграють і працівники, і роботодавці, і загалом економіка. Уряд готовий до дискусій та сподівається на підтримку цього законопроєкту в парламенті.

Уряд ухвалив постанову, якою унормовано оперативний розгляд звернень громадян, що потребують допомоги, через «гарячі» телефонні лінії. Розгляд звернень громадян здійснюватимуть протягом одного робочого дня. Це рішення зумовлене турботою про людей похилого віку, які перебувають у зоні підвищеного ризику зараження COVID-19.

Аби інтернет дійшов до всіх населених пунктів у сільській місцевості, до всіх шкіл і був доступний на автошляхах, Кабмін затвердив план заходів зі звільнення додаткових смуг радіочастот для повноцінного впровадження високошвидкісного 4G-зв’язку. Ідеться про збільшення площі покриття таким зв’язком. До липня 2021 року уповноважені органи аналізуватимуть можливість звільнення радіочастот щодо визначення орієнтовної вартості й технічних можливостей цього процесу.

Інвестиції та кадри

Уряд затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів, які планують реалізувати до 2023 року. До переліку увійшли 102 проєкти, які фінансуватимуть першочергово, зокрема шляхом залучення приватних інвестиційних ресурсів, кредитних коштів. Пріоритетні будівництво Ташлицької ГАЕС, Каховської ГЕС-2, Канівської ГАЕС, третьої черги Дністровської ГАЕС, реконструкція Музею історії запорозького козацтва у Запоріжжі, створення радіологічного центру при Національному інституті раку. Передбачено проведення дослідно-конструкторських робіт з імпортозаміщення покупних комплектуючих виробів і матеріалів виробництва РФ на літаках Ан, будівництво сміттєпереробних і сміттєспалювальних підприємств у Львівській області, Краматорську, Маріуполі. Заплановано реконструкцію та будівництво міжнародних аеропортів у Дніпрі, Полтаві, Сумах, на Закарпатті, Рівному, Кривому Розі, Миколаєві, Житомирі та інших містах за кошти державного, місцевих бюджетів та інвесторів.

Кабмін призначив Павла Рябікіна головою Державної митної служби. Це колишній генеральний директор аеропорту «Бориспіль».

Уряд змінив перелік показників ефективності діяльності голів місцевих держадміністрацій. Щоквартальний моніторинг та оцінка діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснюватимуть на основі актуалізованого переліку показників ефективності діяльності голів місцевих державних адміністрацій, відстеження їх динаміки, зведення та оприлюднення результатів моніторингу та оцінки.

Серед інших рішень уряду: затвердження заходів щодо розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2020—2023 роки; перерозподіл понад 209 мільйонів гривень на реалізацію проєктів з розвитку міського громадського транспорту; збільшення витрат на інвентаризацію земель, аграрний реєстр і прикордонні інспекції; передислокація чотирьох військових частин; проєкт угоди з урядом Республіки Індонезія про взаємне скасування візових вимог.